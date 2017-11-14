Bật mí 3 công thức trị thâm quầng mắt bằng nha đam hiệu quả chỉ sau 10 phút

Nha đam là một loại cây mọng nước, nó được trồng phổ biến ở nước ta. Chúng ta hay dùng nha đam để chế biến đồ uống và còn làm nguyên liệu chính để nuôi dưỡng làn da.

Đã từ lâu, nha đam trở thành loại thực phẩm quen thuộc có thể chế biến ra nhiều món đồ ăn, thức uống khác nhau, nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và đồng thời giúp chăm sóc sắc đẹp tuyệt vời. Trong đó, ta phải đến cách trị thâm quầng mắt bằng nha đam . Nếu bạn không muốn đôi mắt thâm đen như mắt gấu trúc làm gương mặt bạn trở nên kém xinh thì hãy thử áp dụng ngay phương pháp này nhé.

Thành phần chính của nha đam là chất nhầy, vitamin E và khoáng chất thiết yếu khác. Ngoài ra, axit amin và anthraglycoside có trong nha đam hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa nếp nhăn, dưỡng da sáng mịn, hồng hào, làm dịu da, loại bỏ tế bào chết, mụn nhọt và liền da nhanh chóng.

Không những vậy, nha đam còn có khả năng phục hồi tế bào da bị tổn thương, làm mờ dần quầng thâm mắt hiệu quả. Dùng nha đam vừa trị thâm quầng mắt vừa hỗ trợ chăm sóc làn da đẹp hoàn hảo hơn. Do vậy, bạn ngại gì mà không áp dụng ngay phương pháp này để lấy lại vẻ đẹp tràn đầy sức sống của đôi mắt.

Cách trị thâm quầng mắt với nha đam

Vốn dĩ nha đam đã có khả năng giảm quầng thâm mắt, nên nếu muốn bạn cũng có thể chỉ sử dụng nha đam cũng được. Cách này tỏ ra đơn giản nhất khi bạn chỉ cần cắt phần thịt nha đam thành những lát mỏng rồi đắp lên mắt, hoặc dùng dao cạo lấy gel bên trong và áp dung lên đôi mắt tương tự là được. Giữ nguyên như vậy khoảng 30 phút hoặc giữ lại cho đến sáng hôm sau rồi rửa sạch lại với nước.

Còn một cách khác mà bạn có thể tự thực hiện tại nhà mà đảm bảo hiệu quả cao hơn đó là dùng kết hợp với các loại thực phẩm tự nhiên khác có cùng công dụng để trị quầng thâm mắt với nha đam. Một số công thức dưới đây sẽ giúp ích được cho bạn.

Dùng nha đam với mật ong

Nhắc đến mật ong thì chúng ta không còn xa lạ gì bởi nó là sản phẩm tự nhiên được chị em phụ nữ ưa chuộng dùng để làm đẹp da. Nhờ thành phần dưỡng chất cao, mật ong dễ dàng loại bỏ quầng thâm quanh mắt, giúp da sáng đều màu hơn và đẹp không tỳ vết. Dùng mật ong kết hợp với nha đam trị thâm mắt quả là sự lựa chọn mà bạn không nên bỏ qua.

Cách này rất dễ thực hiện, bạn hãy cạo lấy gel nha đam tươi rồi trộn với mật ong theo tỷ lệ 1 : 1. Sau đó thoa đều hỗn hợp này lên vùng da bị thâm đen quanh mắt. Bạn nên thực hiện vào mỗi tối và giữ lại qua đêm rồi mới rửa sạch lại với nước ấm.

Kết hợp nha đam và chanh

Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên về kết quả khi sử dụng nha đam và chanh trong cùng một công thức dưỡng da, trị thâm quầng mắt. Chanh với tính axit sẽ giúp loại bỏ vết quầng thâm nhanh chóng nhất mà không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến da.

Chuẩn bị: Nha đam, trứng gà, chanh.

Thực hiện:

- Nhánh cây nha đam rửa sạch, gọt vỏ, cạo lấy gel bên trong.

- Chanh tươi vắt lấy nước cốt.

- Trứng gà lọc lấy lòng trắng.

- Trộn lòng trắng trứng với gel nha đam và nước cốt chanh theo tỷ lệ 2:2:1.

- Thoa đều hỗn hợp này lên quanh vùng da bị thâm đen.

- Massage nhẹ nhàng rồi giữ khoảng 30 phút hãy rửa sach lại với nước ấm.

Lưu ý khi trị thâm quầng mắt với nha đam

Để đảm bảo quá trình chữa thâm quầng mắt bằng nha đam diễn ra hiệu quả và an toàn nhất. Bạn cần lưu ý những điểm sau:

- Nên áp dụng đều đặn mỗi ngày.

- Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin, khoáng chất có trong rau củ, trái cây.

- Chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc, không thức khuya.

- Giữ tinh thần thoải mái, tránh làm việc liên tục trong thời gian dài.

- Bảo vệ mắt khỏi nắng mặt trời.

Hãy thực hiện theo những gợi ý của chúng tôi để sớm sở hữu đôi mắt sáng đẹp tràn đầy sức sống, không còn vết quầng thâm xấu xí nhé.