4 lưu ý đặc biệt phòng tránh chức năng tử cung suy giảm, duy trì thanh xuân, chống lão hóa cho phụ nữ

Làm đẹp 07/12/2022 12:40

Đối với phụ nữ, chức năng tử cung tốt giúp cơ thể khỏe mạnh, duy trì thanh xuân và phòng tránh nhiều loại bệnh tật.

Tử cung hỗ trợ điều chỉnh lưu lượng máu trong chu kỳ kinh nguyệt, trong quá trình sản sinh trứng, chuẩn bị môi trường để đón trứng thụ tinh và mang thai, nuôi dưỡng thai nhi. Bên cạnh đó còn có vai trò quan trọng trong việc tạo duy trì sức khỏe tình dục cho vợ chồng.

Một người phụ nữ chức năng tử cung tốt có thể mang đến những lợi ích sau:

- Da dẻ hồng hào, không xỉn màu: Ở người phụ nữ chức năng tử cung tốt, quá trình đào thải máu kinh ra khỏi cơ thể được trơn tru, không tích quá nhiều độc tố, điều đó giúp da của chị em sẽ trở nên hồng hào, mịn màng hơn. Ngoài ra, chức năng của tử cung tốt giúp tiết ra hormone estrogen giúp điều hòa nội tiết cơ thể, giúp da căng mịn và hồng hào.

4 lưu ý đặc biệt phòng tránh chức năng tử cung suy giảm, duy trì thanh xuân, chống lão hóa cho phụ nữ - Ảnh 1
Phụ nữ da dẻ hồng hào, chức năng tử cung khỏe mạnh. Ảnh: Internet

- Khuôn mặt mịn màng, không vết thâm: Tình trạng thâm quầng mắt, các vết thâm trên gương mặt có thể biểu hiện chức năng kinh nguyệt và tử cung không hoạt động tốt. Khi bị đau bụng kinh và rối loạn kinh nguyệt dẫn đến những cơn đau lưng, chân tay yếu ớt, khuôn mặt sẽ không tươi tắn và có những quầng thâm. Do đó với những phụ nữ có chức năng tử cung tốt, gương mặt sẽ luôn mịn màng, không có vết thâm trên da.

Một trong những bất thường của tử cung có thể là bẩm sinh mà cũng có thể là mắc phải và thường gây ra những rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, đau vùng chậu, vô sinh hoặc gây hư thai. Do những dị tật này của tử cung, thường làm cho kinh nguyệt thất thường hoặc dẫn đến vô sinh, dù có thai cũng dễ bị thai chết lưu và có thể làm thai nhi bị biến dạng là những điều phụ nữ cần lưu ý. 

4 lưu ý giúp chức năng tử cung luôn khỏe mạnh

Không nên nhịn đi vệ sinh

Nhịn đi vệ sinh là một trong những lưu ý quan trọng. Bởi việc nhịn đi vệ sinh dễ gây nhiều bệnh tật, đặc biệt liên quan đến các chức năng của tử cung. Nếu bạn luôn nhịn tiểu, chất thải chuyển hóa sẽ được cơ thể hấp thụ gấp đôi, chất cặn bã trong nước tiểu sẽ đọng lại ở bàng quang gây nhiễm trùng đường tiết niệu.

Do đặc điểm sinh lý đặc biệt của nữ giới là hậu môn và niệu đạo nằm trong mối quan hệ liền kề nhau, khi đường tiết niệu bị viêm nhiễm sẽ lây lan sang cơ quan sinh sản và sẽ gây viêm nhiễm.

4 lưu ý đặc biệt phòng tránh chức năng tử cung suy giảm, duy trì thanh xuân, chống lão hóa cho phụ nữ - Ảnh 2
Tránh nhịn đi vệ sinh. Ảnh: Internet

Do đó, ngoài không nên nhịn đi vệ sinh, bạn đồng thời phải vệ sinh vùng kín cẩn thận trước và sau mỗi lần sinh hoạt tình dục, đặc biệt bạn tình cũng phải vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục, tránh truyền bệnh cho nữ giới.

Kiểm soát cân nặng và không hút thuốc lá

Hãy giữ cân nặng bình thường. Bỏ thói quen xấu hút thuốc lá, vì hắc ín và carbon monoxide trong thuốc lá sẽ tồn đọng trong chất nhầy cổ tử cung, gây tổn thương nghiêm trọng đến tử cung. Đối với người hút thuốc lá, sắc khí cũng kém hơn so với những người không hút.

Chú ý dinh dưỡng nạp vào cơ thể mỗi ngày. Đồng thời, bạn chú ý cơ thể khi làm việc. Nếu thời gian vận động ít và ngồi lâu, không có lợi cho quá trình lưu thông tuần hoàn máu, dễ bị tăng sản nội mạc tử cung, chị em nên đứng lên đi lại trong 10 phút mỗi giờ làm việc.

Hãy dành ít nhất hai giờ một tuần để tập luyện bơi lội, không chỉ giúp giảm cân mà còn để rèn luyện cơ tử cung. Vì bơi lội có thể làm tăng lực co bóp của tử cung lên hơn hai lần, giảm đau bụng kinh. Ngoài ra, phụ nữ cần vệ sinh sạch sẽ và đúng cách với vùng kín.

