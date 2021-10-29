Bí mật về sự lão hóa ngược của sao Hàn Song Hye Kyo, thì ra đều nằm ở 3 điều đặc biệt này

Nếu không biết thì tưởng bí kíp gì đó ghê gớm lắm, nhưng thực chất thì mọi sự lại nằm ở 3 điều đặc biệt này.

Mặc dù ở độ tuổi U40, tuy nhiên Song Hye Kyo , ngọc nữ xứ Hàn lại sở hữu một vẻ đẹp không tì vết và nét trẻ trung như những cô nàng đang ở độ tuổi xuân thì.

Ai cũng có thể áp dụng, để sở hữu làn da trắng chuẩn, rạng ngời, không tì vết như cô.

Chăm sóc tốt cho da ở bên ngoài - Ảnh minh họa

Để làm sạch sâu, nữ diễn viên luôn tẩy trang 2 lần: Đầu tiên, sử dụng dầu tẩy trang hoặc sữa rửa để loại bỏ lớp trang điểm.

Sau đó cô dùng sữa rửa dạng bọt để làm sạch bã nhờn và bụi bẩn còn sót lại. Bên cạnh đó, Song Hye Kyo còn lưu ý tẩy tế bào chết đều đặn 1-2 lần/ tuần để lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế mụn ẩn.

Trong một bài phỏng vấn cô từng cho biết, bản thân sử dụng 2-3 sản phẩm chăm sóc da mỗi tối.

Mỗi loại có một công dụng riêng như dưỡng ẩm sâu, làm sáng da, chống lão hóa… Điều này mang lại hiệu quả làm đẹp cao hơn.

2. Ăn nhạt, sử dụng thực phẩm ít đường và tăng cường hoa quả để làm đẹp da từ bên trong

Đồng thời đừng quên chăm sóc da trẻ đẹp ngay từ bên trong bằng chế độ ăn uống khoa học - Ảnh minh họa

Bên cạnh việc chăm sóc và làm đẹp da ở bên ngoài, thì Song Hye Kyo còn rất chú ý đến việc chăm sóc và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong.

Cô thường bổ sung đa dạng các loại trái cây vào trong khẩu phần ăn mỗi ngày và hạn chế ăn đường, cùng các loại thực phẩm không tốt cho da.

3. Sống tích cực, lạc quan và vui vẻ mỗi ngày

Kết hợp cùng lối sống tích cực, vui vẻ mỗi ngày - Ảnh minh họa

"Dù gặp vấn đề trong công việc, tôi vẫn cố để tâm lý thoải mái. Nếu giữ được sự cân bằng giữa thời gian riêng và công việc, tôi nghĩ cuộc sống sẽ hạnh phúc." Song Hye Kyo chia sẻ.

Điều này chứng tỏ rằng, để có được một làn luôn tươi trẻ như những cô nàng ở độ tuổi xuân thì và thần thái xinh đẹp, ngọt ngào, quyến rũ.

Thì ngọc nữ xứ Hàn đã làm rất tốt việc kiểm soát cảm xúc của mình, không để cho những điều tiêu cực trong cuộc sống ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống của mình.