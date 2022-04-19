9 loại tẩy trang tự nhiên giúp bạn xóa bỏ bụi bẩn ngày dài "ngự tọa" trên da vừa an toàn lại thân thiện ngân sách

May mắn thay, nhiều nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà bếp của bạn có thể tẩy trang hiệu quả mà không gây hại cho da mặt mỏng manh của bạn.

Hầu hết mọi người sử dụng nước tẩy trang mua ở cửa hàng vì sự tiện lợi mà không quan tâm đến tác hại của chúng. Các loại nước tẩy trang đều chứa các hóa chất có thể gây kích ứng hoặc làm khô da của bạn chẳng hạn như cồn.

Dưới đây là một số chất tẩy trang tự nhiên hoạt động hiệu quả:

Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên và có nhiều lợi ích khác cho da. Nó có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và khử trùng có thể mang lại cho khuôn mặt của bạn vẻ tươi sáng tự nhiên .

Dầu dừa là một loại dầu có tỷ trọng thấp, có thể thẩm thấu và hòa tan các lớp trang điểm để làm sạch làn da của bạn.

Cách sử dụng:

Thành phần

Miếng bông tẩy trang

Dầu dừa ép lạnh

Các bước

Nhúng miếng bông vào dầu dừa. Chà nhẹ nhàng miếng bông này lên khắp mặt để loại bỏ lớp trang điểm. Làm sạch da mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ hoặc sữa rửa mặt để loại bỏ cặn dầu.

Thận trọng: Không sử dụng dầu dừa nếu bạn dễ bị mụn trứng cá.

2. Thoa dầu hạnh nhân

Ảnh minh họa: Internet

Dầu hạnh nhân là loại dầu có lợi cho da. Nó rất giàu chất dinh dưỡng có thể giúp làm sáng màu da của bạn, bao gồm vitamin A, E và D, axit oleic, protein và axit linoleic.

Dầu hạnh nhân là một chất nhẹ, không làm cho da của bạn cảm thấy quá nhờn sau khi sử dụng.

Cách sử dụng:

Thành phần

4–5 giọt dầu hạnh nhân

Các bước

Dùng đầu ngón tay mát xa mặt với dầu hạnh nhân. Sử dụng chuyển động tròn để thoa lên da nhanh chóng. Rửa mặt bằng sửa rửa mặt dịu nhẹ và nước ấm.

3. Tẩy tế bào chết và tẩy trang bằng bột gạo

Ảnh minh họa: Internet

Bột gạo là một chất tẩy tế bào chết tự nhiên và giúp loại bỏ các mảnh vụn và tế bào da chết trên bề mặt da mặt. Nó chứa hàm lượng cao vitamin B, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời và nếp nhăn.

Bột gạo cũng có thể giúp làm tan lớp trang điểm và làm sạch da mặt của bạn.

Cách sử dụng:

Thành phần

3 muỗng canh bột gạo

1 muỗng canh nước hoa hồng

Các bước

Trộn đều bột gạo và nước hoa hồng để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Dùng ngón tay xoa bóp hỗn hợp này lên khắp mặt. Rửa sạch bằng chất tẩy rửa nhẹ và nước ấm. Thoa kem dưỡng ẩm lên mặt.

4. Dùng dầu ô liu

Dầu ô liu chứa nhiều hợp chất có lợi có thể giúp trẻ hóa và làm tươi trẻ làn da của bạn như vitamin E, chất chống oxy hóa, squalene và oleocanthal. Nó cũng có thể giúp tẩy trang khỏi bề mặt của bạn mà không quá khắc nghiệt trên da của bạn.

Cách sử dụng:

Thành phần

1 khăn ướt ướt

Miếng bông có thể tái sử dụng

4–5 giọt dầu ô liu

Phương pháp 1

Đổ dầu ô liu lên khăn ướt. Mát xa mặt bằng khăn ướt theo chuyển động tròn. Rửa sạch mặt với nước và sữa rửa mặt dịu nhẹ.

Phương pháp 2

Đổ đầy dầu ô liu vào một chai nhỏ và ngâm những miếng bông có thể tái sử dụng vào đó. Nhẹ nhàng thoa một miếng bông lên mặt để làm tan và tẩy trang. Rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ.