4 lưu ý đặc biệt phòng tránh chức năng tử cung suy giảm, duy trì thanh xuân, chống lão hóa cho phụ nữ - Ảnh 3
Phụ nữ chú ý vận động để tăng cường sức khỏe tử cung. Ảnh: Internet

Không sử dụng nội tiết tố một cách bừa bãi

Một số sản phẩm làm đẹp có bổ sung nhiều estrogen nếu sử dụng lâu dài sẽ làm giảm độ dẻo dai của thành tử cung và tử cung ngày càng yếu đi. Do đó, nếu bạn thường xuyên lạm dụng, nó sẽ ảnh hưởng không tốt cho cơ thể. Bạn có thể quan tâm đến các thực phẩm tự nhiên tốt cho cơ thể. Bổ sung nó mỗi ngày giúp thể trạng cân bằng hơn việc sử dụng các thực phẩm chức năng.

Giữ ấm bụng

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng nhiều loại bệnh phụ khoa có liên quan đến tình trạng lạnh bụng, gây ra tình trạng máu lưu thông chậm lại và gây ứ trệ. Chị em không nên mặc áo hở rốn và quần cạp trễ, che bụng dưới khi ngủ, không được ăn đồ lạnh, đồ sống. Nên uống nước gừng ấm có pha chút đường nâu trong kỳ kinh nguyệt để thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ huyết ứ và điều hòa kinh nguyệt, đồng thời cũng có tác dụng thải độc tự nhiên.

Thực phẩm tốt cho tử cung

Các loại chất xơ, rau củ quả, trái cây

Một chế độ ăn uống giàu chất xơ có thể giúp loại bỏ các chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, chất xơ có trong chế độ ăn uống có thể loại bỏ estrogen dư thừa lưu trữ trong cơ thể của bạn, và do đó góp phần ngăn cản sự hình thành nên u xơ tử cung.

Các loại đậu, rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt là nguồn chất xơ phong phú. Cố gắng ăn thực phẩm hữu cơ để tránh các hóa chất và thuốc trừ sâu, do những hóa chất không mong muốn có thể gây tổn hại cho cơ hội thụ thai. Ngoài ra, khi áp dụng một chế độ ăn uống giàu chất xơ, bạn nên uống khoảng 8-10 ly nước lọc mỗi ngày để hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi.

4 lưu ý đặc biệt phòng tránh chức năng tử cung suy giảm, duy trì thanh xuân, chống lão hóa cho phụ nữ - Ảnh 4
Chất xơ tốt cho tử cung. Ảnh: Internet

Rau quả là nguồn cung canxi, kali, magiê và vitamin tuyệt vời. Một chế độ ăn giàu rau quả giúp hạn chế sự phát triển của u xơ tử cung. Những loại rau quả như các loại đậu, bắp cải, bông cải xanh rất giàu phytoestrogen. Phytoestrogen là chất có khả năng cạnh tranh với estrogen nội sinh của cơ thể. Vì vậy, phytoestrogen có thể làm giảm nồng độ estrogen, giúp ngăn chặn sự phát triển của khối u trong tử cung.

Trái cây, vốn giàu vitamin C và bioflavonoid có thể cản trở sự phát triển của u xơ tử cung và có thể bình thường hóa nồng độ estrogen. Bioflavonoid cũng ngăn ngừa ung thư buồng trứng và giúp cho hệ thống sinh sản khỏe mạnh. Hãy ăn nhẹ các loại trái cây giữa các bữa ăn chính, khi bạn cảm thấy đói.

Các sản phẩm sữa

Ăn các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai, sữa và bơ hàng ngày tốt cho sức khỏe tử cung.

4 lưu ý đặc biệt phòng tránh chức năng tử cung suy giảm, duy trì thanh xuân, chống lão hóa cho phụ nữ - Ảnh 5
Sữa tốt cho hệ tử cung. Ảnh: Internet

Những sản phẩm từ sữa rất giàu canxi và vitamin D. Trong khi canxi giữ cho xương khỏe mạnh, vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa u xơ tử cung. Bạn cũng cần vitamin D để cơ thể có thể hấp thụ canxi.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, không chỉ giúp duy trì tử cung khỏe mạnh mà còn có thể điều trị u xơ tử cung.

Theo các chuyên gia thảo dược, phụ nữ bị u xơ tử cung uống trà xanh đều đặn trong vòng 8 tuần có thể giảm xơ tử cung.

4 lưu ý đặc biệt phòng tránh chức năng tử cung suy giảm, duy trì thanh xuân, chống lão hóa cho phụ nữ - Ảnh 6
Thực phẩm duy trì tử cung khỏe mạnh. Ảnh: Internet

Các loại cá nước lạnh

Cá nước lạnh, như cá thu và cá hồi rất giàu axit béo omega-3 thiết yếu, có tác dụng làm giảm sự sản sinh ra prostaglandin trong cơ thể phụ nữ.

Các loại cá nước lạnh như cá thu và cá hồi rất giàu axit béo thiết yếu omega-3. Chúng giúp giảm sản xuất prostaglandin trong cơ thể phụ nữ. Đây là một hợp chất giống như hormone có thể gây ra sự co thắt nghiêm trọng của tử cung.

Khoa học chứng minh: Quá gầy hay quá béo đều không tốt, người hơi mập mới sống lâu

Khoa học chứng minh: Quá gầy hay quá béo đều không tốt, người hơi mập mới sống lâu

Khoa học chứng minh người béo vừa có thể sống lâu hơn những người gầy hoặc béo phì.

Xem thêm
Từ khóa:   chức năng tử cung tử cung khỏe manh cách duy trì chức năng tử cung

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 9 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới