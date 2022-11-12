7 loại thực phẩm giúp ngừa bệnh nha chu và trắng răng tự nhiên

Làm đẹp 12/11/2022 07:40

Để sỡ hữu một hàm răng trắng sáng, giảm nguy cơ các bệnh răng miệng hội chị em có thể thử ngay 7 loại thực phẩm.

Nho và nho khô

Quả nho cung cấp nhiều chất xơ và vitamin cần thiết cho cơ thể. Loại quả này có chứa một hợp chất chống lại các vi khuẩn tồn tại trong miệng gây bệnh nướu, gọi là phytochemical. Chất này ngăn không cho các vi khuẩn gây bệnh bám vào bề mặt răng, từ đó hạn chế bệnh nha chu hiệu quả.

Bên cạnh đó, nho và nho khô cũng là nguồn cung cấp chất fluor dồi dào. Theo một số nghiên cứu thì fluor trong nho khô còn nhiều gấp 20 lần nho tươi. Nếu ăn điều độ có thể bảo vệ răng miệng hiệu quả. Tuy nhiên khi mua nho không bạn không nên chọn loại tẩm ướp đường để hạn chế nạp thêm calo.

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Ảnh minh họa: Internet

Táo

Ăn táo rất tốt cho nướu và răng của bạn, và lượng nước cao trong táo sẽ làm tăng cường tiết nước bọt, phân giải và trung hòa các nhóm vi khuẩn dẫn đến hôi miệng và mảng bám trên răng.

Khoai tây

Khoai tây tuy quen thuộc nhưng chẳng phải ai cũng biết chúng rất giàu dưỡng chất, đặc biệt là fluor nâng cao sức khỏe răng miệng. Các chuyên gia chia sẻ, trong mỗi quả khoai tây chứa khoảng 0,14mg fluor, thậm chí còn tăng mạnh nếu biết cách chế biến. Lấy ví dụ, khoai tây nướng hoặc khoai tây băm nhuyễn chứa gấp đôi lượng fluor so với khoai tây chiên.

Khoai tây đáp ứng 3,5% nhu cầu chất fluoride mỗi ngày cho nam giới, còn với phụ nữ thì chúng cung cấp 5% lượng fluoride được khuyên dùng. Chị em có thể dùng khoai tây chế biến thành nhiều món cho cả nhà, vừa ăn ngon lại còn ngừa bệnh nha chu hiệu quả.

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Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây

Tuy dâu tây có màu đỏ tươi, nhưng axit malic chứa trong dâu tây, hoạt động như một chất làm se tự nhiên giúp ngăn ngừa sự xỉn màu trên bề mặt răng, TS. Irwin Smigel, chủ tịch Hiệp hội thẩm mỹ nha khoa nói.

Tươi ngon và mọng nước, dâu tây có thể được dùng để ăn kèm với sa-lát cũng như làm món tráng miệng và có bán ở tất cả các chợ trong thời điểm này. Bởi vậy, việc ăn dâu tây hằng ngày thật tiện lợi và đơn giản.

Rau chân vịt

Rau chân vịt còn được gọi là cải bó xôi, rau bina. Loại rau này được các chuyên gia đánh giá là có giá trị dinh dưỡng cực cao. Trong 100g rau chân vịt có khoảng 0,07mg fluor. Chất này giúp cho men răng cứng chắc và dễ dàng chống lại sâu răng. Bên cạnh đó flour cũng giúp tái khoáng hóa bề mặt men răng bị yếu và làm trắng răng tốt.

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Ảnh minh họa: Internet

Trà đen

Loại trà này có chứa caffeine và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi lão hóa, bệnh tật hiệu quả. Bên cạnh đó, trà đen còn rất giàu fluor và có thể gia giảm tùy thuộc vào lượng nước bạn dùng để pha trà. Khoảng 100gr trà đen chứa 0,25 - 0,39mg fluoride, cung cấp cho bạn 9,7% nhu cầu chất fluor mỗi ngày.

Súp lơ xanh

Không giống như củ cải đường và nam việt quất, súp lơ xanh không hay bị mắc ở kẽ răng vì vậy nó không gây ra vết ố trên bề mặt răng của bạn. Hãy ăn những bông súp lơ xanh tươi trong bữa trưa , những bông hoa này sẽ chà xát lên bề mặt răng của bạn, giống như một chiếc bàn chải thật mềm mại và tự nhiên.

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