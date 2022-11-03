Bí kíp trị hói tại nhà đơn giản có ngay kết quả bất ngờ

Hói tóc là vấn đề lo ngại của rất nhiều người, tuy không ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng lại khiến ta mất đi sự tự tin. Thử ngay các công thức trị hói cực kỳ đơn giản lại tiết kiệm tại nhà nhé.
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Nguyên nhân gây rụng tóc, hói đầu
Có rất nhiều nguyên nhân khiến tóc “ra đi không lời từ biệt” dẫn tới hói đầu, nhưng theo y khoa thì có 4 nhóm chính:
- Rụng tóc hói đầu do rối loạn thần kinh nội tiết: Ở nam giới, xáo trộn thần kinh nội tiết do thiếu hoặc thừa testosterone đều có thể gây hói. Ở nữ, sự thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn sinh con, tiền mãn kinh - mãn kinh… làm nội tiết tố biến động, gây suy yếu tế bào mầm tóc, dẫn đến tóc thưa và hói đầu.
- Hói đầu do thiếu hụt dinh dưỡng: Những người sau phẫu thuật, giảm cân cấp tốc, mất máu nhiều… cơ thể thiếu dinh dưỡng khiến cho các tế bào mầm tóc èo uột là nguyên nhân khiến tóc nhanh chóng rời đi.
- Rụng tóc, hói đầu do tác động vật lý: Đây là nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu làm đẹp tóc ở cả nam và nữ. Tóc bị kéo căng thường xuyên khiến cho sợi tóc yếu, dễ rụng hơn. Nguyên nhân khác là do thói quen bứt/nhổ tóc.
- Rụng tóc, hói đầu do di truyền: Nếu có người thân trong gia đình bị hói, bạn cũng có nguy cơ hói đầu cao. Hói do di truyền thường gặp ở nam giới.
Ngoài ra, việc sử dụng các loại thuốc trị ung thư, hóa trị, xạ trị cũng có thể là nguyên nhân gây hói đầu, rụng tóc.
Cách trị hói đầu tại nhà bằng nguyên liệu thiên nhiên
Vì chữa hói đầu cần nhiều thời gian nên ngoài sử dụng sản phẩm giảm rụng và mọc tóc chắc khỏe, việc áp dụng kỹ thuật chữa hói đầu tại nhà góp phần rút ngắn thời gian chữa trị.
1. Ủ tóc với dầu ô-liu
Ảnh minh họa: Internet
Ủ tóc trước khi gội đầu bằng dầu ô-liu sẽ làm tóc mềm mại và giảm gãy rụng. Bạn có thể ủ tóc với dầu ô-liu, hoặc trộn dầu ô-liu với dầu dừa và dầu mè, dầu ô-liu cùng lòng đỏ trứng gà, mật ong sẽ giúp mái tóc mềm mượt, nhanh dài hơn. Chất chống oxy hóa trong dầu ô-liu có thể ngăn quá trình lão hóa, giúp điều trị một số vấn đề về da giúp tóc bóng khỏe, ngăn ngừa tóc rụng.
2. Nước ép hành tây ngăn ngừa rụng tóc
Đã được biết đến trong rất nhiều món ăn, hành tây còn được ứng dụng vào công cuộc làm đẹp, chữa hói đầu. Nghe có thể khó tin nhưng thực chất hành tây giúp ích cho mái tóc là sự thật. Từ nhiều nghiên cứu, hợp chất lưu huỳnh có trong hành tây tích cực làm sạch và cải thiện tình trạng nang tóc yếu.
Nhờ đó, tóc con dễ dàng mọc lên, hạn chế tóc gãy rụng. Cho hành tây xay nhuyễn, lọc lấy nước và thoa đều lên chân tóc, để khoảng 30 phút thì gội đầu lại sạch bằng dầu gội.
3. Ủ tóc với dầu dừa
Với khả năng giữ ẩm cao, dầu dừa vừa giữ ẩm tốt cho tóc vừa giúp nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong, mang lại cho bạn mái tóc mềm mượt. Dầu dừa chứa hàm lượng vitamin E cùng các chất chống oxy hóa cao có khả năng phục hồi tóc hư tổn, lấy lại độ đàn hồi cho tóc. Không những vậy, dầu dừa còn có thể tạo ra màng bảo vệ cho tóc đồng thời kích thích tóc mọc nhanh và nhiều hơn, đặc biệt thích hợp với những người có tóc khô, hư tổn nặng.
4. Gội đầu với nước gừng tươi, kích thích tóc mọc
Gừng tươi chứa các dưỡng chất đa dạng với các loại vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa, khả năng kháng viêm, kháng khuẩn giúp cải thiện và ngăn ngừa tình trạng viêm, ngứa da đầu. Ngoài ra, những hoạt chất trong gừng còn tăng cường khả năng lưu thông máu, kích thích tóc mọc nhanh, cải thiện hói đầu hiệu quả.
- Cắt (thái) gừng thành từng lát mỏng, đem đun sôi trong 1 lít nước, để nguội.
- Dùng nước gừng đã đun gội đầu như bình thường
- Ngoài ra, bạn cũng có thể ép gừng tươi thành nước đem pha với nước ấm vừa đủ để gội đầu.