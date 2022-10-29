Bật mí chị em 5 bí quyết giúp tóc dày, suôn mượt hơn trông thấy

Làm đẹp 29/10/2022 10:26

Tóc dày, suôn óng mượt luôn là niềm mơ ước của vô số chị em. Vậy chị em đã biết dưỡng tóc như thế nào cho đúng chưa?

Hạn chế sấy tóc, dùng khăn quấn tóc

Thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến tóc bị hư hại nặng nề. Tốt nhất bạn nên hạn chế sử dụng máy sấy, máy uốn... Nếu bắt buộc phải dùng máy sấy hãy để tóc tự khô khoảng 60% rồi mới sấy. Dù khăn mềm đến đâu, việc sử dụng khăn quấn, lau tóc sau khi gội cũng không được khuyến khích vì chúng có thể tạo ra ma sát.

Không lạm dụng dầu dừa 

Dầu dừa luôn được quảng bá là một trong những loại mỹ phẩm tự nhiên chăm sóc tuyệt vời nhưng với những người tóc mỏng thì việc chăm sóc tóc bằng dầu dừa thường xuyên chưa hẳn đã tốt.

Lớp dầu bám trên tóc sẽ khiến cho sợi tóc nặng hơn, bị xẹp xuống và mái tóc mỏng sẽ trông càng mỏng hơn.

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Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế dùng dầu gội có sulfate

Loại dầu gội tạo thật nhiều bọt mà người người nhà nhà vẫn dùng hằng ngày tiếc rằng lại không phải sản phẩm lý tưởng đối với hội tóc mỏng, tóc yếu. Trong hầu hết các loại dầu gội thông thường đều chứa sulfate, chất tạo bọt có khả năng đánh bay dầu thừa, cảm giác nhờn dính trên tóc rất hiệu quả nhưng đồng thời lại khiến tóc và da đầu bị khô quá mức, có thể bào mòn tóc khiến tóc yếu càng khô xơ, mỏng manh hơn.

Nếu bạn nhận thấy tóc mình ngày càng xơ xác, mỏng xẹp thiếu sức sống, nhiều khả năng thủ phạm chính là sulfate. Để khắc phục, hãy cắt giảm tần suất sử dụng dầu gội chứa sulfate xuống khoảng 2 tuần/lần, thời gian còn lại hãy chọn dầu gội không chứa sulfate. Chỉ cần thử dầu gội không chứa sulfate một lần, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt: tóc mượt hơn, mềm hơn nhưng vẫn bồng bềnh, về lâu dài còn bóng khỏe hơn trông thấy nữa.

Bật mí chị em 5 bí quyết giúp tóc dày, suôn mượt hơn trông thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gội đầu bằng bia

Hãy đun sôi bia với nước, chờ cho nguội bớt đem trộn cùng với dầu gội và gội đầu như bình thường sau đó xả sạch. Kiên trì áp dụng cách này 2 - 3 lần một tuần, bạn sẽ thấy mái tóc thay đổi rõ rệt.

Chọn màu nhuộm và kiểu tóc

Nhuộm cũng là một cách làm tóc dày hơn. Bạn nên chọn màu sáng, nổi giúp mái tóc trông dày hơn, xóa đi những khoảng trống trên đầu. Ngoài ra, tóc mỏng không nên chia ngôi. 

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