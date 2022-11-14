Ăn kiêng giảm cân hiệu quả không thể thiếu 4 loại rau đứng đầu top dinh dưỡng đánh bại mỡ thừa này

Làm đẹp 14/11/2022 01:13

Các loại rau lá xanh rất quan trọng đối với một chế độ ăn uống lành mạnh. Chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Có một chế độ ăn nhiều rau xanh có thể mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích lành mạnh, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, béo phì và huyết áp cao.

Ăn kiêng giảm cân hiệu quả không thể thiếu 4 loại rau đứng đầu top dinh dưỡng đánh bại mỡ thừa này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau lá xanh có hàm lượng khoáng chất cao như sắt, magiê, kali, canxi, kẽm. Nó giúp duy trì nhu cầu hàng ngày và khắc phục sự thiếu hụt khoáng chất trong chế độ ăn uống bằng cách cung cấp đủ lượng khoáng chất trong mỗi miếng ăn.

Dưới đây là một số loại rau lá xanh sẽ giúp bạn trong chế độ ăn kiêng giảm cân:

1. Cải xoăn

Ăn kiêng giảm cân hiệu quả không thể thiếu 4 loại rau đứng đầu top dinh dưỡng đánh bại mỡ thừa này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn bao gồm ít calo và hàm lượng nước cao. Nó có mật độ năng lượng thấp và các nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều thực phẩm có mật độ năng lượng thấp sẽ giúp giảm cân.

2. Xà lách

Vì rau xà lách có hàm lượng calo thấp nên nó có thể giúp giảm cân. Nó cũng giàu chất xơ và nước, được biết là giúp bạn no lâu và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Hàm lượng chất béo thấp cũng làm cho rau diếp trở nên lý tưởng cho những ai đang thực hiện chế độ giảm cân.

3. Rau bina

Ăn kiêng giảm cân hiệu quả không thể thiếu 4 loại rau đứng đầu top dinh dưỡng đánh bại mỡ thừa này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ không hòa tan sẽ giúp bạn no lâu hơn và lượng calo sẽ không bị hấp thụ vào cơ thể. Nó giúp đốt cháy mỡ bụng và rất giàu dinh dưỡng. Hãy thêm rau bina cân bằng vào bữa sáng của bạn hoặc bất kỳ bữa ăn chính nào để loại bỏ chất béo dư thừa.

4. Bông cải xanh

Bông cải xanh là một loại carb tốt và giàu chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, duy trì lượng đường trong máu thấp và hạn chế ăn quá nhiều. Bông cải xanh có hàm lượng calo thấp và hàm lượng nước cao rất tốt cho những người có mục tiêu giảm cân nặng.

Theo Times of Inida

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