Bật mí cách trị mụn sưng đỏ không nhân hiệu quả nhất hiện nay

Mụn sưng đỏ không nhân (mụn viêm không nhân) là tình trạng nặng của mụn trứng cá do không được điều trị kịp thời và đúng cách dẫn đến viêm nhiễm và sưng tấy. Mụn viêm không nhân càng lớn sẽ càng sưng đỏ và gây đau nhức. Gọi là mụn viêm không nhân là do không nhìn thấy nhân mụn trồi lên như bình thường. Thực tế, mụn viêm vẫn có nhân mụn vẫn có và nằm ẩn sâu dưới bề mặt da.

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng mụn sưng viêm trên da. Nhưng nhìn chung, vẫn quy về những nguyên nhân chủ yếu này:

Nếu không được xử lí kịp thời, kích thước mụn viêm đỏ không đầu sẽ liên tục tăng nhanh, hiện rõ các nốt mẩn đỏ, gây đau và khiến làn da trở nên kém sắc.

- Nội tiết tố thay đổi: Androgen trong cơ thể tăng nhanh sẽ khiến làn da tiết nhiều dầu hơn bình thường. Lượng dầu dư thừa kết hợp bụi bẩn, tế bào chết sẽ làm bít tắc lỗ chân lông, hình thành mụn.

Nội tiết tố thay đổi làm tăng lượng dầu thừa, gây bí tắc và dẫn đến mụn!

- Chăm sóc da không đúng cách làm lỗ chân lông bị tắc nghẽn: Không vệ sinh hay rửa mặt không đúng cách khiến làn da không được làm sạch sâu. Bụi bẩn, mỹ phẩm còn sót lại lên da khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn, đồng thời sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập gây mụn.

- Lạm dụng mỹ phẩm hoặc lựa chọn mỹ phẩm không phù hợp: Mỹ phẩm chứa hóa chất, chất tẩy rửa mạnh khiến da bị bào mòn, mẫn cảm và dễ nổi mụn. Vậy nên, tốt nhất bạn hãy sử dụng những loại mỹ phẩm của những thương hiệu uy tín, được chiết xuất từ thành phần tự nhiên, không kích ứng da.

Thường xuyên stress cũng là nguyên nhân tăng nguy cơ hình thành mụn trên da!

- Căng thẳng, stress: Áp lực tinh thần kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, thay đổi hormone. Điều này khiến tuyến bã nhờn dưới da hoạt động mạnh, tăng nguy cơ hình thành mụn.

- Chế độ sinh hoạt, ăn uống không khoa học: Thức khuya, ít vận động, làm việc quá sức, ăn thức ăn nóng, nhiều dầu mỡ, uống rượu bia, hút thuốc,… khiến cơ thể bị suy nhược, các cơ quan, bộ phận trong cơ thể hoạt động kém hiệu quả. Đặc biệt, chức năng thải độc của gan cũng bị ảnh hưởng, gây mụn.

Vậy làm thế nào để điều trị mụn sưng đỏ không nhân hiệu quả? Bạn hãy áp dụng ngay các cách sắp được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ dưới đây nhé!

Các cách trị mụn sưng đỏ không nhân hiệu quả và an toàn tại nhà

1. Trị mụn sưng đỏ không nhân bằng muối hạt

Trị mụn sưng đỏ không nhân bằng muối hạt!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Hàng ngày bạn hãy hòa tan muối hạt thành dung dịch nước muối loãng để rửa mặt, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn.

- Sau đó, dùng muối hạt chà xát nhẹ nhàng vào các nốt mụn, để giảm đau, giảm sưng nhanh chóng.

Do muối có tính sát khuẩn tự nhiên, làm sạch các tế bào chết, da sáng và tươi trẻ hơn. Nên chỉ sau 1 thời gian ngắn áp dụng mụn sẽ hết.

2. Trị mụn sưng đỏ không nhân bằng cà chua

Cà chua là một loại “thần dược” có đa công dụng, không chỉ nuôi dưỡng da khỏe mạnh mà còn trị hết mụn sưng đỏ không nhân nhanh chóng. Bởi vì trong cà chua có chứa vitamin E, C tác động làm làm sạch lớp nhờn trong lỗ chân lông, xẹp mụn hiệu quả.

Trị mụn sưng đỏ không nhân bằng cà chua!

Cách bước tiến hành thực hiện:

- Bạn cần chọn 2 quả cà chua chín mọng, rồi rửa sạch.

