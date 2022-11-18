5 lầm tưởng về việc nhịn ăn gián đoạn đã được vạch trần mà bạn nên ngừng tin càng sớm càng tốt

Có nhiều cách tiếp cận chế độ ăn kiêng IF, chẳng hạn như 5:2, tức là năm ngày ăn uống không hạn chế, sau đó là hai ngày nhịn ăn, hoặc 18:6, tức là 18 giờ nhịn ăn với khoảng thời gian ăn uống là 6 giờ.

Đối với những người có thể không quen thuộc với xu hướng này, nhịn ăn gián đoạn là một chiến lược trong đó bạn xen kẽ một khoảng thời gian ăn với một khoảng thời gian nhịn ăn. Nói một cách đơn giản hơn, nó đặt ra những khoảng thời gian nhất định trong ngày khi một người có thể ăn và những khoảng thời gian khác nhau.

Đương nhiên, khi xu hướng trở nên phổ biến hơn, thông tin sai lệch về chế độ ăn kiêng đã tăng lên.

Tùy thuộc vào biến thể hoặc trường phái tư tưởng mà một người chọn tuân theo, IF có thể liên quan đến các kiểu ăn kiêng khác kết hợp với việc nhịn ăn, chẳng hạn như ăn kiêng thuần chay hoặc không chứa gluten. Những người khác không áp dụng các giới hạn về những gì và bao nhiêu có thể được tiêu thụ trong thời gian ăn uống.

Dưới đây là một số huyền thoại được chuyên gia giải đáp.

Lầm tưởng số 1: Nhịn ăn gián đoạn về cơ bản có nghĩa là bỏ bữa sáng

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Mặc dù điều này có thể đúng với một số người theo chế độ ăn kiêng IF, nhưng đó là một tuyên bố rất đơn giản. Những người theo chế độ nhịn ăn gián đoạn thường có xu hướng lên lịch ăn uống muộn hơn trong ngày để đảm bảo linh hoạt hơn để phù hợp với mô hình xã hội và cơn đói cồn cào. Tuy nhiên, lịch trình hoàn toàn phụ thuộc vào người theo chế độ ăn kiêng.

Lầm tưởng số 2: Nhịn ăn gián đoạn là phương thuốc thần kỳ để giảm cân

Mặc dù chế độ ăn kiêng IF có thể được sử dụng để hỗ trợ giảm cân, nhưng đó không phải là kết quả được đảm bảo. Giảm cân được thúc đẩy bằng cách đạt được cái được gọi là "Thiếu hụt calo", nghĩa là tiêu thụ ít calo hơn lượng calo mà cơ thể bạn đốt cháy. Do đó, nếu một người tiêu thụ nhiều calo hơn mức cơ thể họ đốt cháy trong việc ăn uống, họ sẽ không thể giảm cân. Cuối cùng, người ta phải hiểu rằng cân nặng không phải là chỉ số thực sự của thể lực.

Lầm tưởng số 3: Tất cả các lần nhịn ăn gián đoạn đều giống nhau

Ảnh minh họa: Internet

Có một số loại kế hoạch nhịn ăn gián đoạn. Từ một bữa ăn mỗi ngày đến thời gian nhịn ăn ngắn hơn, các mẫu IF khác nhau được đề xuất cho những người khác nhau phù hợp với mức độ thể chất và loại cơ thể của họ.

Lầm tưởng số 4: Nhịn ăn gián đoạn tốt cho tất cả mọi người

Mặc dù việc nhịn ăn gián đoạn mang lại một số lợi ích, nhưng nó sẽ không hiệu quả với tất cả mọi người. Không nên nhịn ăn cho những người có tiền sử rối loạn ăn uống hoặc những người thiếu cân hoặc trong tình trạng yếu ớt hoặc suy nhược.

Ngoài ra, phụ nữ không nên bắt đầu thói quen nhịn ăn khi đang mang thai hoặc cho con bú. Cuối cùng, trẻ em không có khả năng được hưởng lợi từ những mô hình này trong những năm phát triển của chúng.

Lầm tưởng số 5: Bạn có thể ăn bất cứ thứ gì bạn muốn trong thời gian ăn uống

Lúc thời điểm để ăn uống không phải là thời gian để ăn uống vô độ và tham gia vào sự háu ăn. Đây cũng không phải là cái cớ để ăn thức ăn mà bạn đã bỏ lỡ, đây là lúc để có một chế độ ăn uống cân bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Một chế độ ăn uống lành mạnh là một chế độ ăn uống cân bằng. Bất kể bạn có tuân theo chế độ nhịn ăn gián đoạn hay không, thì việc ăn nhiều loại thực phẩm bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc, chất béo lành mạnh, trái cây và rau quả là rất quan trọng. Sau đó, nếu bạn vẫn thấy thèm thứ gì đó ít dinh dưỡng hơn, bạn có thể ăn với số lượng ít.

Theo Femina