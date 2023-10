Bất ngờ khi nấm bùng nổ như một thành phần trong giới làm đẹp, vì sao lại chọn loại nguyên liệu này?

Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, đâu đâu cũng thấy nấm. Các thương hiệu toàn cầu như Youth To The People, Ren Skincare, Origins cũng như các thương hiệu địa phương như Earth Rhythm và The Switch Fix đã sử dụng thành phần này để có làn da và mái tóc tốt hơn.

"Các polysaccharide trong nấm giúp hydrat hóa làn da của bạn, giúp da mềm mại và dẻo dai. Đó là một nguồn cung cấp vitamin D dồi dào, một nguồn chất chống oxy hóa và tác dụng chống viêm mạnh mẽ", Tiến sĩ Karishma Kagodu, Trưởng bộ phận Thẩm mỹ của Bangalore cho biết. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, nấm đã được truyền thống Trung Quốc sử dụng để làm đẹp từ lâu. Ngoài ra, các loài nấm khác nhau mang lại những lợi ích và cách sử dụng khác nhau.