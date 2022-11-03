Bí kíp trị hói tại nhà đơn giản có ngay kết quả bất ngờ

Ngoài ra, việc sử dụng các loại thuốc trị ung thư, hóa trị, xạ trị cũng có thể là nguyên nhân gây hói đầu, rụng tóc.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến tóc “ra đi không lời từ biệt” dẫn tới hói đầu, nhưng theo y khoa thì có 4 nhóm chính:

Chất chống oxy hóa trong dầu ô-liu có thể ngăn quá trình lão hóa, giúp điều trị một số vấn đề về da giúp tóc bóng khỏe, ngăn ngừa tóc rụng.

Vì chữa hói đầu cần nhiều thời gian nên ngoài sử dụng sản phẩm giảm rụng và mọc tóc chắc khỏe, việc áp dụng kỹ thuật chữa hói đầu tại nhà góp phần rút ngắn thời gian chữa trị.

Ảnh minh họa: Internet

Ủ tóc trước khi gội đầu bằng dầu ô-liu sẽ làm tóc mềm mại và giảm gãy rụng. Bạn có thể ủ tóc với dầu ô-liu, hoặc trộn dầu ô-liu với dầu dừa và dầu mè, dầu ô-liu cùng lòng đỏ trứng gà, mật ong sẽ giúp mái tóc mềm mượt, nhanh dài hơn. Chất chống oxy hóa trong dầu ô-liu có thể ngăn quá trình lão hóa, giúp điều trị một số vấn đề về da giúp tóc bóng khỏe, ngăn ngừa tóc rụng.

2. Nước ép hành tây ngăn ngừa rụng tóc

Từ nhiều nghiên cứu, hợp chất lưu huỳnh có trong hành tây tích cực làm sạch và cải thiện tình trạng nang tóc yếu. Ảnh minh họa: Internet

Đã được biết đến trong rất nhiều món ăn, hành tây còn được ứng dụng vào công cuộc làm đẹp, chữa hói đầu. Nghe có thể khó tin nhưng thực chất hành tây giúp ích cho mái tóc là sự thật. Từ nhiều nghiên cứu, hợp chất lưu huỳnh có trong hành tây tích cực làm sạch và cải thiện tình trạng nang tóc yếu.

Nhờ đó, tóc con dễ dàng mọc lên, hạn chế tóc gãy rụng. Cho hành tây xay nhuyễn, lọc lấy nước và thoa đều lên chân tóc, để khoảng 30 phút thì gội đầu lại sạch bằng dầu gội.

3. Ủ tóc với dầu dừa

Dầu dừa chứa dồi dào hàm lượng lớn acid béo, acid lauric, capric giúp kháng khuẩn, ngăn ngừa nấm da đầu, kích thích sự phát triển của tóc. Ảnh minh họa: Internet

Với khả năng giữ ẩm cao, dầu dừa vừa giữ ẩm tốt cho tóc vừa giúp nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong, mang lại cho bạn mái tóc mềm mượt. Dầu dừa chứa hàm lượng vitamin E cùng các chất chống oxy hóa cao có khả năng phục hồi tóc hư tổn, lấy lại độ đàn hồi cho tóc. Không những vậy, dầu dừa còn có thể tạo ra màng bảo vệ cho tóc đồng thời kích thích tóc mọc nhanh và nhiều hơn, đặc biệt thích hợp với những người có tóc khô, hư tổn nặng.

4. Gội đầu với nước gừng tươi, kích thích tóc mọc

Những hoạt chất trong gừng còn tăng cường khả năng lưu thông máu, kích thích tóc mọc nhanh, cải thiện hói đầu hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

Gừng tươi chứa các dưỡng chất đa dạng với các loại vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa, khả năng kháng viêm, kháng khuẩn giúp cải thiện và ngăn ngừa tình trạng viêm, ngứa da đầu. Ngoài ra, những hoạt chất trong gừng còn tăng cường khả năng lưu thông máu, kích thích tóc mọc nhanh, cải thiện hói đầu hiệu quả.