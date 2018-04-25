5 mẹo tự nhiên xóa tan cơn ngứa rát và mẩn đỏ sau khi cạo lông

Làm đẹp 25/04/2018 22:08

Nổi mẩn đỏ và bị ngứa rát sau khi cạo lông chân, tay… là triệu chứng rất nhiều chị em gặp. Lúc này, hãy sử dụng các mẹo tự nhiên này để chấm dứt tình trạng nhé.

Triệu chứng nổi mẩn đỏ và ngứa rát sau khi cạo lông được gọi là pseudofolliculitis (viêm da do cạo lông). Chúng có thể khá đau đớn và khiến bạn cực kỳ khó chịu.

Đặc điểm của triệu chứng này đó là các vết mẩn đỏ, ngứa xuất hiện ở khu vực nơi bạn vừa mới cạo lông. Thêm vào đó, nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy các sợi lông nhỏ vẫn chưa được nhổ sạch.

Đây không phải là một vấn đề nghiêm trọng và bạn hoàn toàn có thể tự chữa trị cho mình bằng những mẹo tự nhiên sau đây.

1. Dùng Tea Tree Oil chữa bị ngứa khi cạo lông chân

Dùng Tea Tree Oil chữa bị ngứa khi cạo lông chân
Dùng Tea Tree Oil chữa bị ngứa khi cạo lông chân. Ảnh minh họa: Internet.

Tea Tree Oil hoạt động như một chất khử trùng mạnh mẽ, chống viêm và giải tỏa sự khó chịu. Chú ý nên hòa tan nó với nước để tránh những phản ứng không mong muốn.

  • Hòa tan 1 thìa dầu ô liu và 2 thìa dầu Tea Tree Oil.
  • Rửa sạch vùng da vừa cạo với nước và xà phòng.
  • Nhúng miếng vải bằng cotton vào hỗn hợp rồi thoa lên vùng bị ngứa rát. Sử dụng 2 lần mỗi ngày. Bạn có thể dùng cách này ngay sau khi cạo râu để ngăn chặn bị nổi mẩn đỏ.

2. Dùng gạc lạnh chữa mẩn đỏ khi cạo lông

Gạc lạnh giúp giảm sưng viêm, mẩn đỏ và ngứa rát rất tốt. Cách này phù hợp nếu bạn bị ngứa rát khi cạo lông ở vùng kín.

  • Chuẩn bị một ít đá và một chiếc khăn tắm.
  • Để làm gạc lạnh, cho một ít đá vào khăn tắm, buộc lại rồi đặt nó vào vùng da bị ngứa.
  • Thực hiện nhiều lần mỗi ngày nếu cần thiết.

3. Nước cây phỉ chữa bị ngứa khi cạo lông

Nước cây phỉ chữa bị ngứa khi cạo lông
Nước cây phỉ chữa bị ngứa khi cạo lông. Ảnh minh họa: Internet.

Nước cây phỉ có chứa các đặc tính tuyệt vời cho da. Nó giúp giảm viên và mẩn đỏ. Ngoài ra, nước cây phỉ cũng có tác dụng khử trùng tự nhiên không kém gì Tea Tree Oil.

  • Cho 3 thìa nước cây phỉ vào bát.
  • Nhúng miếng cotton vào rồi thoa đều lên vùng da bị tác động.
  • Thực hiện nhiều lần mỗi ngày nếu cần thiết.

4. Dùng giấm táo trị ngứa rát sau khi cạo lông

Dùng giấm táo trị ngứa rát sau khi cạo lông
Dùng giấm táo trị ngứa rát sau khi cạo lông. Ảnh minh họa: Internet.

Giấm táo có tác dụng chữa trị và phục hồi da rất nhanh. Nó cũng giúp giảm sưng viêm và làm khô các vết đỏ. Tuy nhiên, đừng sử dụng giấm táo nếu bạn có làn da nhạy cảm và tuyệt đối không sử dụng nếu bạn bị ngứa ở vùng kín.

  • Cho 1 thìa giấm táo vào bát.
  • Nhùng miếng cotton vào rồi thoa lên vùng bị ngứ.
  • Để da khô tự nhiên rồi rửa sạch với nước lạnh.
  • Thực hiện 3 lần mỗi ngày.

5. Dùng baking soda trị ngứa rát khi cạo lông

Dùng baking soda trị ngứa rát khi cạo lông
Dùng baking soda trị ngứa rát khi cạo lông. Ảnh minh họa: Internet.

Cách cuối cùng là dùng baking soda và nước. Mẹo này sẽ giúp bạn xóa tan cơn ngứa ngay lập tức.

  • Hoàn tan 1 thìa baking soda với 2 thìa nước.
  • Trộn đều các nguyên liệu cho đến khi thu được hỗn hợp nhuyễn.
  • Thoa đều lên da và để yên trong 10 phút. Chú ý sử dụng miếng vải hoặc khăn tắm phủ lên rồi buộc chặt lại.
  • Sau 10 phút rửa sạch da với nước lạnh.

Khi bị ngứa rát sau khi cạo lông, bạn chú ý đừng gãi, bóc các lớp vảy da bị tróc hay tiếp tục dùng dao cạo đã qua sử dụng để cạo lông nhé. Chúc bạn thành công với các mẹo tự nhiên này.

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Từ khóa:   cạo lông bị ngứa

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