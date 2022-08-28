Bật mí 5 công thức mặt nạ trị THÂM MÔI bằng nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại gia

- 1 muỗng dầu dừa.

- 1/2 muỗng bột củ dền.

Cách thực hiện:

- Đổ cốc nước vào trong một chiếc nồi nhỏ rồi đun sôi. Khi nước sôi thì vặn lửa ở mức trung bình, tiếp đến cho chỗ bột rau câu vào và khuấy thật đều.

- Thêm bột củ dền vào và tiếp tục khuấy đến khi các nguyên liệu hòa quyện và tạo thành hỗn hợp sền sệt thì tắt lửa và thêm dầu dừa.

Trị thâm môi bằng hỗn hợp dưa leo sữa chua

Sữa chua không chỉ tốt cho sức khỏe và làm đẹp, sự kết hợp giữa sữa chua và dưa leo làm tăng thêm hiệu quả trị thâm môi.

Để thực hiện bạn lấy một ít dưa leo xay nát, trộn đều cùng 2 thìa sữa chua không đường với nhau thoa hỗn hợp lên môi rồi nhẹ nhàng mát xa trong 30 phút rồi rửa lại với nước sạch. Thực hiện hàng ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ để có kết quả tốt nhất.

Cách trị thâm môi bằng dầu gấc

Ảnh minh họa: Internet

Dầu gấc có chứa nhiều chất lycopen, beta-caroten, zeaxanthin và beta-cryptoxanthin có khả năng chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa và cân bằng độ ẩm cần thiết. Đặc biệt, lycopen còn có tác dụng dưỡng da, giúp da trắng hồng rạng rỡ. Bên cạnh đó, dầu gấc chính là vị cứu tinh cho đôi môi thâm, khô và nứt nẻ do tác động của thời tiết, sử dụng son môi không đúng cách hoặc chứa nhiều chì…

Để thực hiện bạn có thể áp dụng những cách sau:

- Cách 1: Dầu gấc nguyên chất

Bạn lấy lượng vừa đủ thoa lên môi đã làm sạch mát xa trong 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để có hiệu quả.

- Cách 2: Dầu gấc kết hợp với chanh

Bạn trộn dầu gấc với chanh theo tỷ lệ 2:1 sau đó bôi lên môi đã được làm sạch. Hỗn hợp này không chỉ đánh bay vết thâm sạm, kháng viêm mà còn cải thiện được màu môi hồng hào tự nhiên. Thực hiện đều đặn 3 lần/tuần.

- Cách 3: Dầu gấc kết hợp với bột yến mạch

Bạn trộn dầu gấc và bột yến mạch theo tỷ lệ 1:1 được hỗn hợp sền sệt rồi thoa lên môi đã được làm sạch. Thực hiện đều đặn để thấy rõ hiệu quả.

Cách trị thâm môi bằng dầu dừa

Dầu dừa chứa nhiều vitamin A, E và các dưỡng chất làm đẹp giúp đôi môi hồng hào mềm mịn. Để trị thâm môi bạn tham khảo các cách sau:

- Cách 1: Trị thâm môi bằng dầu dừa, mật ong, đường nâu

Dùng 3 thìa mật ong trộn đều với 2 thìa dầu dừa và 2 thìa đường nâu để được 1 hỗn hợp sau đó làm sạch môi trước khi thoa đều hỗn hợp này trong 15 phút. Rồi rửa sạch lại với nước ấm. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để có hiệu quả tốt nhất.

- Cách 2: Trị thâm môi bằng dầu dừa với sữa chua không đường và mật ong

Dùng ½ thìa dầu dừa trộn đều ½ thìa mật ong và sữa chua không đường bạn sẽ được 1 hỗn hợp sền sệt. Sau đó mát xa nhẹ nhàng dưỡng chất để thấm sâu vào tế bào đẩy các dưỡng chất ra bên ngoài trong 5 phút rồi rửa sạch. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để đôi môi sáng hồng trở lại.

Ảnh minh họa: Internet

Cách trị thâm môi bằng đường

Đường hay sử dụng để chế biến các loại thực phẩm và ngày nay được nhiều chị em sử dụng để làm đẹp. Đường có công dụng tẩy tế bào chết hiệu quả. Để thực hiện trị thâm môi bằng đường tốt nhất bạn nên sử dụng đường nâu.

Vì vậy trị thâm môi bằng đường bạn lấy 3 muỗng đường nâu trộn cùng 2 thìa mật ong được hỗn hợp đặc sệt rồi bôi lên đôi môi mỗi tuần sẽ giúp bạn khôi phục được màu môi hồng hào. Áp dụng 2 phương pháp làm đẹp này khoảng 2-3 tuần/lần sẽ nhanh có kết quả như ý muốn.