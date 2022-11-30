6 phương pháp trị gót chân khô, nứt nẻ mùa khô lạnh cực hiểu quả với những nguyên liệu quen thuộc

Làm đẹp 30/11/2022 07:24

Bàn chân nứt nẻ luôn là cơn ác mộng của nhiều chị em do chúng gây mất thẩm mỹ, để giải quyết cũng như nuôi dưỡng, giảm thiểu tình trạng này chị em có thể áp dụng những cách này để cải thiện lên từng ngày.

Yến mạch và dầu jojoba

Chân nứt nẻ phải làm sao? Bột yến mạch được sử dụng như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên giúp bạn loại bỏ tế bào chết và dưỡng da chân mềm mại hơn.

Dầu jojoba rất giàu vitamin E, vitamin B, kẽm, đồng và selen giúp phục hồi sự cân bằng tự nhiên của da. Sự kết hợp giữa bột yến mạch và dầu jojoba sẽ tạo ra nguyên liệu trị nứt gót chân hiệu quả.

Cách thực hiện: 

- Trộn đều bột yến mạch và dầu jojoba để tạo thành hỗn hợp đặc sệt, kết dính.

- Thoa hỗn hợp đều lên vùng da khô, nứt nẻ và để trong vòng 30 phút. Rửa lại với nước ấm và lau khô da bằng khăn mềm. 

Dầu mè

Khi sử dụng dầu mè để trị nứt gót chân, điều này đồng nghĩa bạn đang thực hiện hai việc song song: tẩy da chết và dưỡng ẩm cho gót chân của bạn. Các hoạt chất trong dầu mè được đánh giá là cực tốt cho những phần da bị khô và chai sạn trên cơ thể, vì thế, để gót chân được đẹp, bạn hãy thoa một lớp mỏng dầu mè lên gót chân rồi mát xa nhẹ nhàng chừng 10 phút mỗi tối trước khi đi ngủ.

6 phương pháp trị gót chân khô, nứt nẻ mùa khô lạnh cực hiểu quả với những nguyên liệu quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nha đam

Nha đam có tác dụng làm diu da khô, chữa lành các vết nứt đã hình thành và tăng tổng hợp collagen. Các axit amin có trong nó có tác động làm mềm da nhanh chóng. Mỗi tối, các chị em chỉ cần ngâm cân trong nước ấm khoảng 5-10 phút, sau đó thoa gel nha đam quanh gót chân, đi tất rồi ngủ qua đêm. Thực hiện trong 4-5 ngày, các chị em sẽ nhận thấy sự khác biệt rất lớn ở bàn chân, đặc biệt khu vực gót chân mềm hơn rất nhiều đấy.

6 phương pháp trị gót chân khô, nứt nẻ mùa khô lạnh cực hiểu quả với những nguyên liệu quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dầu tràm trà

Dầu tràm trà được sử dụng trong y học như một loại thuốc quý với tác dụng sát trùng tự nhiên, làm dịu chứng viêm da và chữa lành vết thương. Vì thế bạn có thể tận dụng lợi ích này để chữa gót chân bị nứt.

Cách thực hiện: 

- Chuẩn bị một chậu nước ấm và nhỏ một vài giọt tinh dầu tràm trà vào nước.

- Ngâm chân trong chậu nước cho đến khi các vết chai sạn trở nên mềm mại hơn.

Bạn lưu ý không nên ngâm chân quá 15 phút vì tinh dầu tràm trà có tác dụng khá mạnh và có thể gây hại cho làn da nếu như ngâm quá lâu.

Chuối

Bạn lấy một quả chuối và nghiền nát, sau đó đắp vào gót chân và giữ trong 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Tiếp tục ngâm chân trong nước lạnh trong 2 phút rồi lau khô, bạn sẽ thấy có sự thay đổi rõ rệt sau 1 tuần thực hiện liên tục. Sở dĩ mang lại kết quả như thế vì trong chuối rất giàu kalo và một số dưỡng chất có tác dụng khắc phục tình trạng nứt gót chân hiệu quả.

Dầu dừa

Dầu dừa giúp giữ ẩm cho da rất tốt, tính chất chống viêm và kháng khuẩn của dầu dừa sẽ giúp gót chân nhanh lành lặn hơn hẳn, nhất là với các chị em nứt nẻ tới độ chảy máu đấy nhé.

Chỉ cần ngày xoa bóp, mát xa chân bằng dầu dừa 2-3 lần là đủ giữ ẩm và làm mềm da chân, hạn chế nứt nẻ hiệu quả rồi.

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