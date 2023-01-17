Bật mí top 5 thực phẩm dưỡng nhan từ bên trong, giảm thâm mụn cực hiệu quả có thể bạn chưa biết

Mmột chế độ ăn uống bổ dưỡng và cân bằng là một trong những chìa khóa để có một làn da rạng rỡ. Đây là một số thực phẩm ngon để đưa vào danh sách mua sắm của bạn sẽ giúp bạn giảm sẹo mụn và có lợi cho sức khỏe của bạn.

Ngành công nghiệp mỹ phẩm đã tìm ra nhiều cách để chống lại sẹo mụn, nhưng cách dễ nhất và tự nhiên nhất để làm điều đó là chiêu đãi bản thân một số loại thực phẩm ngon và tốt cho sức khỏe .

Bí ngô là một nguồn tuyệt vời của niacin, folate, vitamin A và B, và kẽm.

Niacin và folate làm tăng lưu thông máu, cải thiện quá trình tái tạo tế bào và có lợi trong việc điều trị mụn trứng cá. Hạt bí ngô chứa kẽm, giúp kiểm soát lượng hormone và sản xuất dầu, đồng thời hỗ trợ quá trình chữa lành da. Vitamin A giúp giảm thiểu sẹo mụn.

2. Cải xoăn

Cải xoăn rất giàu vitamin C và K, đồng thời là nguồn cung cấp đồng và sắt dồi dào.

Các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa trong cải xoăn làm giảm sắc tố da và giúp làm đều màu da của bạn. Vitamin K có tác dụng làm giảm các vết thâm trên da của bạn. Sắt tăng tốc độ chữa lành vết thương hoặc vết sẹo , bao gồm sẹo mụn và vết thâm.

3. Chanh

Nước chanh là một chất làm se tự nhiên Nó thắt chặt da bị chảy xệ và chống lại nhược điểm.

Vỏ chanh chứa flavonoid có tác dụng bảo vệ và chống ung thư trên da của bạn. Bắt đầu ngày mới bằng việc uống một ly nước ấm với nước cốt chanh hoặc dùng nó làm nước sốt salad có thể giúp bạn có được làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

4. Khoai lang

Khoai lang có chứa retinol và beta-carotene.

Cơ thể bạn chuyển đổi beta-carotene thành vitamin A. Loại vitamin này hoạt động như một hàng rào bảo vệ da chống lại sự đổi màu, viêm và lỗ chân lông bị tắc, thường do các gốc tự do gây ra. Retinol là một thành phần quan trọng trong nhiều sản phẩm làm đẹp vì nó chống lại chứng tăng sắc tố da, mụn trứng cá, nếp nhăn và sẹo. Thay vì mua các loại kem đắt tiền, bạn có thể tận hưởng dạng nguyên bản của retinol bằng cách thêm khoai lang vào bữa ăn của mình.

5. Đu đủ

Đu đủ rất giàu enzym tiêu hóa gọi là papain.

Papain giúp tẩy tế bào da chết, làm thông thoáng lỗ chân lông và làm mờ sẹo mụn. Nó cũng giữ cho làn da của bạn ngậm nước và ngăn ngừa bất kỳ sự bùng phát nào trong tương lai.

Theo Brightside