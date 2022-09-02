Bật mí những “tuyệt chiêu” dùng máy rửa mặt để phát huy hết công năng

Làm đẹp 02/09/2022 17:56

Trong thời gian gần đây, máy rửa mặt là một trong những “ngôi sao” nổi bật, giành được nhiều ưu ái và trở thành một công cụ đắc lực của phái đẹp.

Làm sạch da là bước qua trọng nhất trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng một làn da khỏe. Đây là một bước chăm sóc da không thể thiếu, quyết định độ khỏe mạnh của làn da. Với những công năng làm sạch sâu, máy rửa mặt thu hút được khá nhiều sự quan tâm từ các cô gái.

Tuy nhiên, trước khi mang về cho bản thân thiết bị làm đẹp độc đáo này, bạn nên hiểu rõ cách sử dụng để đạt được những hiệu quả như ý.

1. Tìm hiểu kỹ công dụng của từng loại máy rửa mặt

Là một thiết bị làm đẹp được tạo ra từ công nghệ hiện đại, máy rửa mặt sở hữu khá nhiều công năng tuyệt vời. Có hai dạng máy phổ biến, nên tham khảo và chọn lựa loại máy phù hợp với tình trạng da và mong muốn của mình. 

Bật mí những “tuyệt chiêu” dùng máy rửa mặt để phát huy hết công năng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu cọ xoay: có khả năng làm sạch sâu và loại bỏ bụi bẩn nằm dưới bề mặt da.

Đầu cọ rung: được biết đến rộng rãi với tính năng thúc đẩy quá trình lưu thông máu, làm sáng da và giảm nếp nhăn.

2. Xem kỹ những lưu trên sách hướng dẫn sản phẩm

Cũng như những thiết bị làm đẹp khác, máy rửa mặt có một danh sách hướng dẫn sử dụng. Việc ứng dụng sản phẩm đúng cách sẽ mang đến cho bạn hiệu quả như ý. Ngược lại, dùng sai cách sẽ khiến bước dưỡng da này dẫn đến kết quả không mấy khả quan.

3. Không nên sử dụng quá thường xuyên.

Khả năng làm sạch sâu của máy rửa mặt được xem là công dụng nổi bật nhất. Tuy nhiên, tính năng này sẽ có tác dụng ngoại ý muốn khi bạn quá lạm dụng sản phẩm. Việc rửa mặt bằng máy quá thường xuyên sẽ vô tình làm tẩy sạch bã nhờn tự nhiên trên da. Lúc này, da của bạn sẽ phản ứng lại bằng cách tăng cường sản xuất dầu tự nhiên. Chính điều này sẽ dẫn đến tình trạng da bị đổ dầu nhiều hơn, đồng thời phá vỡ hàng rào bảo vệ da.

Bật mí những “tuyệt chiêu” dùng máy rửa mặt để phát huy hết công năng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng hiệu quả nhất chính là chỉ sử dụng máy để làm sạch da mỗi ngày 1 lần vào bước dưỡng da buổi tối.

4. Để ý kiểm tra lực di máy trên da

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi sử dụng máy làm sạch chính là di máy quá mạnh. Thông thường, người dùng sẽ nghĩ rằng làm như thế sẽ giúp máy làm sạch da tốt hơn. Tuy nhiên, cách làm này lại là tác nhân gây ảnh hưởng xấu đến làn da của bạn. Việc di máy quá mạnh trên da sẽ dễ dẫn đến việc da bị kích ứng và xuất hiện dị ứng. Độ rung của máy  trung bình đã có thể đáp ứng tốt nhu cầu làm sạch da của bạn

Ngoài ra, trong lần đầu sử dụng, bạn nên điều chỉnh độ rung ở mức nhẹ. Bằng cách này, làn da sẽ có thời gian thích ứng dần với thiết bị mới.

5. Vệ sinh máy định kỳ theo hướng dẫn

Vì là một sản phẩm dùng trực tiếp lên da, vấn đề vệ sinh là vô cùng quan trọng. Việc để máy bẩn sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn “ẩn nấp” trên máy bám vào da. Điều này khiến việc làm sạch da của bạn trở nên vô ích và mang đến kết quả ngược. 

Bật mí những “tuyệt chiêu” dùng máy rửa mặt để phát huy hết công năng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các nàng không nên để người khác sử dụng máy rửa mặt của mình. Việc chia sẻ này sẽ làm lây lan vi khuẩn và dẫn đến hiện tượng viêm và nổi mụn.

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