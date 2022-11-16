Bí quyết trị sẹo, ngừa thâm, đánh bay ngại ngùng cho nàng tự tin gấp bội

Làm đẹp 16/11/2022 19:25

Chấn thương, bỏng, mụn trứng cá, mụn nhọt và các phương pháp điều trị y tế đều có thể để lại sẹo trên mặt và cơ thể bạn. Những vết vĩnh viễn này cũng có thể làm đổi màu da của bạn và đừng quên rằng chúng rất khó xử lý. Thông thường, các vết sẹo không mờ đi hoàn toàn mà có thể nhạt màu hơn theo thời gian.

Nếu bạn không sẵn sàng cho bất kỳ phương pháp điều trị da xâm lấn hoặc mài mòn nào để loại bỏ sẹo, bạn có thể chuyển sang một số biện pháp tự nhiên để khắc phục.

 

Sử dụng baking soda

Baking soda là một chất tẩy tế bào chết tự nhiên và giúp cạo nhẹ vết sẹo. Lấy hai phần nước và một phần baking soda để tạo thành hỗn hợp sệt. Thoa hỗn hợp này lên vết sẹo và chà nhẹ nhàng trong vài phút trước khi rửa sạch. Tránh chà xát mạnh hoặc bạn có thể làm hỏng làn da của mình.

Dầu dừa

Bí quyết trị sẹo, ngừa thâm, đánh bay ngại ngùng cho nàng tự tin gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy làm cho dầu dừa trở thành một phần của chế độ chăm sóc da hàng ngày của bạn. Loại dầu kỳ diệu này có thể chữa lành hoặc giúp làm mờ các vết sẹo cũ vì nó rất giàu axit béo omega giúp thẩm thấu và giữ ẩm cho da, phục hồi độ sáng cho da.

Nha đam

Bí quyết trị sẹo, ngừa thâm, đánh bay ngại ngùng cho nàng tự tin gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nha đam có đặc tính chống vi khuẩn và có nhiều lợi ích cho da. Nếu bạn có nhiều vết sẹo cũ, hãy sử dụng sự kỳ diệu của gel lô hội để thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da. Nha đam cũng làm giảm kích ứng da và cải thiện kết cấu da.

 

Vitamin

Sẹo trên mặt có thể được giảm thiểu bằng các chất bổ sung vitamin khác nhau. Chiết dầu từ viên nang vitamin E và bôi lên vết sẹo trước khi đi ngủ. Đây là một phương pháp hiệu quả để làm mờ các đốm và vết sẹo cứng đầu.

Nước ép khoai tây

Bí quyết trị sẹo, ngừa thâm, đánh bay ngại ngùng cho nàng tự tin gấp bội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép khoai tây có chứa chất phytochemical giúp làm sạch da và làm sáng vết nám hoặc đốm. Nó cũng bổ sung dưỡng chất cho da và làm sáng da. Để làm mờ sẹo, lấy hai thìa nước ép khoai tây và thoa lên vùng bị ảnh hưởng bằng bông gòn. Để yên trong vài phút trước khi rửa sạch. Sử dụng biện pháp khắc phục vết sẹo này một vài lần mỗi tuần.

Chanh

Thoa nước cốt chanh tươi lên vết sẹo bằng bông gòn hoặc vải mềm. Rửa sạch sau vài phút. Bản chất axit của nước cốt chanh giúp loại bỏ các tế bào da chết dọc theo các vết sẹo trên khuôn mặt và cũng làm giảm mẩn đỏ.

 

Mật ong

Trong nhiều năm, mật ong đã được sử dụng cho nhiều mục đích y học như điều trị bỏng, vết thương và mụn rộp. Mật ong thô cũng làm mờ sẹo trên mặt nhờ các hợp chất hoạt tính sinh học giúp kích thích tái tạo mô và điều trị vết thương.

Dầu oải hương

Dầu oải hương có đặc tính kháng nấm, chống viêm và kháng khuẩn. Nó giúp chống lại các phản ứng viêm đối với nhiễm trùng trên da và cũng có thể chữa lành và loại bỏ sẹo.

Uống nước

Bí quyết trị sẹo, ngừa thâm, đánh bay ngại ngùng cho nàng tự tin gấp bội - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước để giữ cho làn da của bạn ngậm nước và khỏe mạnh. Ngoài ra, hãy nhâm nhi các loại đồ uống tốt cho sức khỏe như nước dừa, bơ sữa, trà xanh, v.v. để hỗ trợ các biện pháp khắc phục tại nhà nêu trên trong việc chữa lành và làm mờ các vết sẹo trên khuôn mặt.

Theo Femina

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