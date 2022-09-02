Bất ngờ với công dụng của lá bạc hà trong làm đẹp da và tóc

Đối với mụn trứng cá, lá bạc hà khô có thể được tán thành bột, đất sét tự nhiên (multani mitti) và nước hoa hồng. Tất cả trộn thành hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp lên mặt và rửa sạch khi khô; giúp làm sạch da, giảm nhờn và sáng da.

Bạn cũng có thể làm hỗn hợp bột của lá và đắp trực tiếp lên mụn nhọt, mụn trứng cá. Nó có tác dụng chữa bệnh và làm dịu các vết phát ban trên da, do đặc tính chống viêm của bạc hà.

Bạc hà được coi là người bạn đồng hành trong việc chăm sóc tóc khỏe mạnh. Nước ép từ lá bạc hà được sử dụng để trị gàu và đem lại cho mái tóc hương thơm thanh mát. Không nên sử dụng nước ép lá bạc hà để bôi trực tiếp lên tóc, mà trộn vài giọt nước ép với nước, đổ vào một bình xịt và sử dụng hỗn hợp đó như dầu xả.

Ảnh minh họa: Internet

Cân bằng độ ẩm

Bạn có thể sử dụng lá bạc hà để chế biến thành một lọ toner và sử dụng hằng ngày, giúp lấy đi hết chất bẩn, bã nhờn, vi khuẩn bám sâu dưới da. Đồng thời, nó cũng sẽ cân bằng độ ẩm làm da thông thoáng, nhưng không làm khô da hay nhờn bóng.

Khá đơn giản, bạn chuẩn bị 1 nắm lá bạc hà và 500 lít nước. Đun sôi lá bạc hà trong nước (cho đến một nửa lượng nước bốc hơi hết), rồi vớt lá bạc hà ra và loại bỏ chúng, giữ lại phần nước. Để nguội và cất vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần như toner.

Chăm sóc da dầu

Đối với da dầu, hãy lấy nước cốt chanh và nước hoa hồng với lượng bằng nhau. Thêm lá bạc hà đã nghiền nát và để yên trong một giờ. Lọc lá và thoa chất lỏng lên mặt. Rửa sạch sau 20 phút, giúp giảm nhờn, làm tươi mới da, sáng da và làm mát da.

Kiểm soát độ nhờn của tóc

Đun sôi lá bạc hà trong nước, sau đó đem trộn chung với dầu gội đầu bình thường và gội thật sạch. Hỗn hợp này sẽ giúp tẩy rửa các bụi bẩn và chất chờn bết dính trên tóc, cho bạn mái tóc bóng sạch và thơm mát.

Tẩy tế bào chết

Ảnh minh họa: Internet

Muốn loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da, bạn nghiền nguyễn 1 nắm lá bạc hà và trộn chung 2 thìa bột yến mạch, một ít nước âm ấm, tạo thành hỗn hợp sền sệt. Làm ướt da mặt xong, bạn tiến hành thoa hỗn hợp vừa chế biến lên da và massage nhẹ nhàng khoảng 2 phút, rồi vệ sinh lại. Hãy áp dụng 1 lần/tuần để da luôn thông thoáng.