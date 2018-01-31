5 kiểu tóc đẹp 2018 cho bạn thoải mái lựa chọn để đón Tết

Năm nay bạn sẽ thay đổi mái tóc của mình như thế nào? Những kiểu tóc đẹp 2018 dưới đây sẽ là gợi ý để chọn ra kiểu dáng phù hợp dành cho bạn.
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Còn vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán rồi, bạn đã chuẩn bị những gì để đón Tết nào? Mua sắm, sửa sang nhà cửa, làm đẹp,... tới đâu rồi. Nếu là phụ nữ thì việc làm đẹp là không thể bỏ qua. Không chỉ là dưỡng da, duy trì vóc váng mà mái tóc cũng là điểm chị em thường chú ý ăn diện trong dịp Tết. Vào những ngày cuối năm, không khí dường như tấp nập hơn, ai cũng muốn thay đổi kiểu tóc, tạo phong cách đẹp hơn cho năm mới. Vậy bạn đã chọn cho mình kiểu tóc nào? Nếu chưa thì những gợi ý về kiểu tóc đẹp 2018 dưới đây sẽ giúp ích nhiều cho bạn đấy.
Kiểu tóc tỉa buông lơi đẹp
Nếu như bạn không có nhiều thời gian để chỉnh sửa mái tóc và lại yêu thích sự đơn giản thì chỉ cần tỉa sơ lại mái tóc là được. Cắt bỏ phần tóc bị hư tổn, chẻ ngọn theo kiểu yêu thích rồi thả nhẹ xuống vai là bạn đã có kiểu tóc đẹp để chơi Tết rồi.
Đây không phải là mẫu tóc mới nhưng xu hướng năm 2018 này thì đó là mẫu được nhiều chị em ưa chuộng đấy.
Kiểu tóc duỗi cúp đẹp đón Tết
Nếu bạn đang sở hữu mái tóc dài đến ngang vai thì sự lựa chọn khôn khéo chính là kiểu tóc duỗi cúp này. Với phong cách dịu dàng, đáng yêu mà không kém phần tinh tế, mẫu tóc này sẽ giúp gương mặt bạn thêm phần đẹp hơn và tự tin dạo chơi ngày Tết đấy.
Kiểu tóc này phù hợp với nhiều kiểu gương mặt, nhưng các bạn có mặt tròn sẽ lợi thế hơn vì no tạo cảm giác khuôn mặt gọn lại. Tóc duỗi cúp ôm vào hai bên má đơn giản, bạn có thể thay đổi để cảm nhận sự khác biệt ngay hôm nay.
Kiểu tóc xoăn đuôi đẹp 2018
Mái tóc bồng bềnh uốn nhẹ phần đuôi tạo nên nét đẹp duyên dáng, kiêu sang mà vô cùng tinh tế. Những bạn gái nào yêu thích cách uốn tóc này thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời đấy.
Tóc mái rẽ hai bên, tóc được làm bồng lên kèm theo uốn lọn nhẹ phần đuôi tạo nét đẹp tự nhiên. Với kiểu tóc này, bạn có thể diện với chiếc váy xòe ngắn và trông bạn sẽ xinh đẹp hơn hẳn đấy.
Mẫu tóc uốn đẹp 2018
Nói đến các kiểu tóc uốn thì ta khó có thể liệt kê hết được, bởi uốn có nhiều cách khác nhau và qua nhiều công đoạn. Nhưng chung quy, mái tóc uốn vẫn luôn là xu hướng hot trong năm 2018 này.
Mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng tạo nên nét đẹp tinh tế, sang trọng mà vô cùng đáng yêu. Bạn gái nào có mái tóc dài rất thích hợp với mẫu tóc uốn này đó nhé. Thay đổi chút diện mạo cho Tết này để tự tin xuống phố với bạn bè ngay thôi.
Kiểu tóc bấm kiểu cách đẹp đón Tết
Nhiều năm trở lại đây, tóc bấm dường như tạo hiệu ứng cao cho phái đẹp. Một sự phá cách hoàn toàn mới được nhiều người yêu thích.
Tóc bấm phù hợp với những bạn nào có mái tóc mỏng, bởi nó sẽ giúp làm bồng và tạo cảm giác tóc dày hơn nhiều. Tóc bấm tạo phong cách trẻ trung, năng động mà giới trẻ rất thích. Kiểu tóc đẹp năm 2018 này có lẽ sẽ được nhiều bạn lựa chọn để chơi Tết đấy.
Trên đây là một vài kiểu tóc đẹp 2018 dành cho bạn lựa chọn để làm mới mái tóc của mình để đón Tết. Nếu bạn không thích những mẫu này thì đơn giản hơn với một mái tóc tự nhiên, bạn có thể ngẫu hứng sáng tạo ra những kiểu tóc tết, tóc búi đơn giản nhé. Không mất nhiều thời gian cũng như chi phí, bạn hoàn toàn có thể học tại nhà mà lại có thể thay đổi các kiểu khác nhau nữa. Thật là tiện lợi phải không nào.
Tuy nhiên, một lưu ý nho nhỏ cho bạn khi thực hiện thay đổi kiểu tóc như uốn, duỗi, nhuộm nhé. Bạn cần phải chăm sóc tóc tốt hơn để tránh tóc bị hư tổn như sử dụng tinh dầu, mặt nạ dưỡng tóc từ thiên nhiên nhé.