- Tiếp theo, bạn cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

- Khi vệ sinh làn da sạch sẽ, bạn hãy đắp hỗn hợp này lên các nốt mụn. Để khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

- Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, bạn sẽ thấy các nốt mụn không nhân này xẹp xuống nhanh chóng.

3. Cách trị mụn sưng đỏ không nhân bằng sữa tươi

Sữa tươi rất giàu chất kháng khuẩn tự nhiên, bổ sung những dưỡng chất thiết yếu giúp da khỏe mạnh “xóa bỏ” mụn sưng đỏ không nhân hiệu quả. Thông thường, sữa tươi sẽ kết hợp với chanh để nâng cao hiệu quả cải thiện, da đẹp mịn màng lên trông thấy.

Cách trị mụn sưng đỏ không nhân bằng sữa tươi!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 thìa sữa tươi không đường.

1 thìa nước cốt chanh.

Cách bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều các thành phần đã chuẩn bị sẵn lại với nhau thành hỗn hợp đồng nhất.

- Vệ sinh làn da sạch sẽ bằng sữa rửa mặt.

- Thoa đều hỗn hợp lên da mặt kết hợp massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều vào bên trong.

- Khoảng 20 phút sau khi hỗn hợp đã khô thì bạn rửa mặt sạch bằng nước mát.

- Kiên trì thực hiện 3-4 lần/tuần thì chỉ sau một thời gian ngắn khoảng 1-1,5 tháng những nốt mụn sưng đỏ không có nhân sẽ biến mất.

4. Cách trị mụn sưng đỏ không có nhân bằng chanh tươi

Cách trị mụn sưng đỏ không có nhân bằng chanh tươi!

Chanh chứa nhiều axit Citric cùng vitamin C, nhanh chóng làm sạch tế bào chết và lấy đi lớp dầu nhờn trên da, giúp lỗ chân lông thông thoáng, ngăn chặn không cho vi khuẩn gây mụn lây lan.

Bên cạnh đó, chanh kết hợp với mật ong còn có thể thúc đẩy quá trình điều trị diễn ra nhanh chóng, mang lại hiệu quả cải thiện tốt nhất cho phái đẹp.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 thìa nước cốt chanh.

1 thìa mật ong.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều nước cốt chanh và mật ong theo tỉ lệ 2:1.

- Vệ sinh sạch sẽ để lấy đi các bụi bẩn và lớp dầu thừa bám dính trên da.Thoa đều hỗn hợp lên da kết hợp massage theo hình xoắn ốc để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong.

- Khoảng 15-20 phút sau khi hỗn hợp đã khô, bạn hãy rửa lại bằng sạch.

- Tốt nhất bạn nên thực hiện cách này từ 3-4 lần/tuần để có được kết quả điều trị như mong muốn.

Các lưu ý khi điều trị mụn sưng đỏ không nhân

Trong quá trình điều trị mụn viêm đỏ không nhân, để tránh mụn tái phát trở lại bạn cần phải lưu ý đến thói quen ăn uống, sinh hoạt cũng như một số vấn đề sau:

Thói quen vô thức sờ tay lên mặt chính là nguyên nhân tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập!

- Bỏ thói quen sờ tay lên mặt: Tay là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều vật dụng chứa nhiều vi khuẩn, nên khi sờ tay lên mặt, bạn sẽ vô tình tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào da gây nên các nhân mụn mới. Do đó các thói quen xấu như sờ tay lên mặt, cạy, nặn mụn bằng tay cần phải được loại bỏ nếu bạn không muốn tình trạng mụn ngày càng nặng thêm.

- Không dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc: Việc các chị em lạm dụng hay sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ,... có thể gây bào mòn, kích ứng, lột da,... và khiến tình trạng mụn càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe làn da!

- Duy trì lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống khoa học: Thói ăn ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh, ngủ nghỉ mỗi ngày cũng có thể là nguyên nhân gây ra mụn. Bạn nên ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh, hoa quả vào bữa ăn hàng ngày, uống đủ nước và hạn chế sử dụng thức ăn nhanh, đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ, rượu bia…

Trên đây là tổng hợp những cách điều trị mụn sưng đỏ không nhân hiệu quả và siêu an toàn, đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết cách áp dụng, đồng thời thay đổi lối sống sinh hoạt lành mạnh, để nhanh chóng tạm biệt làn da mụn sưng đỏ, đau nhức, và lấy lại làn da mịn màng, khỏe mạnh vốn có nhé!