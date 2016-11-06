Bạn có đang sở hữu mỡ thừa dưới cánh tay như hình? Thử ngay bài tập sau đây!

Cánh tay – phần tưởng chừng khó giảm mỡ nhất cũng phải “khuất phục” với bộ ba bài tập này!

Chiến dịch lột xác để trở thành một đại diện tiêu biểu cho gym generation khỏe – đẹp – sexy không chỉ dừng lại ở vòng 2 hay 3, mà toàn bộ cơ thể của bạn đều cần được tập luyện để đẹp hơn! Đừng chỉ chú trọng giảm mỡ bụng hay săn chắc cơ mông, cánh tay và lưng cũng là nơi cần được tập luyện cho săn chắc, gọn gàng.

Phần lưng, vai và cánh tay thon thả sẽ giúp bạn khoe ra trọn vẹn đường nét cơ thể, giúp cổ trông thanh thoát, xương quai xanh rõ nét sexy hơn hẳn.

Cùng tham khao kế hoạch 30 ngày cải tạo phần thân trên này nhé!

*Chữ số biểu thị số lần tập.

Hướng dẫn luyện tập:

Động tác 3: Tập với ghế (Chair-dip)

- Chống tay ra ghế phía sau, duỗi thẳng chân ra phía trước (nếu cảm thấy quá khó, có thể co thành 1goc1 45 độ), lưng giữ thẳng.

- Nhẹ nhàng ngồi xuống đứng lên.

Động tác 2: Tập với tạ (Dumb-bell)

- Bạn chỉ cần chọn tạ vừa với sức mình (với con gái, khi mới tập nên chọn loại từ 200-500g).

- Đẩy tạ dứt khoát, tay hướng vào trong, lưng giữ thẳng trong quá trình tập.

Động tác 3: Chống đẩy (push-up)

- Thực hiện như chống đẩy bình thường.

- Tuy nhiên lưu ý lực dồn vào bắp tay, tay hạ xuống hết cỡ, lưng và mông phải thẳng.

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