Biết bí quyết này, trị dứt điểm mụn ở ngực và lưng chỉ trong vài ngày

Mụn phát triển ở ngực khi nang lông hoặc lỗ chân lông bị chặn bởi các tế bào da chết hoặc dầu và bị nhiễm trùng bởi vi khẩn. Do có một số lượng lớn các tuyến bã nhờn hoặc tuyến dầu ở ngực nên khả năng bị mụn ở khu vực này cao hơn các vùng khác trên cơ thể.

Giống như mụn trứng cá trên khuôn mặt, mụn ở ngực cũng là vấn đề rất phổ biến.

Mụn ở ngực rất phổ biến ở cả đàn ông lẫn phụ nữ với mức độ nghiêm trọng có sự thay đổi khác nhau. Các triệu chứng nổi mụn ở ngực bao gồm mẩn đỏ, đau, chảy máu, nhiễm trùng da, sẹo và sưng tấy.

Nguyên nhân gây ra mụn nổi ở ngực khá đa dạng, chẳng hạn như quá căng thẳng, sự thay đổi của hormone trong cơ thể (do mang thai, sử dụng các phương pháp để kích thích hoặc ngăn ngừa sinh sản, tuổi dậy thì), sử dụng mỹ phẩm không đúng cách, chế độ ăn không lành mạnh, thiếu ngủ, mặc quần áo quá chật, uống quá nhiều rượu và hút thuốc lá.

Ngoài ra, mụn cũng có thể xuất hiện nếu bạn cạo lông ở ngực.

Trị mụn ở ngực cũng giống như trị mụn ở mặt hay bất kỳ vùng nào khác trên cơ thể. Có rất nhiều cách tự nhiên, an toàn, rẻ và hiệu quả mà bạn có thể áp dụng.

1. Giấm táo

Alpha hydroxy acids (glycolic acid) có trong giấm táo sẽ giúp giải phóng các lỗ chân lông và phá hủy các tế bào da chết, giúp mụn khô nhanh hơn. Ngoài ra, giấm táo cũng có các đặc tính chống vi khuẩn và sưng viêm tuyệt vời có thể giúp trị mụn cũng như khả năng phục hồi độ PH tự nhiên của da và giảm thiểu khả năng để lại sẹo.

Hướng dẫn:

Pha loãng 1 phần giấm táo nguyên chất với 2 phần nước. Cho bông gòn vào trong hỗn hợp này và đắp lên vùng da ở ngực bị mụn. Để như vậy trong 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Làm 2 lần mỗi ngày.

Một cách khác là trộn lẫn 1 thìa giấm táo nguyên chất, 2 thìa trà xanh, 5 thìa đường và 1 thìa mật ong nguyên chất. Thoa đều hỗn hợp này lên vùng bị mụn, để trong 5 phút và sau đó rửa sạch với nước. Thực hiện 1 tuần/lần.

Cách thứ ba là cho 1 thìa giấm táo nguyên chất vào 1 cốc nước ấm và uống một hoặc hai lần mỗi ngày để da không bị mụn.

2. Baking Soda

Baking soda hoạt động như một chất giúp làm tróc các vết mụn hiệu quả, làm sạch các tế bào chết, giúp bạn có một làn da mịn màng và trắng sáng.

Ngoài ra, baking soda cũng có các đặc tính chống viêm có tác dụng giảm đau và sưng tấy bị gây ra bởi mụn.

Hướng dẫn:

Cho 1 thìa baking soda vào 1 ít nước. Trộn lẫn chúng để tạo ra một hỗn hợp chất dính mịn. Sau đó, thoa vào vùng bị mụn và để như vậy trong 10 phút.

Rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện 1 lần mỗi ngày.

3. Chanh

Để trị vi khuẩn gây ra mụn ở ngực, bạn có thể sử dụng chanh nhờ loại quả này có chứa đặc tính chống vi khuẩn. Ngoài ra, axit L-ascorbic có trong nước chanh cũng hoạt động như một chất làm se tự nhiên, giúp làm khô mụn.

Hướng dẫn:

Cắt nửa quả canh và đắp vào vùng bị mụn, để nước chanh thấm vào da trong khoảng 30 phút. Rửa sạch thật kỹ với nước mát. Thực hiện 1 lần mỗi ngày.

