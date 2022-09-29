4 nguyên nhân cơ bản dẫn đến mụn lưng nhiều người mắc phải

Làm đẹp 29/09/2022 16:19

Lưng là vùng da khó quan sát, chăm sóc và cũng là nơi thường bị lãng quên cho đến khi tình trạng trở xấu. Hãy phòng tránh trước khi tình trạng mụn cơ thể trở nặng, vì nó có thể khiến bạn trở nên mất tự tin.

Nguyên nhân nào gây ra mụn lưng?

Cũng giống như mụn trứng cá trên mặt, nguyên nhân mụn lưng xảy ra là do lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Các tuyến bã nhờn giám sát việc sản xuất dầu trên da tồn tại ở các vùng của cơ thể và có thể bị tắc nghẽn bất kể chúng ở đâu. Thông thường, những tắc nghẽn này là do các tế bào da chết tích tụ bên trong lỗ chân lông. Các tuyến dầu tiếp tục sản xuất dầu, nhưng khi nó hoạt động trở lại, cơ thể bạn coi đây là vật chất lạ và tạo ra chứng viêm. Lỗ chân lông bị tắc, viêm nhiễm có thể dẫn đến mụn nang ở bề mặt và sâu.

Tuy nhiên, sự khác biệt chính giữa mụn trứng cá trên mặt và cơ thể là tình trạng viêm nhiễm cũng có thể xảy ra xung quanh các nang lông. Nó được gọi là viêm nang lông và có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào có lông (như lưng, ngực hoặc mông). Bề ngoài có thể giống như mụn trứng cá, nhưng những gì đang xảy ra bên dưới có thể liên quan nhiều đến vi khuẩn hơn là tế bào da chết.

Một nguyên nhân khác gây mụn lưng đó là do ma sát, ví dụ như đeo ba lô, tựa ghế và thiết bị tập thể dục cọ xát vào lưng. Những tác động này khiến mồ hôi và các tế bào da chết... bị đẩy xuống lỗ chân lông, dẫn đến kích ứng, nổi mụn.

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Cũng giống như mụn trứng cá trên mặt, nguyên nhân mụn lưng xảy ra là do lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Các tuyến bã nhờn giám sát việc sản xuất dầu trên da tồn tại khiến vùng của cơ thể bị tắc nghẽn. 

Ảnh minh họa: Internet

  • Dị ứng với mỹ phẩm

Kem chống nắng, kem dưỡng da body,… đều là những sản phẩm có tác dụng bảo vệ và chăm sóc làn da của nhiều chị em. Mặc dù rất cần thiết nhưng nếu sử dụng phải sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, hoặc do cơ địa dị ứng thì vùng da lưng có thể bị viêm nhiễm và tổn thương.

Đặc biệt, khi lựa chọn sản phẩm không phù hợp với làn da sẽ làm mất cần bằng hoạt động của tuyến bã nhờn. Do đó dầu nhờn tiết ra nhiều gây bít tắc lỗ chân lông, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh trưởng và hình thành mụn.

Mụn thường mọc rải rác ở trên lưng, đôi khi lan rộng đến vùng ngực, bụng. Sau một thời gian nhân mụn sẽ nổi lên bề mặt lưng gây cảm giác ngứa ngáy và sần sùi mỗi khi sờ vào.

  • Không tắm sạch sau khi đổ mồ hôi
4 nguyên nhân cơ bản dẫn đến mụn lưng nhiều người mắc phải - Ảnh 2

Tập luyện thể thao, vận động mạnh khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi. Nếu không tắm rửa sạch sẽ thì các chất bẩn, dầu thừa trên da sẽ tích tụ và lấp đầy lỗ chân lông.

Ảnh minh họa: Internet

Tập luyện thể thao, vận động mạnh khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi. Nếu không tắm rửa sạch sẽ thì các chất bẩn, dầu thừa trên da sẽ tích tụ và lấp đầy lỗ chân lông. Tuy nhiên trong trường hợp bỏ quên vùng cổ, lưng trong lúc tắm. Khiến sữa tắm đọng lại trên da cũng là nguyên nhân mụn lưng mà nhiều người mắc phải.

  • Thường xuyên mặc đồ bó sát 

Quần áo tập thể hình, đồ bơi lặn hay những loại áo bó sát là một trong những nguyên nhân gây mụn lưng. Mặc đồ chật chội thường xuyên khiến cho lưng và ngực bị nóng và đổ mồ hôi. Điều này khiến cho mụn trứng cá dễ hình thành. Vì vậy, hạn chế mặc các áo bó sát và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ đồ đạc sẽ giúp giảm tình trạng lưng nổi mụn.

  • Chế độ ăn gây mụn ở lưng, ngực và mụn trên cơ thể
4 nguyên nhân cơ bản dẫn đến mụn lưng nhiều người mắc phải - Ảnh 3

Thực phẩm bạn ăn hàng ngày có liên quan đến tình trạng mụn. Điều này xảy ra cho mụn ở mặt và mụn ở lưng hay ngực.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm bạn ăn hàng ngày có liên quan đến tình trạng mụn. Điều này xảy ra cho mụn ở mặt và mụn ở lưng hay ngực. Các thực phẩm chứa nhiều đường, tinh bột, dầu mỡ như chocolate, sữa, đồ chiên… là khắc tinh của mụn.

Ngoài ra uống ít nước mỗi ngày cũng làm cho cơ thể bị thiếu nước và da bị thiếu ẩm. Từ đó dẫn đến tăng tiết dầu nhờn bù trừ và hình thành nên mụn. Ngược lại, các loại rau xanh và trái cây chứa nhiều vitamin rất tốt để ngăn ngừa mụn.

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