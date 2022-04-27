Bất ngờ khi nấm bùng nổ như một thành phần trong giới làm đẹp, vì sao lại chọn loại nguyên liệu này?

Từ giới thiệu các hoạt chất và axit đến sự trở lại của các "chiến binh" truyền thống lâu đời, không gian làm đẹp chắc chắn chứa đầy những thứ để cung cấp, để bạn tha hồ lựa chọn. Mặc dù âm thanh của điều này rất tuyệt, nhưng người ta không thể phủ nhận rằng nó có thể trở nên khó hiểu vì những thành phần nghe có vẻ lạ mà quen. Bài viết này sẽ giải mã thành phần mới nhất làm mưa làm gió ở giới làm đẹp: nấm.

"Các polysaccharide trong nấm giúp hydrat hóa làn da của bạn, giúp da mềm mại và dẻo dai. Đó là một nguồn cung cấp vitamin D dồi dào, một nguồn chất chống oxy hóa và tác dụng chống viêm mạnh mẽ", Tiến sĩ Karishma Kagodu, Trưởng bộ phận Thẩm mỹ của Bangalore cho biết. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, nấm đã được truyền thống Trung Quốc sử dụng để làm đẹp từ lâu. Ngoài ra, các loài nấm khác nhau mang lại những lợi ích và cách sử dụng khác nhau.

Gần đây, đâu đâu cũng thấy nấm. Các thương hiệu toàn cầu như Youth To The People, Ren Skincare, Origins cũng như các thương hiệu địa phương như Earth Rhythm và The Switch Fix đã sử dụng thành phần này để có làn da và mái tóc tốt hơn.

Những lợi ích từ nấm là gì?

Nấm là thành phần thích nghi mạnh mẽ giúp làm dịu căng thẳng và giảm viêm. Tiến sĩ Kagodu cho biết: Nấm có chứa axit béo omega và ceramide, có thể giúp xây dựng hàng rào độ ẩm của da, hoạt động như một chất tẩy tế bào chết, ngăn ngừa mất nước và giữ nước cho da.

Ảnh minh họa: Internet

Một số loại nấm được sử dụng trong các loại kem bôi, huyết thanh và các chế phẩm chăm sóc da mặt. Một ví dụ điển hình là nấm Chaga, có tác dụng ngăn chặn tia UV có hại và có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn. Nấm linh chi đã được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa từ những năm 80. Axit kojic có nguồn gốc từ nấm đã được sử dụng trong các loại kem bôi ngoài da khử sắc tố da. Nấm tremella hoặc nấm tuyết có lợi cho da và một cách dễ dàng để kết hợp chúng vào chế độ ăn uống của bạn là sử dụng collagen vani thực phẩm. Ngoài ra, nấm Shiitake hoạt động như một chất tẩy tế bào chết, thúc đẩy quá trình tái tạo da nhanh hơn và tăng độ đàn hồi cho da. Những loại nấm có chứa axit kojic này có công dụng làm sáng da.

Nói chung, nấm nổi lên như một nguồn cung cấp ceramides tuyệt vời, chất chống oxy hóa như vitamin C và các đặc tính chống lão hóa và chống viêm khác, là một bổ sung tuyệt vời cho quy trình chăm sóc da của một và tất cả. Tuy nhiên, Tiến sĩ Kogadu nói rằng nó đặc biệt có lợi cho da khô, "Nấm có chứa chất chống oxy hóa cụ thể, axit béo omega và ceramide giúp khóa độ ẩm cho da của bạn và có lợi cho mọi loại da, đặc biệt là da khô". Ngoài ra, tác dụng làm dịu của thành phần trong nấm cũng khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho làn da bị bệnh rosacea và bệnh chàm.



Nhưng bạn có thể đạt được lợi ích chăm sóc da bằng cách chỉ ăn nấm không?

Ảnh minh họa: Internet

"Nấm được sử dụng bên trong và tại chỗ, nhưng việc nhận được lợi ích chăm sóc da của chúng là hoàn toàn và chỉ dựa trên các yêu cầu chăm sóc da", Tiến sĩ Kogadu xác nhận. "Để đạt được hiệu quả hydrat hóa, bạn sẽ phải thoa sản phẩm có tinh chất nấm tại chỗ, đồng thời có được sức mạnh miễn dịch, giảm độ nhạy cảm của da và cải thiện khả năng phục hồi đối với các chất kích ứng từ môi trường, nấm được khuyến nghị nên kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn vì chúng chứa nhiều Vitamin D".

Theo Femina