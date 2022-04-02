Biện pháp khắc phục viêm môi ngay tại nhà này sẽ vô cùng "thân thiện" với ngân sách lại còn hiệu quả đến không ngờ!

Sự phát triển quá mức của vi sinh vật này dẫn đến một bệnh nhiễm trùng gọi là viêm môi góc cạnh, gây ra phản ứng viêm từ hệ thống miễn dịch. Cơ thể tiết ra các chất gây viêm đến vị trí viêm nhiễm để chống lại các tác nhân gây bệnh.

Nước bọt có xu hướng đọng lại ở các góc cạnh của miệng. Độ ấm và độ ẩm trong những kẽ hở này là lý tưởng cho sự sinh sôi của một số loại vi khuẩn và nấm tự nhiên bên trong khoang miệng.

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp giảm thiểu kích ứng da do viêm môi và thúc đẩy quá trình lành da:

Tình trạng viêm mô bên dưới là nguyên nhân gây ra tình trạng khô, ngứa, nứt và lở loét là đặc điểm của tình trạng này.

1. Sáp dầu khoáng

Ảnh minh họa: Internet

Dầu khoáng có thể được sử dụng để bôi trơn các mảng khô quanh miệng. Không giống như các loại kem dưỡng ẩm thông thường, nó không chứa các chất hóa học có thể gây kích ứng thêm cho làn da vốn đã nhạy cảm của bạn.

Nhờ độ đặc của nó, sáp dầu khoáng cung cấp dưỡng ẩm chuyên sâu và tạo thành một lớp bảo vệ trên da để ngăn ngừa tổn thương thêm khi vết thương lành. Điều này giúp giảm kích ứng, tăng tốc độ phục hồi da và giảm nguy cơ nhiễm trùng thứ phát hoặc tái phát.

Cách sử dụng:

Trộn 5 giọt dầu cây trà vào một ít dầu khoáng. Đắp hỗn hợp lên vùng da bị mụn. Để nó trong khoảng một giờ để nó thấm vào da của bạn. Lau môi sạch và thoa dầu khoáng.

Lưu ý: Không liếm môi sau khi thực hiện biện pháp khắc phục này vì việc uống tinh dầu trà có thể có tác dụng phụ.

2. Dầu dừa

Dầu dừa có tác dụng chữa lành các vết khô nứt ở khóe miệng. Đặc tính dưỡng ẩm của nó giúp giữ cho làn da được nuôi dưỡng và ẩm để tránh bị khô môi.

Thêm vào đó, dầu dừa được cho là có đặc tính kháng khuẩn giúp chống lại nhiễm trùng cơ bản để đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Dưỡng ẩm các mảng da khô bằng dầu dừa nguyên chất hữu cơ nhiều lần một ngày. Bạn có thể trộn với một giọt dầu cây trà để có thêm lợi ích, nhưng hãy đảm bảo không liếm vùng da được điều trị sau đó.

3. Nha đam

Nha đam nổi tiếng với đặc tính làm lành da, có thể chứng minh hiệu quả chống lại bệnh viêm môi. Chất gel giàu nước của loại cây này làm mát và cấp nước cho làn da khô, bị kích ứng.

Tác dụng khử trùng và kháng nấm của lô hội giúp hạn chế sự phát triển quá mức của vi nấm gây ra nhiễm trùng. Nó cũng hoạt động như một chất chống viêm giúp giảm đau, khô và ngứa liên quan đến tình trạng này.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Cắt mở một lá nha đam, lấy gel của nó và để gel trong tủ lạnh ít nhất 30 phút. Nhẹ nhàng xoa bóp gel ướp lạnh lên khóe miệng. Để khô trong khoảng 15-20 phút trước khi gội sạch bằng nước mát.

4. Mật ong

Mật ong là một thành phần khác có nhiều đặc tính chữa bệnh có thể chữa lành nhiều loại bệnh về da, bao gồm cả viêm môi. Là một chất giữ ẩm tự nhiên, nó truyền độ ẩm cho da và giúp da ngậm nước trong thời gian dài.

