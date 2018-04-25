5 mẹo xóa nếp nhăn trên cổ đảm bảo càng dùng càng thích

Làm đẹp 25/04/2018 22:11

Vùng da ở cổ được cho là dễ bị lão hóa nhất so với các vùng da khác trên cơ thể. Đặc biệt, nó thường xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nếu không được chăm sóc thì trông bạn sẽ kém xinh đi nhiều đấy.

Khá nhiều chị em dành sự quan tâm đặc biệt cho da mặt. Tuy nhiên, họ lại bỏ quênt? việc làm đẹp và chăm sóc cho vùng da ở cổ của mình. Điều này khiến một ngày nhìn vào gương, họ mới hoảng hốt không hiểu vì sao những nếp nhăn ở cổ lại xuất hiện. Đơn giản thôi, tuy da dày hơn nhưng so với da mặt thì da ở cổ cực kỳ nhạy cảm. Bạn phải dành sự chú ý cho nó không kém gì khuôn mặt của mình thì mới có vẻ đẹp toàn diện được.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới nếp nhăn ở cổ xuất hiện sớm, chẳng hạn như lão hóa, chế độ ăn nghèo nàn, sử dụng các loại mỹ phẩm không phù hợp và yếu tố môi trường.

Để xóa nếp nhăn ở cổ, bạn có thể dùng những mẹo tự nhiên dưới đây. Tất cả các cách này đều an toàn và mang lại hiệu quả rõ rệt.

1. Nấm men bia xóa nếp nhăn ở cổ

Xóa nếp nhăn ở cổ
Xóa nếp nhăn ở cổ. Ảnh minh họa: Internet.

Nấm men bia có chứa các chất dinh dưỡng giúp kích thích sự hình thành của collagen và loại bỏ nếp nhăn. Trong khi đó, sữa chua lại giàu protein và canxi nên giúp hyrdate làn da rất tốt.

Thành phần: 2 thìa sữa chua tự nhiên (24g), 1 thìa nấm men bia (10g) và 1 thìa dầu wheat germ oil (15g).

Cách sử dụng:

  • Trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau.
  • Thoa đều lên cổ và để yên trong 15 phút.
  • Rửa sạch cổ với nước lạnh. Thực hiện ít nhất 3 lần mỗi tuần.

2. Lòng trắng trứng xóa nếp nhăn trên cổ

Bạn có thể dùng lòng trắng trứng như là mặt nạ làm đẹp da ở cổ. Chỉ cần 1 lòng trắng trứng là được.

Cách dùng:

  • Đập quả trứng vào bát rồi vớt lấy lòng trứng trứng thoa đều lên cổ.
  • Để yên trong 15 phút rồi rửa sạch cổ với nước. Thực hiện 2 lần mỗi tuần.

3. Giấm táo xóa nếp nhăn ở cổ

Giấm táo xóa nếp nhăn ở cổ
Giấm táo xóa nếp nhăn ở cổ. Ảnh minh họa: Internet.

Giấm táo giàu các axit alpha hydroxy. Những thành phần này giúp trẻ hóa làn da hiệu quả.

Nguyên liệu: 1 lòng đỏ trứng, 1 viên nang vitamin E và 1 thìa giấm táo (10ml).

Cách thực hiện:

  • Trộn đều tất cả các nguyên liệu với nhau.
  • Nhúng cotton vào hỗn hợp rồi massage lên cổ.
  • Để yên trong 20 phút rồi rửa sạch cổ. Thực hiện 3 lần mỗi tuần trước khi đi ngủ.

4. Bơ xóa nếp nhăn trên cổ

Vì giàu omega 3 và các axit béo cần thiết nên bơ giúp phục hồi và trẻ hóa làn da. Ngoài ra, bơ cũng tốt để loại bỏ nếp nhăn trên cổ và trên mặt.

Nguyên liệu: 2 thìa dầu bơ (10g).

Cách sử dụng:

  • Nhúng miếng vải cotton vào hỗn hợp rồi thoa nhẹ nhàng lên vùng cổ.
  • Để yên trong 15 phút và rửa sạch cổ với nước ấm.

5. Dùng nha đam xóa nếp nhăn trên cổ

Dùng nha đam xóa nếp nhăn trên cổ
Dùng nha đam xóa nếp nhăn trên cổ. Ảnh minh họa: Internet.

Nha đam nổi tiếng với khả năng chữa nhiều bệnh, từ ho cho tới các vết thương và bết bỏng. Ngoài ra, nha đam cũng tuyệt vời nếu bạn muốn loại bỏ nếm nhăn trên cổ.

Nguyên liệu: 1 lá nha đam.

Cách dùng:

  • Tách lá nha đam lấy dầu rồi thoa trực tiếp lên cổ.
  • Để yên trong 30 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

Ngoài những cách này để loại bỏ những nếp nhăn trên cổ thì bạn cũng cần chú ý bảo vệ da khi đi dưới ánh nắng, dưỡng ẩm phù hợp cho làn da và tránh ăn nhiều thịt đỏ.

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