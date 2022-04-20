7 biện pháp khắc phục tại nhà giúp bạn đối phó với tình trạng thâm nách

Vùng da dưới cánh tay sẫm màu, sạm màu không phải là tình trạng bệnh lý và có thể do cạo lông, tích tụ tế bào chết, đổ mồ hôi nhiều, thông gió không đúng cách, sử dụng một số loại thuốc hoặc chất khử mùi, v.v.là nguyên nhân. Hãy thử các biện pháp tự nhiên, an toàn và tiết kiệm chi phí này để làm sáng vùng da dưới cánh tay sẫm màu của bạn mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào nhé.

Một cách toàn diện, giấm táo có hàm lượng axit amin và axit lactic phong phú giúp tẩy sạch tế bào da chết và làm mờ sẹo. Đặc tính làm se của nó làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm độ tối của da. Bạn chỉ cần đổ một ít giấm táo hữu cơ lên ​​miếng bông, vỗ nhẹ vào vùng nách và để cho đến khi khô hoàn toàn trước khi rửa sạch. Lặp lại hàng ngày để có kết quả nhanh chóng và hiệu quả. 2. Gel nha đam

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Được biết đến như là chất chống nắng tự nhiên, tính chất kháng khuẩn của lô hội giúp làm dịu vùng da bị viêm và làm sáng vùng nách bị sạm màu. Chỉ cần ngắt một chiếc lá tươi và chiết xuất một ít gel lô hội tươi sử dụng. Thoa một lớp gel này lên vùng da dưới cánh tay của bạn và để khô trong khoảng 10-15 phút. Rửa sạch bằng nước và sử dụng liệu pháp này xen kẽ mỗi ngày để có kết quả tốt. Bạn luôn có thể sử dụng gel lô hội hữu cơ có sẵn trên thị trường nếu bạn không thể tìm thấy nha đam tươi.



3. Baking Soda và chanh

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Baking soda là một chất tẩy tế bào chết đáng kinh ngạc, làm thông thoáng lỗ chân lông và làm sáng vùng da dưới cánh tay sẫm màu. Mặt khác, chanh là một chất khử trùng mạnh và một chất tẩy trắng tự nhiên. Trộn 1 thìa baking soda và chanh mỗi thứ một ít để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Chà xát lên vùng da dưới cánh tay trong khoảng 5 phút, rửa sạch bằng nước ấm và kết thúc bằng cách dưỡng ẩm cho da. Lặp lại phương pháp này 3 hoặc 4 lần một tuần để có kết quả hiệu quả.



4. Đường và dầu ô liu



Cho 2 muỗng canh dầu ô liu và đường vào bát trộn đều với nhau. Làm ướt vùng nách và chà hỗn hợp trong một hoặc hai phút, sau đó để thêm 5-10 phút và rửa sạch với nước. Đường hoạt động như một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời và khi được trộn với dầu ô liu dưỡng ẩm và nuôi dưỡng, nó có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu. Thoa hỗn hợp này lên vùng da bị thâm để làm sáng vùng da dưới cánh tay sẫm màu của bạn.



5. Dùng thử dưa chuột

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Cùng với đặc tính tẩy trắng tuyệt vời, dưa chuột cũng chứa đầy một số loại vitamin và khoáng chất. Đơn giản chỉ cần chà một vài lát dưa chuột lên vùng nách thâm của bạn trong một hoặc hai phút và để nước ép của nó lưu lại trên da thêm 10 phút, sau đó rửa sạch với nước. Nó là một sự lựa chọn tuyệt vời để giảm thâm da nếu bạn lặp lại phương pháp này hàng ngày.



6. Biện pháp làm trắng từ khoai tây

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Nổi tiếng trong việc làm giảm quầng thâm, khoai tây cũng rất tốt cho việc trị nám và đổi màu ở vùng da dưới cánh tay. Tất cả những gì bạn phải làm là gọt vỏ một củ khoai tây và nạo, ép lấy nước, thoa trực tiếp lên nách và rửa sạch sau 10-15 phút. Bạn có thể lặp lại nó cho đến khi đạt được kết quả mong muốn, vì các đặc tính của nó cũng sẽ giúp làm mịn và mềm da. Ngoài ra, bạn cũng có thể chà lát khoai tây lên nách giống như dưa chuột.



7. Đất sét Multani Mitti

Thay vì sử dụng một sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, hãy hỏi mẹ bạn sản phẩm ma thuật lâu đời là đất sét multani mitti để làm sáng vùng da dưới cánh tay của bạn. Chỉ cần trộn 2 thìa multani mittivới 1 thìa nước cốt chanh và vài giọt nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp lên nách, để khô trong 10-15 phút và rửa sạch bằng nước ấm. Đất sét tự nhiên này sẽ tẩy tế bào chết và làm sáng vùng nách thâm hiệu quả, nếu bạn áp dụng thường xuyên.

Theo Swirlster