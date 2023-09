45 tuổi da vẫn đẹp như gái 18 nhờ nhúng bông vào thứ này và lau mặt mỗi ngày

Đây là hỗn hợp giúp bạn loại bỏ lớp trang điểm đồng thời nuôi dưỡng làn da trở nên trẻ hóa và trắng hồng rạng rỡ.

Dầu dừa là một loại dầu ăn được chiết tách từ cơm dừa. Ở vùng nhiệt đới, nó là nguồn cung cấp chất béo quan trọng trong các bữa ăn của người dân. Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, dược phẩm, và công nghiệp. Dầu dừa cung cấp nguồn nhiệt rất ổn định do đó nó thích hợp trong các cách nấu ăn ở nhiệt độ cao như chiên hay rán. Do tính ổn định nên nó ít bị ôxy hóa, và do hàm lượng chất béo no cao nên có thể cất giữ lâu đên 2 năm.

Dầu dừa có rất nhiều đặc tính quý, giàu Vitamin A, E, giúp nuôi dưỡng và trẻ hóa da, phù hợp cho cả những vùng da nhạy cảm như da mặt. Vì thế, nó được sử dụng để thay thế rất nhiều loại mỹ phẩm, trong đó có dầu tẩy trang.

Nhiều người thường rất đề cao vai trò của các bước dưỡng da nhưng lại bỏ qua bước tẩy trang và rửa mặt. Một sản phẩm tẩy trang tốt sẽ giúp da bạn đàn hồi, sạch sẽ, căng mịn để sẵn sàng cho các bước dưỡng. Cho dù bạn không dùng mỹ phẩm, thì vào buổi tối vẫn phải tẩy trang cẩn thận để loại bỏ bã nhờn, mồ hôi, chất bẩn trên da mặt. Không cần mua dầu tẩy trang đắt tiền, bạn hoàn toàn có thể làm dầu tẩy trang cho mình bằng 2 nguyên liệu vô cùng dễ tìm.

Chúng ta cần:

- Dầu dừa (hoặc dầu olive)

- Chanh 1 quả

- Bông tẩy trang

- Chén nhỏ

- Cái nĩa

Cách làm:

Cho 4 muỗng dầu dừa vào chén, thêm 2 muỗng nước cốt chanh, dùng cái nĩa khuấy đều cho dầu hòa quyện vào nước chanh, tuy nhiên nó sẽ không tan hẳn vào nhau.

Nhúng miếng bông tẩy trang vào hỗn hợp vừa làm, nhẹ nhàng lau hết khuôn mặt, kể cả bạn có trang điểm hay không. Nếu trang điểm, tập trung lau kỹ phần mắt, môi. Khi sử dụng cần cẩn thận để không dính vào mắt.

Khi bông khô, bạn lại nhúng vào hỗn hợp lại và tiếp tục lau nhiều lần trong khoảng 5 phút.

Sau bước này, bạn chỉ cần rửa nhẹ nhàng lại bằng nước sạch, không cần sữa rửa mặt và cảm nhận làn da cực kỳ căng mịn, sạch sẽ sau đó.

Vì sự lành tính của nó, hỗn hợp này có thể dùng để tẩy trang hàng ngày mà không gây hại cho da.

Chúc bạn luôn xinh

