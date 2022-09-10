5 bí quyết trang điểm nhẹ nhàng trẻ trung giúp các nàng trẻ hơn 5-10 tuổi

Làm đẹp 10/09/2022 09:02

Bất kỳ ai trong chúng ta luôn muốn được xuất hiện thật xinh đẹp và cuốn hút trước mặt mọi người. Và cách tốt nhất khiến con gái lung linh hơn đó là trang điểm.

Thế nên,  là con gái nên nhớ những thủ thuật sau đây để biến hóa mình trở thành một nàng công chúa xinh đẹp và trẻ trung nhé.

1. Sử dụng màu mắt sáng

Mi mắt là bộ phận dễ chảy xệ và sụp khi bạn đã có tuổi, nó sẽ khiến bạn trông già và nặng nề hơn. Do vậy, khi trang điểm bạn nên dùng phấn màu sáng ở phần mí mắt và dùng ít phấn sậm ở phần hốc mắt. Việc này sẽ khiến mắt bạn trông to hơn và giảm bớt độ sưng của vùng mắt.

5 bí quyết trang điểm nhẹ nhàng trẻ trung giúp các nàng trẻ hơn 5-10 tuổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc trang điểm, bạn cũng nên cần quan tâm đến việc chăm sóc vùng mắt từ bên trong để hạn chế sự lão hóa và sự hình thành của các vết chân chim. Do đó, bạn nên sử dụng những mỹ phẩm có collagen.

2. Không kẻ eyeliner

Chúng ta thường quan niệm "đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn", vì vậy, đôi mắt khi kẻ eyeliner quá đậm sẽ khiến bạn trông già đi đáng kể. Bởi vì một đường eyeliner đậm khiến đôi mắt của bạn trông nặng trĩu và không tự nhiên. Thay vào việc chọn điểm nhấn vào hàng mắt đen thì hãy chú ý đến đôi lông mi.

5 bí quyết trang điểm nhẹ nhàng trẻ trung giúp các nàng trẻ hơn 5-10 tuổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy dùng mascara cho đôi mi trông thật dày và thu hút hơn nhé. Như vậy, đối với người đối diện, bạn vẫn luôn tạo được thiện cảm và mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên chứ không chú ý rằng bạn đang quá lạm dụng vào make up. Nếu muốn trang điểm mà không cần sử eyeliner thì lông mày của bạn cần được chăm sóc kỹ càng và định hình đúng kiểu.

3. Kem lót có độ bắt sáng

5 bí quyết trang điểm nhẹ nhàng trẻ trung giúp các nàng trẻ hơn 5-10 tuổi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường ưa chuộng kem lót có độ che phủ giúp lớp nền hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia makeup, điều này khiến lớp trang điểm kém tự nhiên, gương mặt trở nên cứng nhắc. Để thay thế, bạn có thể sử dụng sản phẩm vừa có tác dụng là lớp lót nền, vừa có khả năng bắt sáng. Loại kem lót trên mang đến hiệu ứng căng bóng, giúp da trông tươi trẻ và quyến rũ hơn hẳn.

4. Sử dụng phấn nền phù hợp với da

Điều quan trọng nhất là chọn được phấn nền phù hợp với màu da của bạn. Có thể sau vài lần bạn mới tìm được màu phấn nền đó. Việc sử dụng phấn nền giúp cho da trên khuôn mặt bạn có cùng một màu. Có 3 dạng phấn nền:

5 bí quyết trang điểm nhẹ nhàng trẻ trung giúp các nàng trẻ hơn 5-10 tuổi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lỏng, liquid: loãng nhất, dùng cho da đã đẹp sẵn và ít khuyết điểm. Loại này bôi vào là da trông tự nhiên nhất.

Thỏi (stick) và nén (compact): đặc hơn cái liquid kia và dùng cho da xấu hơn. Loại này sẽ che giúp da khuyết điểm.

5. Không kẻ viền môi

Đường viền sẽ giúp bạn tô son dễ hơn và môi bạn trở nên mọng, gợi cảm hơn, nhưng nó cũng làm bạn trông già dặn hơn. Trong trường hợp bạn đã quen với sử dụng viền môi khi trang điểm thì hãy chọn một chiếc bút kẻ có màu giống với màu son và hãy kẻ đường viền thật mờ.

5 bí quyết trang điểm nhẹ nhàng trẻ trung giúp các nàng trẻ hơn 5-10 tuổi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Màu son đậm làm tăng thêm “tuổi” cho gương mặt bạn: Những màu dịu nhẹ và có chút bóng như màu hồng, màu cam sẽ giúp đôi môi tươi trẻ và đầy đặn hơn.

 

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