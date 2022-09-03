5 loại trái cây càng ăn da càng trắng hồng căng mịn, chứa nhiều collagen cực tốt cho da

Làm đẹp 03/09/2022 16:00

Điểm danh qua 5 loại trái cây chứa nhiều Collagen không thua gì các thực phẩm chức năng hỗ trợ làm đẹp.

Kiwi

5 loại trái cây càng ăn da càng trắng hồng căng mịn, chứa nhiều collagen cực tốt cho da - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả kiwi chứa nhiều carotenoid, lutein, zeaxanthin, isoflavone, polyphenol, vitamin C và vitamin E có tác dụng chống lão hóa, giúp làn da tươi trẻ và trắng sáng hơn. Ngoài ra, loại trái cây này cũng cung cấp hàm lượng vitamin E, folate, vitamin B, vitamin K dồi dào, có tác dụng nuôi dưỡng, bảo vệ và hạn chế tình trạng bong tróc da.

Ổi

Bên trong quả ổi có chứa rất nhiều chất xơ, vitamin A, C,... các chất này giúp cơ thể bạn tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa rất hiệu quả. Đặc biệt trong ổi có chứa các nguyên tố như kẽm, đồng, góp phần rất lớn trong quá trình chuyển hóa collagen trong cơ thể.

5 loại trái cây càng ăn da càng trắng hồng căng mịn, chứa nhiều collagen cực tốt cho da - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây

Được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại trái cây", dâu tây có chứa rất nhiều loại vitamin, nhất là vitamin C, cùng các axit amin, fructose, sucrose, glucose, axit citric... nó có thể tăng cường độ đàn hồi của da, làm trắng và sáng da, dưỡng ẩm cho da, đồng thời thúc đẩy cơ thể sản xuất collagen tốt hơn.

5 loại trái cây càng ăn da càng trắng hồng căng mịn, chứa nhiều collagen cực tốt cho da - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Bưởi được coi là loại trái cây làm trắng da hiệu quả, trong bưởi chứa đến 78‰ là vitamin C có lợi cho sức khỏe và làn da. Chính vì vậy, hàng ngày bạn nhớ ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi mật ong nhé! Các chuyên gia làm đẹp nhận định rằng uống nước ép bưởi mật ong trong ba tháng sẽ giúp bạn thay đổi đáng kể tình trạng da.

Ngoài ra, bạn nên tận dụng nhiều bộ phận của bưởi để làm đẹp như vỏ bưởi dùng để nấu nước tắm, gội đầu hay sắc thuốc… đều tốt cho sức khỏe và giúp chị em làm đẹp hoàn hảo.

Quả anh đào

Từ xa xưa, anh đào đã được mệnh danh là "loại quả làm đẹp", hàm lượng vitamin A cao gấp 4 đến 5 lần táo và nho, ngoài ra còn chứa nhiều loại vitamin, xenlulo, canxi, phốt pho…. giàu vitamin C có thể dưỡng ẩm và làm trắng da và chống lại sự hình thành của melanin, tăng cường collagen hiệu quả.

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