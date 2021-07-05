Bí ẩn về quốc gia tiêu thụ collagen lớn nhất toàn cầu

Nhật Bản nằm trên vành đai núi lửa với hơn 7000 hòn đảo lớn nhỏ và xung quanh bao bọc bởi biển. Phía Đông và phía Nam là Thái Bình Dương, Phía Tây Bắc có biển Nhật Bản, phía Tây có biển Đông Hải, Đông Bắc biển Okhotsk. Cũng vì lẽ này mà khiến cho Nhật Bản có nhiều trận động đất và núi lửa phun trào hơn bất cứ nơi nào khác.

Trên bản đồ thu nhỏ, đường bờ biển Nhật Bản trải dài từ Bắc đến Nam; một dãy núi chạy dọc theo trung tâm Nhật Bản; lượng mưa hàng năm gần 2000ml. Được biết, lượng nước mưa này bị chia cắt bởi núi, chảy xuống Thái Bình Dương, biển Nhật Bản tạo thành vô số con sông. Tất cả điều này giúp cho nước Nhật trở thành môi trường cư ngụ của nhiều loại cá nước sâu.

Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản, trong lòng mọi người sẽ nhớ về núi Phú Sĩ, xứ sở Hoa Anh Đào, những món Sushi nổi tiếng và các dũng sĩ Samurai. Nhưng ít ai biết rằng, Nhật Bản còn là quốc gia sản xuất collagen trứ danh, nơi tọa lạc của một trong những nhà máy sản xuất collagen lâu đời bậc nhất thế giới. Đồng thời cũng là vùng đất tiêu thụ collagen số 1 toàn cầu. Phải có đến hơn 80% dân số Nhật Bản nhận thức được những lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp mà collagen mang lại.

Nói về collagen, tại sao là Nhật Bản mà không phải quốc gia nào khác?

Collagen thực chất là một loại protein, chiếm đến 30% tổng lượng protein và 70% cấu trúc nâng đỡ của da. Vì lẽ đó, collagen trở thành dưỡng chất không thể thiếu đối với sức khỏe. Thế nhưng, kể từ năm 25 tuổi collagen sẽ suy giảm 1% mỗi năm. Cần phải bổ sung collagen từ bên ngoài để hỗ trợ cơ thể làm chậm tiến trình lão hóa.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng: collagen chiết xuất từ da cá, vảy cá mới thật sự mang lại hiệu quả tối ưu do cung cấp nguồn collagen tương đồng collagen người. Nhật Bản đang được “phong” danh hiệu: nơi sản xuất collagen trứ danh, bởi sở hữu nguồn cá nước sâu dồi dào.

Dẫn đầu trong các nhà máy sản xuất collagen tại Nhật chính là Tập đoàn Nitta Gelatin. Và đồng thời cũng chính là một trong các nhà máy sản xuất collagen có lịch sử lâu đời nhất thế giới.

Nhà máy sản xuất collagen Nitta Gelatin Nhật Bản

Nitta Gelatin đã có hơn 100 năm lịch sử (thành lập vào năm 1918), đến nay Tập đoàn nàyhiện có 17 nhà máy tại 6 quốc gia là Mỹ, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, với các sản phẩm collagen được bán trên hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

3 lời cam kết từ Nitta Gelatin Nhật Bản

Nguồn gốc nguyên liệu collagen chọn lọc, được truy xuất rõ ràng. Đảm bảo an toàn và chất lượng với quy trình sản xuất tuân thủ quy định nghiêm ngặt. Theo đó, collagen được sản xuất theo quy trình tinh chế kép, giúp loại bỏ tạp chất hiệu quả ở từng giai đoạn. Giữ được màu sắc, hương vị collagen ổn định hơn so với sản phẩm trên thị trường. Đây cũng chính là 3 lời cam kết “AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ” mà Nitta Gelatin Nhật Bản hướng đến.

Nitta Gelatin Nhật Bản mong muốn “thay đổi cuộc sống và tương lai của bạn” thông qua việc cung cấp một giải pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong cho phụ nữ nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Nitta Gelatin Nhật Bản đã hiện thực hóa sứ mệnh ấy bằng cách nghiên cứu và mang đến giải pháp “collagen dipeptide”.

Quay về thời cổ đại, collagen được xem là tác nhân thúc đẩy tiến hóa

Theo tư liệu, Trái Đất thời cổ đại chỉ có các sinh vật đơn bào tồn tại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của collagen mở ra một trang sách mới. Collagen có khả năng kết dính tế bào và dần dần giúp các sinh vật đa bào phát triển. Cũng vì vậy mà collagen được xem là thành phần giúp thúc đẩy quá trình tiến hóa.

Từ rất lâu collagen đã trở thành bí quyết làm đẹp của Dương Quý Phi

Là một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa thời cổ đại, Dương Quý Phi sở hữu nhan sắc được ví như là khiến hoa phải thu mình vì hổ thẹn. Tương truyền rằng, bí quyết làm đẹp của Dương Quý Phi có nguồn gốc từ thực phẩm, trong số đó bao gồm ejiao từ nước hầm da Lừa. Ejiao được sử dụng như một “thần dược” có hiệu quả trong giảm đau bụng kinh, cung cấp dinh dưỡng và ngăn ngừa rụng tóc. Ejiao cũng được biết như thành phần giúp ngăn ngừa loãng xương và cải thiện làn da khô ráp.

Collagen là bí quyết làm đẹp của Dương Quý Phi

Được biết, vào thời điểm đó ejiao là dược liệu cao cấp mà chỉ có những người ở địa vị cao trong xã hội mới có thể được dùng. Và người ta nói rằng, ejiao là dạng ban đầu của collagen. Đến hiện tại, collagen vẫn là dưỡng chất nổi tiếng giúp duy trì sắc đẹp và tuổi xuân của phụ nữ.

Sự ra đời của collagen dipeptide

Trải qua nhiều năm nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng dường như collagen thông thường không thể phát huy hết hiệu lực của mình. Nguyên nhân chính là vì cấu trúc phức tạp và kích thước phân tử collagen quá lớn để cơ thể hấp thu. Đồng thời, mỗi ngày cơ thể cần hàm lượng chuẩn từ 2000 - 5000mg collagen để bù đắp vào lượng collagen đã thoái hóa. Trong khi đó, nguồn collagen từ thực phẩm sử dụng hằng ngày lại rất ít. Tất cả thôi thúc và giúp collagen dipeptide ra đời.

Cho đến nay, collagen dipeptide từ nhà máy Nitta Gelatin Nhật Bản thật sự đã mở ra kỷ nguyên mới cho ngành làm đẹp. Được tạo ra bởi phương pháp thủy phân, collagen dipeptide có kích thước siêu phân tử, bé hơn 100 lần collagen thông thường. Giúp tăng khả năng hấp thu và mang đến hiệu quả nhanh chóng. Đồng thời đáp ứng được nhu cầu collagen hàng ngày của cơ thể.