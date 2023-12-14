Bí quyết tập thể dục để quá trình lão hóa luôn được khỏe mạnh, mang lại lợi ích tối đa cho cơ thể

Sebastien Lagree, người sáng lập Lagree Fitness có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết, rè luyện sức đề kháng, đặc biệt là thông qua các bài tập ít tác động, là chìa khóa để lão hóa khỏe mạnh.

Để sống lâu và khỏe mạnh, hãy bắt đầu thực hiện các bài tập tăng cường sức mạnh, theo lời của một huấn luyện viên nổi tiếng đã làm việc với các ngôi sao hàng đầu như Meghan Markle, Jennifer Aniston và Sofia Vergara.

Tuy nhiên, việc tập luyện chỉ là khởi đầu. Phương pháp tiếp cận của Lagree đối với khách hàng, cũng như chế độ tập luyện cá nhân của ông, tập trung vào sức mạnh cơ bắp, thói quen đều đặn và sức khỏe tim mạch, cùng với những lời khuyên về dinh dưỡng đơn giản để cải thiện thể lực trong thời gian dài, cả trong và ngoài phòng tập.

“Không đủ người hiểu được lợi ích của rèn luyện sức đề kháng. Nó không chỉ vì mục đích thẩm mỹ. Bây giờ khi tôi đã 50 tuổi, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu cách làm cho những bài tập này trở thành tốt nhất cho tuổi thọ. Đó không chỉ là một sự cân nhắc, mà là một sự cần thiết”, ông nói.

Lagree yêu thích ẩm thực và cách tiếp cận của ông luôn là tập trung vào khẩu phần chứ không cắt bỏ hoàn toàn thực phẩm. Ảnh: SCMP

Tập trung xây dựng cơ bắp giúp cơ thể và quá trình trao đổi chất mạnh mẽ

Lagree cho biết, rèn luyện sức đề kháng để xây dựng cơ bắp và sức mạnh là một phần quan trọng trong việc kéo dài những năm tháng khỏe mạnh cho cuộc sống của bạn và có rất nhiều nghiên cứu chứng minh điều đó.

Các lớp học của Lagree Fitness sử dụng thiết bị độc đáo kết hợp lò xo để tạo lực cản thay vì tạ truyền thống, điều ông cho biết có thể dễ dàng hơn cho các khớp xương so với các hoạt động như HIIT - tập luyện cao cường độ theo chu kỳ ngắn.

Các bài tập cũng tập trung vào chiến lược “thời gian căng thẳng” để giúp xây dựng sức bền cơ bắp, sức mạnh cốt lõi và sự cân bằng , tất cả đều có thể giúp bạn bền bỉ và kiên cường hơn khi về già.

Lagree thích tự mình đến phòng gym để tập luyện thể hình và lợi ích chính của việc xây dựng cơ bắp là nó có thể làm tăng lượng calo bạn đốt cháy, giúp bạn sử dụng thực phẩm ăn vào để lấy năng lượng tốt hơn.

Ông nói: “Khi bạn tập thể hình, chất dinh dưỡng trong cơ thể sẽ trở thành nguồn nhiên liệu cho cơ thể bạn”.

Các bài tập rèn luyện sức mạnh thường xuyên cho phép anh ấy tận dụng tối đa việc thích ăn ngọt, khai thác tất cả lượng carbs đó để đạt được kết quả tốt hơn.

“Việc tăng cường cơ bắp sẽ giúp ích rất nhiều”, anh nói.

Đi bộ hàng ngày để giữ dáng bên ngoài phòng tập thể dục

Lagree cho biết, ngoài việc tập luyện thường xuyên, việc vận động nhiều hơn trong ngày là một cách tuyệt vời để tăng cường sức khỏe và thể lực của bạn, đặc biệt nếu bạn là người mới bắt đầu.

Ông thích các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, nhưng thậm chí đi bộ mỗi ngày cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn, điều này đóng vai trò quan trọng đối với tuổi thọ.

