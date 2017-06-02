Bật mí cách mọc tóc nhanh và dày cấp tốc cho các chị em

Bạn nên thoa lòng trắng trứng kết hợp với massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất nhanh chóng thấm vào tóc, phát huy tối đa công dụng.

Lòng trắng trứng gà là một trong những mẹo nhỏ giúp mọc tóc nhanh và dày hiệu quả, cách này dễ thực hiện lại không làm tốn nhiều thời gian của các chị em. Lòng trắng trứng gà có nhiều vitamin rất tốt cho sự phát triển của tóc và da đầu. Vì vậy, mỗi tuần bạn nên đắp mặt nạ trứng để dưỡng tóc thì sau 1 thời gian ngắn sử dụng tóc sẽ dài, dày mà mượt mà trông thấy.

Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng giúp mọc tóc nhanh và dày hiệu quả nhất

Thực phẩm ăn uống hàng ngày rất quan trọng đối với cơ thể và sự phát triển của tóc. Vì vậy, mỗi bữa ăn bạn nên bổ sung cá, trứng, thực phẩm giàu protein, vitamin B... để mọc tóc nhanh và dày hơn nhé.

Xoa bóp da đầu - Cách mọc tóc nhanh và dày hiệu quả cho phái đẹp

Xoa bóp da đầu giúp đầu óc thư giãn, tinh thần thoải mái đây chính là liệu pháp giúp mọc tóc cực nhanh lại an toàn cho bạn.

Phần lớn bạn sẽ thấy các spa thường massage da đầu với tinh dầu nóng, giúp tinh thần bạn sảng khoái thoái, các mạch máu dễ thông và kích thích mọc tóc nhanh và dày hơn.

Thực hiện thường xuyên cách này hàng ngày bạn sẽ thấy hiệu quả thay đổi rõ rệt.

Sử dụng vitamin B1 kích thích mọc tóc nhanh và dày như mong muốn

Vitamin B1 cũng là một trong những dưỡng chất giúp mọc tóc nhanh và dày mà các chị em cần lưu tâm. Nếu các chị em biết kết hợp loại vitamin này với những nguyên liệu khác sẽ làm tăng hiệu quả lên cao, mọc tóc nhanh và dày hơn nhiều.

Nguyên liệu cần có:

1 lọ vitamin B1 dạng viên nén.

2 quả trứng gà ta.

Dầu oliu hoặc dầu dừa, dầu bưởi…)

Cách thực hiện:

Bạn ngâm vitamin B1 cho tan sau đó trộn với 2 quả trứng gà và dầu liu. Lấy hỗn hợp này thoa đều lên tóc và ủ trong khoảng 60 phút, rồi xả sạch với nước.

Kiên trì áp dụng công thức ủ tóc bằng vitamin B1 từ 2 - 3 lần/tuần trong khoảng 3 tháng, tóc bạn sẽ dài nhanh, mềm mượt và óng ả hơn.

Vitamin B1 giúp kích thích tóc mọc nhanh, lòng đỏ trứng phục hồi tóc hư tổn còn dầu oliu thì giúp tóc mềm mại và bóng mượt hơn.

Dầu dừa - Mẹo nhỏ kích thích mọc tóc nhanh và dày như ý muốn

Dầu dừa có rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp từ chăm sóc da đến mái tóc. Không chỉ giúp dưỡng ẩm cho da đầu, kích thích tóc mọc nhanh và dài hơn, dầu dừa còn chống oxy hóa làm cho mái tóc luôn bóng mượt, mọc dày hơn, giảm hẳn hiện tượng rụng tóc.

Dầu dừa có khả năng thấm sâu vào tóc tốt và ngăn ngừa sự giảm thiểu các phân tử protein – một trong những nguyên nhân khiến tóc rụng và chẻ ngọn.

Để giúp mọc tóc nhanh và dày thì bạn thoa một lượng dầu dừa vào da đầu, massage khoảng 5 phút cho tóc được thư giãn và ủ khoảng 30 phút cho dầu dừa thấm vào da đầu. Cuối cùng gội sạch lại tóc.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tinh dầu bưởi, tinh dầu Jojoba để dưỡng, kích thích mọc tóc nhanh và dày trong thời gian ngắn nhất. Hy vọng với những thông tin mà bài viết cung cấp đã mang lại cho bạn thật nhiều kiến thức để làm đẹp cho tóc hiệu quả.