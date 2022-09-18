4 nguyên do khiến cùng da dưới cánh tay ngày càng thâm sạm

Làm đẹp 18/09/2022 05:06

Đây hầu như là 4 lỗi ai ai cũng mắc phải, khiến tình trạng da dưới cánh tay ngày một đen sạm.

Thâm nách là hiện tượng vùng da dưới cánh tay bị sẫm màu, gây mất thẩm mĩ và khiến bạn mất tự tin. Thâm nách có thể đến từ những nguyên nhân bên trong như rối loạn nội tiết tố, tác dụng phụ do thuốc, đề kháng insulin,… Đối với những nguyên nhân này, bạn nên thường xuyên theo dõi tình trạng của cơ thể và tìm đến bác sĩ để có biện pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, còn có những nguyên nhân bên ngoài mà bạn có thể chủ động phòng tránh để ngăn ngừa tình trạng này.

Các nguyên nhân tại sao nách bị thâm?

Sử dụng lăn khử mùi sai cách

4 nguyên do khiến cùng da dưới cánh tay ngày càng thâm sạm - Ảnh 1

Dùng lăn khử mùi là thói quen phổ biến để ngăn ngừa mùi cơ thể. Tuy nhiên, một số thói quen không tốt khi dùng lăn khử mùi có thể gây tác dụng phụ.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng lăn khử mùi là thói quen phổ biến để ngăn ngừa mùi cơ thể. Tuy nhiên, một số thói quen không tốt khi dùng lăn khử mùi có thể gây tác dụng phụ. Có thể kể đến như:

  • Lạm dụng lăn khử mùi: Mỗi loại lăn khử mùi đều có hiệu quả trong thời gian nhất định. Do đó, bạn không nên apply quá nhiều lần trong ngày. Lạm dụng chất khử mùi có thể gây tác dụng ngược, khiến mùi cơ thể tồi tệ hơn. Tệ hơn, điều này có thể gây viêm nang lông, kích ứng và làm da sậm màu.
  • Dùng sau khi tẩy lông: Các phương pháp tẩy lông như cạo, nhổ, wax,… sẽ làm da bạn bị tổn thương. Sử dụng lăn khử mùi vào lúc này sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn thâm nhập vào lỗ chân lông, khiến da bạn bị viêm. Bạn nên chờ ít nhất 48h sau khi tẩy lông trước khi sử dụng lại lăn khử mùi.

Rối loạn nội tiết tố

Như bất kỳ ai đã trải qua tuổi dậy thì đều biết, hormone tác động đến làn da theo nhiều cách khác nhau và sự mất cân bằng trong nồng độ nội tiết tố có thể gây ra sự đổi màu da.

Sự đổi màu da do mất cân bằng nội tiết tố được gọi là nám da và xảy ra khi các tế bào hắc tố (là tế bào gây ra sắc tố da) bị kích thích bởi mức độ bất thường của progesterone và estrogen, dẫn đến tăng sắc tố ở các bộ phận khác nhau của cơ thể, bao gồm cả vùng nách.

Nguyên nhân tại sao nách bị thâm do rối loạn nội tiết tố xảy ra phổ biến nhất ở phụ nữ đang mang thai hoặc những người đang sử dụng biện pháp tránh thai bằng hormone. Vì vậy, nếu nhận thấy da bị đổi màu đột ngột khi bắt đầu sử dụng một viên thuốc mới hoặc khi sắp sinh con thì có thể là nguyên nhân gây nám da, thâm nách thường gặp.

Thường xuyên cạo, nhổ

4 nguyên do khiến cùng da dưới cánh tay ngày càng thâm sạm - Ảnh 2

Việc dùng dao cạo hoặc nhíp để làm sạch lông vùng nách thường xuyên không chỉ gây tăng kích thước lỗ chân lông, lông mọc lại đậm màu hơn

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến vùng nách bị thâm. Việc dùng dao cạo hoặc nhíp để làm sạch lông vùng nách thường xuyên không chỉ gây tăng kích thước lỗ chân lông, lông mọc lại đậm màu hơn, mà còn khiến da bị tổn thương, trở nên thâm sần.

Mặc đồ quá bó sát

Dễ nhận thấy những ai thường xuyên mặc đồ bó sát sẽ dễ bị thâm nách hơn là người không có thói quen này. Do vùng da dưới cánh tay có rất nhiều các nếp gấp và thường xuyên bị ma sát khi chúng ta làm việc. Do đó, việc bạn mặc đồ bó sát sẽ vô tình khiến cho gia tăng độ ma sát da và từ đó khiến cho sắc tố da bị thay đổi.

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