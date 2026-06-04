Báo giá chi phí cấy răng implant trọn gói và bảo hành tại Nha Khoa Asia

Hiện nay, chi phí cấy răng implant giá rẻ trên thị trường thường dao động từ 7.990.000 VNĐ/răng tùy vào dòng trụ Implant, tình trạng xương hàm và phương pháp phục hình thực tế. Mức giá trọn gói thông thường sẽ bao gồm: trụ Implant chính hãng, khớp nối Abutment, mão răng sứ phục hình và chi phí cấy ghép và thăm khám

Để lựa chọn được giải pháp cấy răng implant phù hợp, khách hàng nên ưu tiên các nha khoa minh bạch chi phí, sử dụng Implant có nguồn gốc rõ ràng và có chính sách bảo hành cụ thể sau phục hình.

Thời gian bảo hành khi cấy răng implant là bao lâu?

Thời gian bảo hành của dịch vụ cấy răng implant hiện nay thường dao động từ 5 - 20 năm tùy theo dòng trụ Implant và chính sách của từng nha khoa. Với các dòng Implant chính hãng cao cấp, thời gian bảo hành có thể kéo dài lâu hơn nếu khách hàng chăm sóc đúng cách sau phục hình.

Tại Nha khoa Asia, nhiều dòng trụ Implant đang được áp dụng chính sách bảo hành lên đến 10 năm cùng cam kết sử dụng Implant chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng. Thông thường, chính sách bảo hành sẽ bao gồm: Bảo hành trụ Implant chính hãng, theo dõi tình trạng tích hợp xương sau cấy ghép, hỗ trợ kiểm tra định kỳ sau phục hình và tư vấn chăm sóc giúp kéo dài tuổi thọ Implant

Thời gian cấy răng implant bao lâu? Có đau không?

Thời gian hoàn thành một ca cấy răng implant thường dao động từ 20 - 40 phút cho mỗi trụ Implant tùy vào vị trí mất răng và tình trạng xương hàm thực tế. Sau khi đặt trụ Implant, khách hàng sẽ cần thêm khoảng 2 - 6 tháng để Implant tích hợp chắc chắn với xương trước khi gắn răng sứ hoàn thiện. Với một số trường hợp xương hàm tốt, thời gian phục hình có thể được rút ngắn nhanh hơn nhờ công nghệ cấy ghép hiện đại tại Nha khoa Asia.

Trong quá trình thực hiện, khách hàng sẽ được gây tê nên cảm giác đau gần như khá nhẹ và nằm trong mức chịu được. Sau cấy ghép, vùng nướu có thể hơi ê hoặc sưng nhẹ trong vài ngày đầu tương tự như nhổ răng thông thường. Nếu chăm sóc đúng hướng dẫn của bác sĩ, tình trạng khó chịu sẽ giảm khá nhanh và khách hàng vẫn có thể sinh hoạt, ăn uống mềm bình thường sau khi cấy răng implant giá rẻ.

Những chi phí có thể phát sinh khi cấy răng implant

Chi phí cấy răng implant thực tế sẽ có sự khác nhau tùy vào tình trạng răng miệng và nhu cầu phục hình của từng khách hàng. Ngoài giá trọn gói ban đầu, một số trường hợp có thể cần thực hiện thêm các thủ thuật hỗ trợ để quá trình cấy ghép diễn ra an toàn và đạt độ ổn định tốt hơn dẫn đến phát sinh chi phí như:

Chi phí chụp phim CT 3D giúp bác sĩ đánh giá chính xác mật độ xương hàm trước khi cấy ghép.

Chi phí ghép xương hàm thường áp dụng với trường hợp mất răng lâu năm bị tiêu xương.

Chi phí nâng xoang được chỉ định khi vùng xương hàm trên không đủ điều kiện đặt trụ Implant.

Chi phí điều trị viêm nha chu cần xử lý trước để hạn chế ảnh hưởng đến khả năng tích hợp Implant.

Chi phí mão răng sứ sẽ thay đổi tùy theo chất liệu sứ khách hàng lựa chọn.

Quy trình cấy răng Implant diễn ra như thế nào?

Để đảm bảo quá trình phục hình diễn ra an toàn và đạt độ ổn định lâu dài, quy trình cấy răng implant sẽ được thực hiện theo từng bước rõ ràng dưới sự theo dõi trực tiếp của bác sĩ chuyên môn. Quy trình hiện nay đã được tối ưu khá nhanh gọn nhờ hệ thống chụp phim CT 3D và công nghệ cấy ghép hiện đại.

Bước 1 - Thăm khám và chụp phim CT 3D giúp bác sĩ đánh giá tình trạng xương hàm và lên kế hoạch điều trị phù hợp.

Bước 2 - Vệ sinh và xử lý răng miệng tổng quát nhằm đảm bảo môi trường cấy ghép sạch khuẩn trước khi đặt trụ Implant.

Bước 3 - Tiến hành đặt trụ Implant vào xương hàm với thời gian thực hiện khoảng 20 - 40 phút cho mỗi trụ.

Bước 4 - Theo dõi quá trình tích hợp xương trong khoảng vài tuần đến vài tháng tùy cơ địa và loại Implant sử dụng.

Bước 5 - Gắn mão răng sứ hoàn thiện sau khi trụ Implant đã ổn định và tích hợp chắc chắn với xương hàm.

Chi phí và thời gian bảo hành là hai yếu tố quan trọng khách hàng nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định cấy răng implant. Hy vọng những thông tin trong bài viết đã giúp bạn có thêm góc nhìn rõ ràng hơn để lựa chọn giải pháp phục hình phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình. Nếu cần tư vấn chuyên sâu hơn, bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ tại Nha khoa Asia.

Nguồn: Nha khoa Asia