5 công thức trị nám vào mùa hè cho làn da sáng bừng sức sống

Để trị nám vào mùa hè, tốt nhất là chị em hãy sử dụng các bí quyết từ thiên nhiên dưới đây. Hạn chế dùng các loại mỹ phẩm bởi vì chúng có thể khiến da thêm thâm nám và gây dị ứng. Lời khuyên này đặc biệt dành cho làn da nhạy cảm và dễ nổi mụn.

Nám da thường bị nhầm với vết nhăn do lão hóa. Thế nên, không ít chị em bị nám da vào mùa hè lại tưởng mình bị già hóa! Kỳ thực, nắng nóng cùng với ánh nắng Mặt Trời rất dễ tác động tới sắc tố da, khiến da mất đi màu sắc tự nhiên và xuất hiện các vết nám.

Chanh là chất làm sáng da tự nhiên với các đặc tính khử trùng siêu mạnh mẽ. Ngoài ra, axit trong chanh cũng giúp loại bỏ lớp ngoài thâm nám của da chứa nhiều sắc tố có hại.

Cắt đôi quả chanh và vắt lấy nước ép.

Thoa lên vùng da bị nám khoảng 1 đến 2 phút.

Để yên trong 20 phút rồi rửa sạch da với nước ấm. Thực hiện 2 lần mỗi ngày, sẽ có kết quả tốt trong vòng 3 tuần.

2. Dùng giấm táo trị nám da

Axit axetic hiện diện trong giấm táo là nhân tố loại bỏ những khuyết điểm trên da tuyệt vời. Ngoài ra, giấm táo cũng làm da sáng và mềm mịn hơn.

Hòa lỏng giấm táo với nước.

Thoa lên vùng bị nám và để da khô tự nhiên.

Rửa sạch mặt với nước ấm rồi lau khô nhẹ nhàng. Thực hiện mỗi ngày một lần.

3. Nghệ trị nám

Nghệ trị nám. Ảnh minh họa: Internet.

Nghệ có thể làm giảm melanin và giúp điều trị nám da vào mùa hè. Tinh chất curcumin trong nghệ còn chứa nhiều đặc tính chống oxy hóa và làm sáng da hiếm có.

Trộn 5 thìa bột nghệ với 10 thìa sữa để tạo thành hỗn hợp dính. Nên sử dụng sữa nguyên chất để đảm bảo vẫn còn nguyên axit lactic và canxi.

Cho thêm 1 thìa bột gram vào và khuấy đều.

Thoa lên vùng bị nám rồi để khô trong 20 phút.

Rửa sạch da với nước ấm. Thực hiện hàng ngày.

4. Nước tỏi trị nám

Tỏi là một bí quyết trị nám tự nhiên khác giúp hồi phục màu da nhanh chóng. Nước tỏi cũng chứa lượng lớn các hợp chất chứa sulfur giúp làm mờ những vết thâm và sạm trên da mặt.

Bóc lấy 2 đến 3 khía tỏi.

Giả nhuyễn để lấy nước.

Thoa lên vùng bị nám vài phút rồi để yên.

Rửa sạch mặt với nước. Thực hiện 2 lần mỗi ngày trong vài tuần.

5. Yến mạch trị nám da

Yến mạch trị nám da. Ảnh minh họa: Internet.

Yến mạch là loại thực phẩm với hàng loạt lợi ích sức khỏe và làm đẹp. Yến mạch giúp loại bỏ tế bào chết, làm sáng da và ngăn chặn vết thâm nám xuất hiện.

Trộn đều 2 thìa bột yến mạch, 2 thìa sữa và một thìa mật ong.

Thoa lên vùng da bị nám rồi để yên trong 20 phút.

Rửa sạch mặt và lau khô bằng khăn mềm.

Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần trong một tháng.

Chúc chị em thành công với những cách trị nám da này.