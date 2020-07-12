Bí quyết dưỡng da bằng sữa tươi không đường cực kỳ hiệu quả tại nhà

Sữa tươi không đường là bí quyết chăm sóc làn da sáng khỏe, mềm mịn của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Trong sữa chứa vô vàn các dưỡng chất có lợi cho da, giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong đồng thời ngăn ngừa quá trình lão hóa, nổi mụn. Trong bài viết sau, Phunugiadinh sẽ giới thiệu đến bạn đọc những công thức dưỡng da bằng sữa tươi không đường , giúp bạn nhanh chóng lấy lại làn da khỏe đẹp.

Thành phần sữa tươi chứa axit lactic có khả năng loại bỏ các tế bào chết. Do đó, nếu đắp sữa tươi hàng ngày lên da mặt sẽ vô tình khiến da bị bào mòn, nhạy cảm hơn và dễ bị kích ứng. Việc cung cấp quá nhiều dưỡng chất khiến da bị ngộp, không hấp thụ hết sẽ gây lãng phí đồng thời không tốt cho da.

Sữa tươi không đường rất tốt cho da nhưng không phải vì vậy mà chúng ta lại lạm dụng nó để đắp mặt mỗi ngày. Cái gì cũng vậy, dù có tốt nhưng nếu dùng quá nhiều hay quá ít đều không đem lại hiệu quả như ý.

Tuy sữa tươi rất tốt cho da nhưng không nên quá lạm dụng - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều cách làm mặt nạ dưỡng da bằng sữa tươi không đường. Mỗi loại mặt nạ sẽ có cách làm và thời gian đắp lên da khác nhau. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo rằng bạn chỉ nên đắp mặt nạ sữa tươi không đường mỗi tuần 2-3 lần là tốt nhất để có một làn da trắng đẹp, khỏe mạnh.

Cách dưỡng da bằng sữa tươi không đường đông đá

Nguyên liệu chuẩn bị gồm có: 1 bịch sữa tươi không đường, 1 khay làm đá và khăn xô. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Dùng kéo cắt 1 đầu trên bịch sữa tươi rồi đổ sữa hết vào khay làm đá.

Bước 2: Cho khay sữa vào ngăn đông tủ lạnh. Chờ khoảng 5 tiếng đồng hồ là có thể dùng sữa tươi không đường đông đá như bình thường.

Cách làm đẹp bằng sữa tươi không đường đông đá - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Tách các viên đá sữa tươi ra khỏi khay rồi cho vào túi zip để sử dụng được trong một thời gian dài.

Cách dưỡng da bằng đá sữa tươi:

Bước 1: Vệ sinh da sạch sẽ bằng sữa rửa mặt để loại đi lớp bụi bẩn, bã nhờn đồng thời giúp các lỗ chân lông giãn nở.

Bước 2: Cho 1 viên sữa tươi đông đá vào 1 chiếc khăn xô trẻ em rồi bọc lại. Chà khăn lên da theo chiều kim đồng hồ một cách nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút. Kết hợp thêm động tác mát xa giúp các dưỡng chất trong sữa tươi phát huy công dụng tốt nhất.

Bước 3: Chà cho đến khi nào đá tan hết và một lớp sữa trắng đã bám trên mặt thì dừng lại. Chờ cho sữa khô tự nhiên trên da rồi rửa sạch lại với nước mát như bình thường.

Thực hiện công thức này mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp làn da của bạn nhanh chóng mịn màng, trắng hồng, căng bóng, các lỗ chân lông cũng được thu nhỏ rất hữu hiệu.

Cách làm trắng da mặt bằng sữa tươi không đường và đậu đỏ

Bột đậu đỏ rất giàu vitamin E và vitamin C, có khả năng nuôi dưỡng và tái tạo các tế bào da mới, làm trắng da từ sâu bên trong. Nhờ đó, các vết thâm nám trên da cũng dần biến mất. Việc kết hợp sữa tươi không đường và bột đậu đỏ sẽ giúp da sáng, ức chế sự phát triển của các tế bào sắc tố melanin, giúp da hết thâm mụn, tàn nhang.

Cách làm trắng da mặt bằng sữa tươi không đường và đậu đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 muỗng bột đậu đỏ, 3-4 muỗng sữa tươi không đường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Khuấy đều hỗn hợp sữa tươi không đường và bột đậu đỏ.

Bước 2: Rửa mặt thật sạch rồi thoa hỗn hợp vừa làm ở bước 1 lần da, chừa ra khu vực miệng và bọng mắt.

Bước 3: Để yêu lớp mặt nạ đó trên da trong khoảng 15 phút rồi rửa lại thật sạch mặt với nước mát.

Lưu ý: Thực hiện mỗi tuần 2 lần để có hiệu quả.

Cách làm trắng da toàn thân bằng sữa tươi và dầu dừa

Dầu dừa có công dụng dưỡng ẩm, làm mềm và làm sáng da rõ rệt. Bên cạnh đó, dầu dừa còn có khả năng chống oxy hóa và loại bỏ các tác động xấu của các yếu tố môi trường đến da. Chính vì vậy, bộ đôi sữa tươi và dầu dừa sẽ giúp làm đẹp da tuyệt vời, giúp da sáng và khỏe mạnh tận sâu bên trong.

Cách làm trắng da toàn thân bằng sữa tươi và dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu gồm có: 100ml sữa tươi, 3 thìa dầu dừa và 1 thìa muối.

Cách thực hiện:

Bước 1: Tắm sạch cơ thể với nước ấm.

Bước 2: Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị với nhau rồi thoa hỗn hợp lên bề mặt da, kết hợp mát xa nhẹ nhàng giúp các dưỡng chất thẩm thấu, làm trắng da và loại bỏ tế bào chết.

Bước 3: Tắm lại với nước ấm rồi thoa một lớp kem dưỡng ẩm lên toàn cơ thể.

Cách làm trắng da bằng sữa tươi và trứng gà

Sữa tươi giàu vitamin, khoáng chất, trong khi trứng gà thì giàu enzyme lysozyme. Khi kết hợp sữa tươi và trứng gà sẽ giúp da tăng cường sức đề kháng, se khít lỗ chân lông, dưỡng da trắng hồng và mềm mịn tự nhiên.

Cách làm trắng da bằng sữa tươi và trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Các nguyên liệu cần chuẩn bị: 220ml sữa tươi + 3 quả trứng gà tươi.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đánh bông trứng gà lên rồi cho sữa tươi vào trộn đều, tạo thành hỗn hợp kem nhão.

Bước 2: Bôi đều hỗn hợp lên cơ thể, kết hợp mát xa nhẹ nhàng.

Bước 3: Thư giãn khoảng 20 phút rồi tắm sạch lại với nước mát.

Lưu ý: Thực hiện mỗi tuần 2 lần để có hiệu quả.

Trên đây là những cách dưỡng da bằng sữa tươi không đường mà chúng tôi muốn bật mí với các chị em. Mong rằng qua bài viết, chị em đã có thêm những bí quyết làm đẹp da tuyệt vời!