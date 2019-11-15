Ăn cam có giảm cân không? Hướng dẫn chế độ ăn hợp lý

Hiện tại chưa có nghiên cứu nào chỉ ra rằng quả cam có tác dụng giảm cân cả. Nhưng một số người biết sử dụng đúng cách đã hỗ trợ quá trình giảm béo thành công. Tại sao lại mâu thuẫn như vậy? Tất cả sẽ được giải thích rõ ngay sau đây.

Ăn cam có giảm cân không? Như bạn đã thấy đó, hai luồng ý kiến trái chiều trên khiến nhiều người đã và đang có ý định giảm cân hoang mang thật sự.

Cam là loại quả phổ biến được ưa chuộng vì có giá trị dinh dưỡng cao, trong cam chứa nhiều acid citric, glucose, canxi, kali, photpho và chuỗi vitamin C, A, D, E, K và nhóm vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, chất folate, choline và đặc biệt chứa limonoid – một hoạt chất triệt tiêu tế bào ung thư.

Vậy ăn cam có giúp giảm cân không? Chúng ta cùng khám phá về loại trái cây thông dụng này xem trong thành phần của chúng có gì đặc biệt nhé!

Quả cam là một thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa, trị khó tiêu, chướng bụng, lợi tiểu, tăng sức đề kháng cho cơ thể và quan trọng hết là chúng giúp đốt cháy nhanh lớp mỡ thừa, tạo vóc dáng thon gọn hơn cho chúng ta.

Bạn đã biết chưa? Thông thường trong một ly nước ép cam nguyên chất có 8 ounces ( 2,3 gram) và chứa 110 calo. Nếu pha thêm 100 gr đường thì lượng calo sẽ tăng lên 387,6 calo.

Ăn cam có giảm béo không? Chính nhờ nguồn dưỡng chất dồi dào có trong quả cam mà người uống sẽ được bổ sung năng lượng trong một khoảng thời gian trong ngày cho mọi hoạt động và làm giảm cơn đói và thèm ăn, hạn chế bổ sung thực phẩm vào cơ thể gây tăng cân.

Để việc giảm cân được rút ngắn hơn thì bạn không nên cho đường nhiều và tăng nước lọc khi pha vì nước lọc có ảnh hưởng mạnh tới cholesterol và sẽ làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể, giúp đào thải độc tố ra ngoài qua tuyến mồ hôi và đường tiểu.

Cam có tác dụng hỗ trợ giảm cân chứ không giúp giảm cân nhanh

Có thể kết luận là uống nước cam không phải là liệu pháp giảm cân nhanh nhưng là một cách hỗ trợ giảm cân hiệu quả, dù không mang lại kết quả nhanh trong 1 tuần hay 1 tháng nhưng cũng có thể đánh bay 1kg đến 3kg mỡ trong vòng 1 tháng nếu bạn kiên trì và uống đúng cách.

Để có thêm nguồn kiến thức về cách uống sao cho hiệu quả thì tiếp tục kéo xuống dưới nhé!

Cách uống nước cam “chuẩn” để giảm cân

Liều lượng uống

Liều lượng uống là điều mà các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến cáo người dùng ở mọi loại thực phẩm bởi một liều lượng vừa đủ luôn mang lại kết quả cao, còn dùng quá ít hoặc quá lạm dụng sẽ gây ra dư thừa chất và đôi khi dẫn đến phản tác dụng. Quả cam cũng nằm trong số thực phẩm đó. Một ngày bạn nạp khoảng 2 ly nước cam là đủ cho cơ thể.

Lời khuyên dành cho các bạn đang mong muốn giảm cân là nên dùng nước cam tươi vì chúng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng hơn và chúng có mật độ năng lượng thấp sẽ cung cấp ít calo hơn và điều này dễ dàng hơn trong việc giảm cân.

Một ly nước cam tươi có mật độ năng lượng tầm 0,5 calo/gram rất thấp trong khi một quả cam trọng lượng nặng hơn những lượng calo lại ít hơn hẳn nước vắt.

Thời gian uống

Thời gian uống lý tưởng nhất là 2 giờ trước khi đi ngủ và ban ngày sau khi ăn khoảng 2 giờ, uống lúc không quá no hoặc không thấy đói vì khi chưa có gì trong bụng, ăn cam hay uống nước cam có thể khiến axit làm tổn thương dạ dày và khi bạn no thì dạ dày đã bị lấp đầy bởi thực phẩm, lượng đường này đi tới sẽ bị giữ lại, lên men gây ra tình trạng tức bụng, khó tiêu.