Ngoài ra, mật ong có đặc tính khử trùng giúp da nhanh lành. Nó cũng giúp hạn chế tình trạng viêm cơ bản để giảm đau, ngứa và kích ứng da tổng thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Bôi mật ong vào khu vực bị ảnh hưởng. Bạn cũng có thể trộn nó với một ít dưa chuột nghiền để có kết quả tốt hơn. Giữ nguyên trong 15 phút trước khi rửa sạch.

Các biện pháp tự chăm sóc để quản lý và ngăn ngừa viêm môi

Nếu bạn tuân thủ các biện pháp này có thể ngăn ngừa và chữa khỏi bệnh viêm môi có góc ở giai đoạn "chồi non".

1. Giữ đủ nước

Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng ẩm da thường xuyên và uống ít nhất 10-12 cốc nước mỗi ngày để cung cấp nước cho da từ bên trong. Uống nước hợp lý cũng giúp cơ thể bạn hoạt động tốt hơn và tăng cường khả năng chống nhiễm trùng.

2. Ngừng liếm môi

Ảnh minh họa: Internet

Một số người có thói quen liếm môi, điều này không chỉ làm tăng khả năng mắc bệnh viêm môi góc cạnh mà còn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh một khi nó phát triển.

Những người khác làm điều đó để giảm bớt tình trạng khô trên môi của họ mà không nhận ra rằng nó sẽ chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. Vì vậy, tốt nhất bạn nên tránh hoàn toàn thói quen này.

3. Ăn uống đúng cách

Thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh tập trung vào một số chất dinh dưỡng quan trọng, cụ thể là sắt, kẽm và vitamin B12, tất cả đều có thể giúp da bạn lành hơn và chống lại nhiễm trùng.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu sắt bao gồm rau xanh, chẳng hạn như rau bina, đậu nành, đậu lăng và các loại thịt đỏ, chẳng hạn như thịt cừu và thịt bò. Bạn có thể đáp ứng nhu cầu kẽm của mình thông qua đậu xanh, măng tây và cải Brussels.

Trong khi đó, các nguồn cung cấp vitamin B12 trong chế độ ăn uống tốt nhất bao gồm pho mát, thịt bò, thịt cừu và hải sản nhiều dầu như cá ngừ và cá thu.

4. Tránh mỹ phẩm

Ảnh minh họa: Internet

Không trang điểm trên môi hoặc vùng da bị ảnh hưởng cho đến khi tình trạng nhiễm trùng thuyên giảm. Mỹ phẩm thường chứa các chất hóa học có thể gây kích ứng da.

5. Điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn

Những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường nên kiểm soát mức đường huyết để giảm nguy cơ viêm môi. Bệnh tiểu đường được quản lý kém có thể ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của bạn và khiến bạn dễ mắc các bệnh nhiễm trùng.

6. Giữ gìn vệ sinh răng miệng đúng cách

Đánh răng hai lần một ngày. Nếu bạn đeo răng giả, hãy làm sạch chúng hàng đêm sau khi bạn lấy chúng ra. Làm sạch đúng cách bao gồm chải chúng bằng sản phẩm chăm sóc răng giả và sau đó để chúng ngâm trong nước hoặc chất lỏng làm sạch răng giả qua đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết các trường hợp viêm môi góc cạnh đều có thể điều trị nhanh chóng. Các biện pháp khắc phục và tự chăm sóc nói trên có thể hỗ trợ thêm cho quá trình chữa lành da, nhưng chúng không thể thay thế cho phương pháp điều trị do bác sĩ chỉ định khi bạn đã bị nặng.

Hãy đến gặp bác sĩ da liễu nếu bạn bị kích ứng môi tái phát, nứt nẻ đau đớn hoặc nứt nẻ ở khóe miệng mặc dù đã thực hiện các biện pháp chăm sóc cần thiết.

Theo Emedihealth