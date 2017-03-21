Bí quyết phụ nữ Nhật: Uống 1 ly mỗi ngày da vừa trắng bụng vừa thon không cần mỹ phẩm

Làm đẹp 21/03/2017 14:02

Nước đậu đen rang là một phương thuốc chống lão hoá rất tốt mà bạn nên dùng hàng ngày.

Đậu đen là một trong những loại hạt khá phổ biến ở Việt Nam. Món thông dụng nhất của đậu đen là nấu chè, nấu xôi và nó có rất nhiều lợi ích tốt cho sức khoẻ. Theo y học cổ truyền, đậu đen là nguyên liệu có tác dụng trừ thấp giải độc, bổ thận, bổ huyết, chữa được cước khí, bồi bổ cơ thể.

Ở Hàn Quốc và Nhật Bản, đậu đen cũng được sử dụng rất nhiều trong các món ăn truyền thống. Ngoài những công dụng tốt cho sức khoẻ, phụ nữ ở các quốc gia này còn dùng đậu đen để làm đẹp bằng cách uống mỗi ngày, khiến cơ thể mát, giải độc tố và có làn da mịn màng hơn. 

Công dụng chống lão hoá của đậu đen khá nổi bật. Do đó nó còn đươc dùng để điều chế các sản phẩm chống lão hoá da. Không cần phải dùng mỹ phẩm cầu kỳ như vậy, bạn hoàn toàn có thể học theo cách của người Nhật để dùng đậu đen mỗi ngày phòng tránh sự hình thành nếp nhăn cũng như các dấu hiệu lão hoá khác. 

Bí quyết phụ nữ Nhật: Uống 1 ly mỗi ngày da vừa trắng bụng vừa thon không cần mỹ phẩm - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- 100g đậu đen

-50g đậu nành

- 3 thìa cafe mật ong

- Chảo, rây lọc

- Nồi nấu

Cách làm:

Bí quyết phụ nữ Nhật: Uống 1 ly mỗi ngày da vừa trắng bụng vừa thon không cần mỹ phẩm - Ảnh 2

Có 2 loại đậu đen phổ biến nhất là đậu đen xanh lòng và đậu đen thường. Bạn có thể sử dụng bất cứ loại nào nhưng đậu đen xanh lòng tốt hơn cho sức khoẻ. Rửa sạch cả đậu đen và đậu nành, ngâm nước muối 10 phút cho đậu ra hết chất bẩn, chú ý không ngâm quá lâu dễ khiến đậu bị úng nước.

Tiếp theo, cho tất cả đậu đen và đậu xanh vào chảo, rang đều tay với lửa vừa rồi sau đó hạ lửa nhỏ để đậu chín đều nhưng không bị cháy đen.

Tiếp theo, trút đậu ra một cái đĩa cho nguội. Bắc nồi nước 1 lít, cho toàn bộ số đậu vừa rang vào đun sôi rồi hạ lửa. Ninh đậu trong khoảng 15-20 phút rồi tắt bếp, bỏ bã đậu chỉ lấy phần nước.

Nước đậu bạn có thể để trong tủ lạnh. Mỗi lần uống khoảng 200ml và thêm 1 thìa mật ong. Nước đậu có vị dễ uống, thanh mát, lành tính và phù hợp cho nhiều lứa tuổi. Bạn có thể nấu một lần để uống trong nhiều ngày, nhưng tối đa là 3 ngày.

Chỉ sau khoảng 2 tuần uống nước đậu, bạn sẽ có làn da trắng mịn, hệ tiêu hoá khoẻ mạnh hơn và cơ thể được thải độc hiệu quả.

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