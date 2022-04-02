7 sai lầm trước khi đi ngủ khiến tóc bạn hư tổn nghiêm trọng mà bạn ít khi để ý

Rụng tóc có thể tăng nhanh đáng kể bởi nhiều tháng căng thẳng, điều này khiến người ta thậm chí còn đau khổ hơn, do đó gây ra một vòng luẩn quẩn. Có một thói quen chăm sóc tóc phù hợp có thể giúp giảm mức độ rụng tóc trong những trường hợp như vậy.

Cũng giống như làn da, sức khỏe mái tóc của bạn cũng bị ảnh hưởng bởi các tác nhân như căng thẳng, dinh dưỡng không đầy đủ hoặc mất cân bằng nội tiết tố. Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ, căng thẳng cảm xúc quá mức trong năm qua đã dẫn đến tình trạng rụng tóc gia tăng ở các cộng đồng thiểu số.

Dưới đây là danh sách những sai lầm về tóc mà nhiều người thường mắc phải khi đi ngủ và các bước để tránh chúng.

Khi nói đến chăm sóc tóc, không có một chế độ chăm sóc tóc nào phù hợp với tất cả. Những người khác nhau có các loại tóc khác nhau, đòi hỏi các sản phẩm và mức độ chăm sóc khác nhau. Tuy nhiên, có một số quy tắc đơn giản nhất định bạn có thể tuân theo để giữ cho mái tóc của mình luôn chắc khỏe.

1. Ngủ với tóc thắt bím chặt

Điều quan trọng là phải chải hoặc chải tóc trước khi đi ngủ. Da đầu của bạn có các tuyến bã nhờn bên dưới tạo ra dầu tự nhiên được gọi là bã nhờn, là chất dưỡng ẩm tự nhiên cho tóc của bạn.

Chải tóc trước khi ngủ giúp phân phối lượng bã nhờn này lên khắp tóc. Nó cũng giúp gỡ rối và thắt nút tóc sẽ dễ dẫn đến rụng tóc. Bạn hãy chải tóc bằng lược có đầu tách hoặc lược răng thưa trước khi ngủ.

2. Sử dụng vỏ gối chưa giặt

Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh là cần thiết cho mọi khía cạnh sức khỏe của bạn, và tóc cũng không ngoại lệ. Tóc của bạn nằm trên gối ít nhất 5–8 giờ mỗi ngày khi bạn ngủ. Luôn sử dụng vỏ gối sạch đã được giặt kỹ cho gối của bạn và nhớ thay vỏ gối ít nhất một lần một tuần.

Vỏ gối bẩn sẽ truyền bụi và vi trùng lên tóc, da đầu và thậm chí cả da mặt khi bạn ngủ, dẫn đến mụn hoặc viêm nang lông. Nhiễm trùng da đầu có thể làm hỏng các nang tóc của bạn và dẫn đến rụng tóc đáng kể.

3. Ngủ với mái tóc không được buộc lỏng lại

Khi bạn xõa tóc khi ngủ có thể khiến tóc bị rụng. Việc trằn trọc khi đi ngủ vào ban đêm sẽ kéo mạnh chân tóc và làm tăng rụng tóc, đặc biệt là đối với tóc dài.

Nếu phần tóc của bạn dài hơn, tốt nhất bạn nên tết tóc lỏng trước khi đi ngủ. Điều này giúp cố định mái tóc của bạn và giảm bớt tình trạng tóc bị thắt nút hoặc rối. Bện tóc cũng có thể giúp khóa ẩm tự nhiên và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Đảm bảo rằng các bím tóc của bạn được buộc lỏng lẻo để tránh gây thêm áp lực và kéo mạnh lên da đầu có thể làm tăng rụng tóc thay vì giảm bớt rụng tóc nhé.

4. Ngủ với các sản phẩm tạo kiểu tóc chưa được loại bỏ

Ảnh minh họa: Internet

Các sản phẩm dành cho tóc như xịt tạo nếp hoặc xịt tạo màu tóc sẽ làm khô tóc của bạn. Tóc khô và hư tổn có xu hướng dễ gãy, dẫn đến rụng tóc. Ngoài ra, tóc yếu nhất khi bị ướt, vì vậy tốt nhất bạn nên tránh đi ngủ sớm sau khi gội đầu.

Thay vào đó, hãy thoa dầu xả lên tóc để chống lại tác dụng làm khô tóc của keo xịt tóc trước khi đi ngủ.

5. Buộc tóc trước khi ngủ

Giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của tóc. Cơ thể bạn tiết ra một loại hormone gọi là melatonin trong khi bạn ngủ, kích thích các nang tóc để thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Ngoài ra, điều quan trọng là phải giữ cho các nang tóc của bạn được thư giãn trong khi ngủ để melatonin có thể làm được điều kỳ diệu của nó. Những kiểu tóc buộc chặt chẳng hạn như tóc đuôi ngựa và búi cao có thể làm căng da đầu quá mức và kéo tóc khỏi chân tóc. Luôn nhớ hãy tháo búi tóc chặt và tháo mọi ghim hoặc kẹp tóc khỏi tóc trước khi ngủ.

6. Không sử dụng serum dưỡng tóc qua đêm

Serum dưỡng tóc giúp tăng cường sự phát triển của tóc và giảm hư tổn cho tóc. Hiện nay có rất nhiều loại serum dưỡng tóc như serum dưỡng ẩm tóc, serum peptide giúp mọc tóc và serum dưỡng ẩm cho tóc xoăn.

Bạn có thể mua serum dưỡng tóc không chứa silicone cho da đầu hoặc sử dụng các loại serum dưỡng tóc tự nhiên như gel lô hội pha loãng.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất nên thoa serum dưỡng tóc trước khi đi ngủ để da đầu hấp thụ sản phẩm qua đêm, khi thức dậy sẽ có mái tóc mềm mại, không xơ rối.

Xoa bóp 2–3 thìa dầu dừa ấm lên khắp da đầu và tóc của bạn ít nhất hai lần một tuần. Không sử dụng serum dưỡng tóc hoặc dầu gội khô trên da đầu dầu.

7. Sấy khô tóc ướt

Ảnh minh họa: Internet

Máy sấy khô được biết đến là nguyên nhân gây khô và làm tóc bạn hư tổn. Tốt nhất là tránh sử dụng chúng hoàn toàn. Nhưng nếu bạn phải sử dụng máy sấy tóc, hãy lưu ý những điều sau:

Luôn lấy khăn lau khô tóc ướt và để tóc khô tự nhiên trước khi sử dụng nhiệt khô. Sau đó sấy lạnh tóc bằng máy sấy tóc để tránh bị khô hay xỉn màu tóc.

Luôn giữ máy sấy tóc ở khoảng cách an toàn so với tóc của bạn trong khi sử dụng để giảm hư tổn tóc hoặc ngăn ngừa tình trạng cháy tóc vô tình.

Theo Emedihealth