5. Sử dụng sáp dầu khoáng tẩy son môi

Dầu khoáng là một chất giữ ẩm, giúp duy trì độ ẩm và làm mềm da của bạn. Nó hoạt động như một loại son dưỡng môi tự nhiên và có thể được sử dụng như một chất tẩy son môi.

Cách sử dụng:

Dùng ngón tay thoa dầu khoáng lên môi. Hãy để nó nghỉ ngơi trong vài phút. Lau sạch bằng khăn ẩm cho đến khi son môi của bạn được loại bỏ hoàn toàn. Rửa môi bằng nước ấm.

Thận trọng: Không sử dụng sáp dầu khoáng trên mặt vì nó có thể quá nhờn.

6. Sử dụng Nước cất và Sữa rửa mặt Glycerin

Glycerin có thể giúp dưỡng ẩm và làm mềm da của bạn. Nó cũng có thể được sử dụng như một chất tẩy rửa để loại bỏ tất cả các tạp chất khỏi bề mặt da của bạn.

Glycerin trộn với nước cất có thể là chất tẩy trang hiệu quả.

Cách sử dụng:

Thành phần

1/2cốc nước cất

2 muỗng canh glycerin

Miếng bông

Các bước

Trộn glycerin và nước cất. Nhúng miếng bông vào hỗn hợp này và dùng nó để làm sạch da mặt. Rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ.

7. Dùng gel lô hội

Ảnh minh họa: Internet

Gel lô hội là một loại kem dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết và làm sạch tự nhiên tuyệt vời. Nó giúp làm sạch khuôn mặt của các chất ô nhiễm và làm sáng làn da của bạn. Gel lô hội cũng có thể được sử dụng để tẩy trang trên khuôn mặt của bạn.

Cách sử dụng:

Thành phần

7 muỗng canh gel lô hội

1 ly nước

Khăn mặt sạch

Các bước

Trộn đều gel lô hội và nước. Bảo quản hỗn hợp trong một chai nhỏ. Cho một ít hỗn hợp lên khăn mặt hoặc vải bông. Lau mặt của bạn với nó để làm sạch nó. Rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ.

8. Nước hoa hồng

Ảnh minh họa: Internet

Nước hoa hồng là một phương thuốc tự nhiên tốt cho nhiều vấn đề về da . Nó giúp làm sáng màu da của bạn và làm mới nó. Nước hoa hồng có thể được sử dụng như một loại nước tẩy trang hiệu quả.

Cách sử dụng:

Thành phần

3–4 muỗng canh nước hoa hồng

Miếng bông

Các bước

Nhúng một miếng bông vào nước hoa hồng và dùng nó để làm sạch da mặt.

9. Tự làm cánh hoa hồng và xà phòng sữa dê

Sữa dê rất giàu chất béo lành mạnh. Nó có thể dưỡng ẩm cho da mặt của bạn và giữ cho da mềm mại và dẻo dai. Sữa dê cũng chứa nhiều vi khuẩn có lợi tạo ra axit lactic giúp làm sạch làn da của bạn.

Sữa dê và cánh hoa hồng có thể là chất tẩy trang tốt cho da mặt của bạn.

Cách sử dụng:

Thành phần

1/2 cốc sữa dê

Xà phòng hữu cơ

Cánh hoa hồng

Khuôn silicon

Các bước

Lấy sữa dê và thêm xà phòng hữu cơ vào đó. Cho hỗn hợp vào nồi đun đôi và đun trên ngọn lửa nhỏ trong khi khuấy để hỗn hợp hòa quyện. Khi xà phòng tan chảy hoàn toàn và trộn với sữa, hãy tắt bếp. Khi hỗn hợp đã nguội, bạn đổ vào khuôn silicone và thêm cánh hoa hồng vào. Hãy để nó đặt trong một ngày trước khi sử dụng. Sử dụng xà phòng tự làm hữu cơ này với nước để tẩy trang.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại nước tẩy trang mua ở cửa hàng thường chứa các hóa chất làm khô hoặc khắc nghiệt có thể gây hại cho làn da của bạn về lâu dài. Sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa hữu cơ đơn giản nào được liệt kê ở trên để tẩy trang hàng ngày sẽ hữu ích hơn cho vẻ đpẹ của bạn.

Luôn thực hiện kiểm tra thửu trước dù cho bạn dùng gì lên da để đảm bảo bạn không bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong số các thành phần đã cho trước khi thoa chúng lên mặt.

Theo Emedihealth