Bật mí 6 mẹo phối đồ cho những nàng có bắp tay to để khỏi "đau đầu" mỗi lần ra đường

Có thể nói, việc sở hữu bắp tay to là nỗi ám ảnh của rất nhiều chị em phụ nữ, bất kể ai cũng muốn tìm cách giấu nhẹm đi khuyết điểm này. Vừa muốn che đi những điểm xấu của cơ thể, vừa muốn diện trang phục xinh đẹp, thoáng mát, phù hợp với thời tiết mùa hè, điều này lại là một trong những thử thách khó khăn với rất nhiều cô gái. Ngoài việc luyện tập đều đặn để có bắp tay săn chắc hơn, bạn có thể tham khảo một số gợi ý trang phục hữu ích dưới đây:

Khi sở hữu bắp tay to, bạn nên chọn áo thun form rộng (size M, L) che một nửa bắp tay, nhưng đừng quá ôm sẽ khiến khuyết điểm của bạn lộ rõ hơn. Điều này giúp bạn che được phần khuyết điểm, vừa thoải mái với thời tiết oi bức của mùa hè. Ngoài ra, khi bạn kết hợp những chiếc áo thun rộng cùng với chiếc quần short ngắn, hay những kiểu giấu quần đầy năng động sẽ giúp bạn vừa khỏe khoắn, vừa cá tính.

Có thể thấy, áo sơ mi là một sự lựa chọn thích hợp để bạn có thể che được bắp tay to, bụng to. Bạn nên ưu tiên những thiết kế có kiểu dáng đơn giản, tiết chế những chi tiết cách điệu như xếp bèo hay những chất liệu mỏng manh như lụa, voan... dễ lộ nhược điểm vóc dáng.

3. Kiểu áo tay phồng:

Nếu bạn đang cảm thấy tự ti với phần bắp tay không được săn chắc của mình, thì đừng quên thử qua các trang phục có kiểu dáng tay phồng nhé. Kiểu áo này chính là giải pháp cứu cánh tuyệt vời nhất để bạn che lấp đi khuyết điểm của mình. Thiết kế áo tay phồng cổ điển sẽ tạo cho bạn cảm giác đánh lừa thị giác hiệu quả khi vừa khoe được sự quyến rũ của vai và xương quai xanh, vừa tinh tế che đi phần bắp tay kém săn chắc. Một lời khuyên nữa dành cho bạn là hạn chế mặc các loại áo có tay dài ôm sát bắp tay, họa tiết to bản hoặc trang trí thêm các đường cut-out để tang vẻ gợi cảm.

4. Kiểu áo xuyên thấu:

Bao lâu nay, áo xuyên thấu vẫn luôn là item rất được lòng phái đẹp. Mẫu áo này không chỉ có sức hút, tạo nên sự lôi cuốn mà nó còn giúp bạn che đi được vài khuyết điểm về vóc dáng. Sự sexy vừa đủ của áo xuyên thấu sẽ giúp bạn trở nên lôi hấp dẫn và thu hút hơn. Với thời tiết của mùa hè, mẫu áo xuyên thấu cũng sẽ là một lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất. Tuy nhiên, để không bị phản tác dụng bạn đừng nên chọn những mẫu áo xuyên thấu có chất liệu mỏng quá.

5. Kết hợp cùng áo khoác ngoài:

Khi kết hợp trang phục cùng một chiếc áo khoác ngoài, điều này sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm bắp tay to. Ngoài ra, những chiếc áo khoác ngoài này còn có khả năng biến hoá vô cùng ấn tượng vừa có thể khoe được bờ vai hờ hững, quyến rũ lại vừa có thể giấu được phần khuyếm khuyết của cơ thể. Với các cô nàng thường xuyên diện tanktop hay áo hai dây thì chiếc áo này vô cùng cần thiết. Ví dụ như áo denim, cardigan, blazer hay tận dụng chiếc áo sơ mi phom rộng cùng khăn choàng to bản.

6. Áo trễ vai:

Nếu đang đau đầu về khuyết điểm ở bắp tay thì bạn đừng ngần ngại mà chọn cho mình một chiếc áo trễ vai nhé. Bạn sẽ phải bất ngờ vì những gì mẫu áo này đem lại đó. Áo trễ vai không chỉ phù hợp với cô nàng nữ tính mà nó còn có thể làm hài lòng các cô nàng cá tính nữa. Mách nhỏ một chút là bạn không nên chọn mẫu áo có phần trễ vai quá rộng vì như thế sẽ vô tình làm lộ phần bắp tay to của bạn đó.

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