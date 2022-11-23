5 mẹo chăm sóc "giá rẻ" giúp cho làn da đẹp không tì vết dành cho sinh viên đại học

Làm đẹp 23/11/2022 17:58

Điều khiến những ngày học đại học trở nên vui vẻ hơn là làm quen thêm nhiều bạn mới và cùng họ thử các xu hướng trang điểm cũng như kiểu tóc mới đang hot. 

5 mẹo chăm sóc 'giá rẻ' giúp cho làn da đẹp không tì vết dành cho sinh viên đại học - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ việc thử nghiệm với màu tóc cho đến việc hoàn thành các bước chuyển đổi vẻ đẹp, đại học có thể là thời gian tuyệt vời để khám phá thế giới làm đẹp. Tuy nhiên, với những thử nghiệm này, việc sử dụng quá nhiều trang điểm, hóa chất và các sản phẩm có thể gây hại cho da. Vì vậy, tại sao bạn không thực hiện thói quen chăm sóc da của mình ngay bây giờ để bảo vệ da khỏi những tổn thương và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm? 

Thay vì tiếc nuối thời đại học, nên chăm sóc da nghiêm túc ngay từ khi còn trẻ để có thể duy trì làn da khỏe đẹp cho tương lai. Đây là 5 mẹo chăm sóc da dễ dàng áp dụng cho bất kỳ sinh viên sắp vào đại học nào.

5 mẹo chăm sóc 'giá rẻ' giúp cho làn da đẹp không tì vết dành cho sinh viên đại học - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5 mẹo chăm sóc da hàng đầu mà mọi sinh viên đại học nên tham khảo 

1. Thoa kem chống nắng
5 mẹo chăm sóc 'giá rẻ' giúp cho làn da đẹp không tì vết dành cho sinh viên đại học - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không thể phủ nhận một thực tế rằng một sản phẩm làm đẹp mà bạn không thể thiếu đó là kem chống nắng. Chọn kem chống nắng hoặc kem dưỡng da tùy theo loại da của bạn nhưng bạn không ra khỏi nhà mà không thoa kem chống nắng lên mặt và các bộ phận tiếp xúc khác như tay và chân. Thoa lại kem chống nắng sau vài giờ nếu bạn ở ngoài nắng lâu hơn.

2. Sử dụng sữa rửa mặt nhẹ nhàng hàng ngày

5 mẹo chăm sóc 'giá rẻ' giúp cho làn da đẹp không tì vết dành cho sinh viên đại học - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau một ngày dài ở ngoài trời, điều quan trọng là phải làm sạch da mặt và vùng da tiếp xúc của bạn, loại bỏ các chất ô nhiễm có hại, vi khuẩn và các yếu tố khác khiến da bị tắc nghẽn và gây ra các vấn đề về da khác nhau. Vì vậy, hãy sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ nhàng trên da hàng ngày, sau khi trở về nhà.

3. Tẩy trang trước khi đi ngủ

Thông thường, sau khi các xu hướng trang điểm khác nhau và thoa nhiều hóa chất lên mặt, điều cần thiết là phải loại bỏ tất cả các hóa chất trên mặt trước khi đi ngủ, để tránh tắc nghẽn lỗ chân lông và các vấn đề về da khác. Bạn cũng có thể mang theo khăn lau trang điểm nếu không muốn để nhiều lớp trang điểm trên mặt trong thời gian dài.

4. Sử dụng kem dưỡng mắt 

Bạn nên bắt đầu sử dụng kem dưỡng mắt từ những ngày còn trẻ vì mắt và vùng xung quanh là phần mỏng manh nhất trên khuôn mặt với làn da nhạy cảm thường bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn và đường nhăn. Vì vậy việc bảo vệ vùng da này nhiều nhất trở nên quan trọng. Bắt đầu thoa kem dưỡng mắt nhẹ nhàng từ những ngày còn học đại học là điều cực kỳ nên làm.

5. Tẩy tế bào chết cho da một lần hoặc hai lần một tuần

5 mẹo chăm sóc 'giá rẻ' giúp cho làn da đẹp không tì vết dành cho sinh viên đại học - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tẩy da chết là một quá trình có lợi nếu được thực hiện nhẹ nhàng và đúng cách. Sử dụng sản phẩm tẩy da chết nhẹ nhàng một hoặc hai lần một tuần sẽ giúp bạn loại bỏ các tế bào da chết. Để tránh da bị kích ứng và mẩn đỏ, hãy dưỡng ẩm cho da ngay sau khi tẩy tế bào chết.

Theo Swirlster NDTV

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