Ngoài ra, bạn cũng có thể vắt nửa quả canh vào trong nước hoa hồng. Thoa vào vùng bị mụn và để trong khoảng 15 đến 20 phút. Rửa sạch với nước mát, thực hiện 2 lần/ngày.

Chú ý, những người có làn da nhạy cảm không được sử dụng phương pháp này.

4. Kem đánh răng

Kem đánh răng bạn đang sử dụng cũng rất hiệu quả để loại bỏ mụn ở ngực nhờ các đặc tính chống vi khuẩn. Đặc biệt, kem đánh răng cũng có thể giúp làm khô mụn gây ra bởi các tuyến dầu hoạt động quá mức.

Hướng dẫn:

- Thoa một ít kem đánh răng vào vùng bị mụn.

- Để qua đêm và rửa bằng nước mát vào sáng hôm sau.

- Lặp lại mỗi ngày cho tới khi mụn khô.

5. Nha đam

Nha đam được sử dụng để điều trị tất cả các loại mụn, kể cả mụn ở ngực.

Chất gel trong nha đam có chứa anthraquinones và flavonoids giúp mụn khô nhanh hơn và đẩy nhanh quá trình lành lại. Nha đam cũng có tác dụng làm dịu cơn đau, ngứa, mẩn đỏ và giảm khả năng để lại sẹo.

Hướng dẫn:

Cắt các lá nha đam và tách lấy gel. Đắp gel vào vùng bị mụn, để như vậy trong một lúc cho gel thâm nhập vào da và cho tới khi vùng đó bị khô.

Lặp lại 2 hoặc 3 lần mỗi ngày cho tới khi mụn biến mất hoàn toàn.

6. Quế

Quế cũng được sử dụng để loại bỏ mụn ngực, phần lớn nhờ các đặc tính chống vi khuẩn.

Hướng dẫn:

Trộn ½ thìa bột quế và một ít mật ong với nhau, sau đó, bôi hỗn hợp này vào vùng bị mụn và để trong 15 phút.

Rửa sạch hoàn toàn, vỗ nhẹ nhàng và thực hiện 2 lần mỗi ngày.

Cách khác là trộn 1 thìa bột quế với 3 thìa nước chanh tươi. Bôi hỗn hợp vào vùng bị mụn và để trong 1 giờ. Rửa sạch với nước mát, thực hiện 1 lần/ngày.

7. Nghệ

Nghệ có các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, giúp giảm các vết mẩn đỏ, sưng tấy và trị sẹo hiệu quả.

Hướng dẫn:

Trộn 1 thìa bột nghệ với một ít nước hoa hồng. Sau đó, bôi lên vùng bị mụn và để trong khoảng 15 đến 20 phút. Rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện 1 hoặc 2 lần mỗi ngày.

Cách khác là trộn 1 thìa bột nghệ, 1 thìa mật ong và 2 thìa sữa với nhau. Thoa hỗn hợp vào vùng bị mụn, để mụn khô, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện 2 hoặc 3 lần mỗi ngày.

8. Đất sét trắng (Bentonite Clay)

Bentonite Clay – đất sét trắng giúp loại bỏ chất bẩn có trên da, nhờ đó da bạn sẽ trông trắng sáng.

Ngoài ra, đất sét trắng cũng hấp thụ dầu nhờn và mỡ da - một trong những lý do khiến nổi mụn.

Hướng dẫn:

- Cho 1 thìa đất sét trắng và bột yến mạch vào một chiếc bát. Thêm nước và khuấy đều.

- Thoa hỗn hợp này vào vùng bị mụn và để cho tới khô. Sau đó rửa sạch với nước ấm.

- Thực hiện 1 hoặc 2 lần mỗi tuần.

Ngoài nước, bạn cũng có thể sử dụng nước trà xanh vừa mới được pha thay thế.

9. Bột yến mạch

Bột yến mạch giúp làm tróc mụn cũng như làm sạch lỗ chân lông và hấp thụ mỡ thừa. Nhờ đó, trị mụn rất hiệu quả. Ngoài ra, bột yến mạch cũng giúp giảm đau và sưng tấy.

Hướng dẫn:

- Nấu 1 bát yến mạch và để nguội.

- Cho thêm 1 thìa mật ong và vắt 1 nửa quả chanh vào bát yến mạch đó. Trộn đều.

- Bôi vào vùng bị mụn và để trong 30 phút.

- Rửa sạch với nước ấm, thực hiện 1 lần mỗi ngày.

(Nguồn: Top10remedies)