5 cách trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng chị em cần thuộc "nằm lòng"

Làm đẹp 24/10/2017 23:19

Trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng để sớm có làn da sạch mụn, mịn màng và đẹp rạng ngời như thần tượng nhé.

Dạo gần đây, nhiều chị em hoảng hồn khi dùng trứng gà luộc mãi mà mụn vẫn chưa hết. Thực tế, cách này không hiệu quả như nhiều chị em vẫn tin tưởng đâu bởi vì hơi nóng từ trứng không đủ để đẩy mụn ra bên ngoài. Thay vì như vậy, chị em nên cân nhắc sử dụng các công thức trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng, tốt hơn nhiều mà lại còn có cơ sở khoa học hẳn hoi nữa.

1. Trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng và chanh

Trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng và chanh
Trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng và chanh. Nguồn: Internet.

Đây là mặt nạ trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng và nước cốt chanh, hiệu quả nhờ những dưỡng chất tuyệt vời của trứng cũng như axit citric trong chanh có khả năng khử trùng mạnh mẽ.

  • Đập vỡ một quả trứng vào bát, tách lấy lòng trắng trứng.
  • Cho thêm 1 thìa nước cốt chanh vào bát đựng lòng trắng trứng, khuấy đều.
  • Thoa đều lên mặt, nhất là vùng có mụn đầu đen. Để da khô hoàn toàn rồi rửa sạch với nước. Thực hiện 3 đến 4 lần mỗi tuần.

2.  Mặt nạ trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng và mật ong

Đặc tính kháng khuẩn hiệu quả có trong mật ong sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn, loại bỏ sạch tế bào chết và “dọn dẹp” mụn đầu đen trên khuôn mặt chị em. Cách làm như sau:

  • Cho 1 thìa mật ong nguyên chất vào bát đựng lòng trắng trứng.
  • Thoa đều 2 đến 3 lớp hỗn hợp đã chuẩn bị lên mặt. Có thể dùng bàn chải mềm hoặc bông tẩy trang cotton ball.
  • Để yên trong 15 đến 20 phút rồi rửa sạch với nước. Thực hiện cách ngày trong vài tuần.

3. Mặt nạ trị mụn đầu đen với lòng trắng trứng và baking soda

Mặt nạ trị mụn đầu đen với lòng trắng trứng và baking soda
Mặt nạ trị mụn đầu đen với lòng trắng trứng và baking soda. Nguồn: Internet.

Tính chất dạng hạt mịn của baking soda hoạt động như một chất tẩy tế bào chết cực mạnh, giúp làm sạch da chết và bụi bẩn gây mụn đầu đen trên mặt.

  • Cho 2 thìa baking soda vào bát, cho thêm một thìa nước để baking soda tan dần.
  • Đập 1 quả trứng vào bát, tách lấy lòng trắng trứng. Sau đó, cho lòng trắng trứng vào bát đựng baking soda rồi trộn thật đều.
  • Thoa hỗn hợp lên mặt, massage trong 5 đến 8 phút rồi để yên trong 10 phút.
  • Rửa lại mặt với nước sạch. Thực hiện 2 lần mỗi tuần trong vài tuần. Lưu ý không nên để hỗn hợp trên mặt quá lâu vì baking soda có thể khiến da mặt bị khô.

4. Scrub trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng và đường

Tương tự baking soda, đường cũng có khả năng tẩy tế bào chết và loại bỏ những bụi bẩn bám chặt trên da. Ngoài ra, axit glycolic hiện diện trong đường cũng giúp kiểm soát dầu trên da mặt, từ đó, giảm bã nhờ nên mụn sẽ khó có cơ hội xuất hiện trở lại.

Scrub trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng và đường
Scrub trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng và đường. Nguồn: Internet.

  • Đập 2 quả trứng vào bát rồi tách lấy lòng trắng trứng.
  • Cho thêm 1 thìa đường vào bát đựng lòng trắng. Khuấy đều.
  • Thoa hỗn hợp lên mặt, massage da mặt bằng tay trong 5 đến 8 phút.
  • Để yên trong 15 đến 20 phút rồi rửa sạch mặt với nước.
  • Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.

5. Cách dùng lòng trắng trứng và yến mạch trị mụn đầu đen

Saponins có trong yến mạch hoạt động như một chất làm sạch tự nhiên, giúp làm sạch bụi bẩn bám sâu trong lỗ chân lông, tế bào chết và dầu thừa trên mặt triệt để.

  • Trộn 2 thìa bột yến mạch vào bát rồi thêm một ít nước. Đun nóng trong 2 phút hoặc chờ cho đến khi yến mạch được nấu chín.
  • Để yến mạch nguội hoàn toàn rồi cho thêm 1 lòng trắng trứng vào. Khuấy thật đều.
  • Thoa hỗn hợp lên mặt. Để yên trong 15 đến 20 phút. Sau đó, rửa mặt thật sạch.

Chúc chị em thành công với những bí quyết trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng vô cùng hiệu quả này.

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