Đi bộ hàng ngày là một cách để tăng sức khỏe và thể lực. Ảnh: Shutterstock

Lợi ích lớn nhất của việc đi bộ là bạn không cần phải là thành viên phòng tập thể dục hay bất kỳ thiết bị nào, vì vậy bạn có nhiều khả năng thực sự đi bộ hơn, ông nói.

Lagree nói: “Nếu một phần trong kế hoạch thể dục của bạn là đi đến một phòng tập cách nhà 30 phút, đó không phải là một kế hoạch tốt vì cuối cùng lúc nào đó việc điều này sẽ trở nên nhàm chán. Động lực đến từ việc hành động, không chỉ là mong muốn”.

Một người bạn tập luyện cùng sẽ giúp duy trì động lực

Lagree nói rằng mời bạn bè cùng tập luyện là một phần của thói quen của ông, cho dù ông đang ở trong phòng tập tại nhà hay trên đường đi.

Ông nói: “Tôi rất hiếm khi tự mình tập luyện mặc dù tôi đã làm việc đó hơn 30 năm”.

Tập luyện cùng bạn sẽ giúp duy trì bản thân có động lực. Ảnh: SCMP

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, có một người bạn tập luyện là một trong những cách tốt nhất để tuân thủ kế hoạch tập luyện. Bạn sẽ cảm thấy có động lực hơn và làm việc chăm chỉ hơn, thử thách hơn và kiên định hơn.

Nghiên cứu gần đây về một số người sống lâu nhất trên thế giới, ở các khu vực được gọi là Vùng xanh , cũng cho thấy rằng hoạt động cộng đồng và xã hội là rất quan trọng.

Một nhóm bạn có thể khiến việc tập thể dục trở thành một hoạt động xã hội thú vị, thay vì một công việc vặt, ngăn chặn tình trạng “sợ hãi phòng tập” và cung cấp sự hỗ trợ cũng như trách nhiệm trong việc duy trì sự nhất quán trong quá trình tập luyện của bạn.

Thưởng thức các món ăn yêu thích – theo khẩu phần nhỏ

Tập thể dục chỉ là một phần của phương trình kéo dài tuổi thọ và nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn uống cũng có thể giúp kéo dài tuổi thọ của bạn.

Lagree cho biết là một người yêu thích ẩm thực, cách tiếp cận của ông luôn là tập trung vào khẩu phần chứ không cắt bỏ hoàn toàn thực phẩm .

“Tôi luôn đi du lịch, luôn có những bữa tiệc buffet lớn ở khách sạn và tôi thích ăn uống. Tôi là người Pháp, tôi thích bánh ngọt nên đi đâu tôi cũng phải thử bánh sừng bò sô cô la vì nó có thể là loại ngon nhất. Tôi chỉ ăn ít thôi”, ông nói.

Lagree cho rằng điều quan trọng là phải thực tế về mục tiêu và kỳ vọng của mình, đồng thời lập kế hoạch trước để tránh rơi vào thất bại sau này.

“Mọi người nghĩ 'Bất cứ thứ gì tôi đạt được, tôi sẽ đánh mất nó nếu tập luyện chăm chỉ gấp đôi'. Tôi cũng làm điều tương tự. Đó là sai lầm tương tự mà chúng ta mắc phải vào cuối tuần. Chúng ta có cách này để thuyết phục bản thân ăn nhiều hơn và nghĩ rằng chúng ta sẽ đốt hết nó vào ngày mai; chúng ta sẽ không bao giờ làm vậy”, ông nói.

Thay vào đó, hãy tập trung vào việc duy trì sự nhất quán theo thời gian - những thói quen lành mạnh ban đầu có thể mất vài tuần để hình thành, Lagree nói, nhưng hãy tăng cường theo thời gian để giúp bạn khỏe mạnh lâu dài.