Chú ý thời gian uống và liều lượng nạp cam vào cơ thể để đạt hiệu quả cao

Khi ăn khoảng 1 đến 2 giờ sau khi ăn bữa chính là thời điểm lý tưởng giúp bạn ngăn chặn cơn đói, giảm thói quen nạp thêm thức ăn vào cơ thể gây béo. Đồng thời lúc này quá trình trao đổi chất sẽ diễn ra mạnh mẽ làm chất béo được chuyển hóa thành năng lượng khiến mỡ thừa được triệt tiêu đáng kể.

Ăn cam buổi tối có giảm cân không? Thực tế ăn hay uống cam buổi tối và sáng cũng đều có lợi ích khác nhau. Để ăn cam giảm cân có hiệu quả tốt thì nên hạn chế lượng đường khi pha nước và tốt nhất nên uống loại nước cam không đường, không sữa thì mới phát huy được tác dụng giảm cân.

Hơn thế nữa, khi sử dụng cam vào buổi tối sẽ kích thích lợi tiểu và sản sinh tân dịch gây ra chứng tiểu đêm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và quan trọng hơn hết là nước cam khi được sử dụng vào thời điểm ban đêm sẽ không tốt cho răng miệng. Các axit trong nước cam sẽ bám lại trên răng gây vàng ố và phá hủy men răng khiến bạn bị sâu răng.

Cách sử dụng

Có rất nhiều cách sử dụng cam để thực đơn của bạn trở nên phong phú hơn. Bạn có thể ăn trực tiếp quả cam, uống cam vắt hoặc dùng detox cam. Khi ăn trực tiếp sẽ giữ được nguyên vẹn vitamin và khoáng chất có trong quả cam.

Uống nước cam vắt sẽ giúp quá trình hấp thụ và ăn cam được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Còn detox cam là phương pháp thải độc cơ thể rất tốt, thơm ngon và dễ dùng.

Cách pha chế giảm cân bằng cam và mật ong, chanh

Cách pha chế giảm cân bằng cam, mật ong và chanh

Có rất nhiều công thức pha chế nước cam ngon, bạn có thể kết hợp với một số thực phẩm khác như chanh, mật ong, cà rốt để tạo độ thơm ngon, bổ sung thêm nhiều dưỡng chất khác và quan trọng là dễ sử dụng.

Cách 1:

- Chuẩn bị 1 trái cam và 5 trái chanh, rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt miếng tùy vào sở thích.

- Cho cả 2 nguyên liệu vào nồi, cho thêm khoảng 500ml nước lọc, đun trong lửa nhỏ khoảng 20 phút.

- Sau khi nấu xong thì cho 3 muỗng mật ong vào nồi và tiếp tục đun trong lửa nhỏ khoảng 10 phút. Sau đó tắt bếp.

- Khi hỗn hợp nguội thì lọc lấy nước và sử dụng.

- Có thể chia nước thành 3 lần để phân bổ đều vào 3 buổi sáng, trưa hoặc tối để sử dụng.

Cách 2

- Cam rửa sạch, bổ ngang và ép bằng máy ép cam hoặc thủ công. Không ép sát vỏ vì phần tinh dầu sẽ làm tăng vị đắng của nước cam.

- Lấy 2 muỗng mật ong pha cùng 2 muỗng nước ấm, không nên pha với nước nóng vì sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng của mật ong. Lưu ý là lượng mật ong tăng hoặc giảm tùy vào sở thích ngọt của từng người.

- Sau khi mật ong và nước hòa tan vào nhau thì đổ vào nước cam, khuấy đều hỗn hợp.

Hướng dẫn pha nước cam, chanh và mật ong

Cách 3:

- 3 muỗng cà phê đường

- 2 muỗng cà phê mật ong

-1/8 muỗng cà phê muối.

Các bước pha chế nước cam mật ong :

- Cho cam vào lò vi sóng, quay chế độ micro trong 30 giây. Nước cam không bị đắng chính là nhờ lò viba đã làm bay hơi bớt tinh dầu trong vỏ cam.

- Bổ đôi cam theo chiều ngang, dung dụng cụ vắt nước cam vào ly.

- Cho đường và muối vào đánh tan.

- Tiếp theo cho mật ong, quậy đều.

- Nên uống ngay sau khi vắt, khi uống cho thêm đá sẽ mát lạnh, vị ngọt dịu rất dễ chịu.

Hãy nhớ là không được nhịn ăn vì lượng axit trong cam sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày. Và uống nước cam không thì vẫn chưa đủ, cơ thể bạn cần có một chế độ ăn hợp lý như rau xanh, trái cây, hạn chế thức ăn chứa nhiều dầu mỡ và đường, tinh bột.

Nước cam, chanh và mật ong rất tốt cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân

Tăng lượng nước lọc nạp vào cơ thể để giảm cholesterol và thanh lọc cơ thể. Có thể kết hợp cùng luyện tập thể thao để tăng cường sức khỏe và rút ngắn thời gian giảm cân. Như vậy là bạn đã có câu trả lời thỏa mãn ăn cam có giảm cân không rồi nhé!