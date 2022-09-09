4 loại thức uống đánh bay nổi lo bóng nhờn cực kỳ đơn giản

Làm đẹp 09/09/2022 15:48

Làn da nhờn bóng là nguy cơ mang lại vô số hậu quả cho da mà hầu như chị em cũng lo lắng, nhất là trong thời tiết nắng nóng. Hãy sử dụng ngay 4 loại nước này bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt của làn nha đó.

Nguyên nhân kiến da bóng nhờn

Da nhờn có thể do một số nguyên nhân bao gồm di truyền, tuổi tác, lối sống và môi trường khiến cho da nhờn. Trong đó, phần lớn da nhờn do các tác động từ yếu tố bên ngoài như thói quen chăm sóc hàng ngày không đúng. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe làn da. Để kiểm soát lượng dầu trên da mặt, bạn cần tăng cường bổ sung nước, các thực phẩm giàu vitamin và chất xơ.

Uống gì cải thiện làn da nhờn?

1. Nước ép dưa chuột

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Dưa leo cung cấp nước cho da, giúp giải độc cơ thể, từ đó cấp ẩm và làm dịu làn da của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần chính trong dưa chuột (dưa leo) là nước. Dưa leo cung cấp nước cho da, giúp giải độc cơ thể, từ đó cấp ẩm và làm dịu làn da của bạn. Bên cạnh đó, dưa chuột còn làm sạch làn da, loại bỏ tất cả các độc tố và tạp chất trên da. Điều này giúp làn da thông thoáng, không tích tụ dầu thừa, giảm mụn.

Chính vì thế nước ép dưa chuột là một trong những loại thức uống vừa ngon miệng, thanh mát lại rất hữu ích với làn da dầu. Thường xuyên uống nước ép dưa leo sẽ giúp da của bạn giảm bớt nhờn rít.

Ngoài uống nước ép dưa chuột, bạn cũng có thể thát lát miếng dưa đắp lên mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch mặt. Mặt nạ dưa chuột giúp bạn có làn da sạch sẽ, mịn màng và trắng sáng hơn.

2. Nước dừa

Theo nghiên cứu, trong nước dừa có chứa nhiều vitamin, chất khoáng, chất điện giải có tác dụng giảm dầu nhờn, ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả. Đặc biệt, uống nước dừa thường xuyên còn giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể giúp tăng tính đàn hồi và giúp da mịn màng hơn.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý không nên cho thêm đường vào nước dừa vì nó sẽ làm giảm hiệu quả cấp nước cho da và làm tăng lượng Calories dư thừa gây hại cho sức khỏe.

3. Nước ép cà rốt

Cà rốt được xem là thực phẩm bạn không thể bỏ qua nếu muốn chăm sóc da dầu mụn hiệu quả. Hàm lượng vitamin A và beta – carotene trong loại thực phẩm này vô cùng dồi dào. Nó không chỉ tăng sức đề kháng cho da mà còn ức chế sự hoạt động của tuyến bã nhờn. Từ đó giúp bạn ngừa mụn, giảm nhờn, da căng mịn và khỏe khoắn hơn.

Ngoài ra, các dưỡng chất trong cà rốt còn có tính oxy hóa mạnh. Từ đó giúp bảo vệ tế bào da hiệu quả khỏi gốc tự do gây lão hóa. Đồng thời kích thích sản sinh dồi dào collagen, tăng độ đàn hồi cho da.

4. Nước ép lựu

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Nước ép lựu chứa sắt, kẽm và vitamin C rất dồi dào nên sẽ có ích cho quá trình điều trị mụn, điều tiết bã nhờn cũng như quá trình tái tạo làn da. Ảnh minh họa: Internet

Nước ép lựu chứa sắt, kẽm và vitamin C rất dồi dào nên sẽ có ích cho quá trình điều trị mụn, điều tiết bã nhờn cũng như quá trình tái tạo làn da. Nhờ chứa sắt, kẽm và vitamin C mà nước ép lựu rất có ích cho quá trình điều trị mụn, điều tiết bã nhờn cũng như quá trình tái tạo làn da.

8 loại nước ép giúp da trẻ hóa, khỏe mạnh từ bên trong

8 loại nước ép giúp da trẻ hóa, khỏe mạnh từ bên trong

Chăm sóc từ trong ra ngoài là nguyên tắc làm đẹp bạn phải luôn luôn ghi nhớ nếu muốn có làn da hoàn hảo. Vì vậy đừng quên bổ sung loạt nước ép này để nhận được thật nhiều lợi ích.

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