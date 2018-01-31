5 kiểu tóc đẹp 2018 cho bạn thoải mái lựa chọn để đón Tết

Còn vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán rồi, bạn đã chuẩn bị những gì để đón Tết nào? Mua sắm, sửa sang nhà cửa, làm đẹp,... tới đâu rồi. Nếu là phụ nữ thì việc làm đẹp là không thể bỏ qua. Không chỉ là dưỡng da, duy trì vóc váng mà mái tóc cũng là điểm chị em thường chú ý ăn diện trong dịp Tết. Vào những ngày cuối năm, không khí dường như tấp nập hơn, ai cũng muốn thay đổi kiểu tóc, tạo phong cách đẹp hơn cho năm mới. Vậy bạn đã chọn cho mình kiểu tóc nào? Nếu chưa thì những gợi ý về kiểu tóc đẹp 2018 dưới đây sẽ giúp ích nhiều cho bạn đấy.

Kiểu tóc tỉa buông lơi đẹp

Nếu như bạn không có nhiều thời gian để chỉnh sửa mái tóc và lại yêu thích sự đơn giản thì chỉ cần tỉa sơ lại mái tóc là được. Cắt bỏ phần tóc bị hư tổn, chẻ ngọn theo kiểu yêu thích rồi thả nhẹ xuống vai là bạn đã có kiểu tóc đẹp để chơi Tết rồi.