4 loại thực phẩm thiên nhiên giúp sản sinh collagen. Nuôi dưỡng làn da từ bên trong

Đối với da collagen chiếm hơn 60% thành phần cấu tạo nên nếu thiếu collagen da dễ rơi vào tình trạng lão hóa, mụn thâm, nám…Chính vì thế bổ sung collagen là việc làm cần thiết để chống lại sự lão hóa da.

Collagen là một loại protein chiếm khoảng 70% cấu trúc da và khoảng 23% lượng protein trong cơ thể. Chúng được phân bổ chủ yếu ở lớp hạ bì, có tác dụng liên kết các mô tế bào lại với nhau, kích thích quá trình trao đổi chất giúp da được săn chắc và mịn màng hơn. Vì vậy, collagen là rất cần thiết cho cơ thể nhất là đối với phái đẹp.

Collagen là một loại protein chiếm khoảng 70% cấu trúc da và khoảng 23% lượng protein trong cơ thể. Đối với da collagen chiếm hơn 60% thành phần cấu tạo nên nếu thiếu collagen da dễ rơi vào tình trạng lão hóa, mụn thâm, nám…

Collagen không chỉ có ích cho da mặt còn có tác dụng đối với các bộ phận khác như:

Collagen giúp cho mắt sáng hơn.

Collagen giúp chắc xương, khỏe sụn.

Collagen giúp ngăn ngừa tế bào ung thư.

2. Các loại trái cây chứa nhiều collagen tốt cho làn da

Quả cam – Trái cây chứa nhiều collagen tiêu diệt tế bào da chết

Cam là loại trái cây giải khát rất tốt cho mùa hè, không những là loại trái cây ngon mà cam còn được ví như là thần dược tốt cho da vì nó cung cấp nhiều collagen tự nhiên. Ảnh minh họa: Internet

Cam là loại trái cây giải khát rất tốt cho mùa hè, không những là loại trái cây ngon mà cam còn được ví như là thần dược tốt cho da vì nó cung cấp nhiều collagen tự nhiên. Trong thành của cam chứa rất nhiều vitamin C đây là loại vitamin có khả năng kháng khuẩn tiêu diệt tế bào chết cho da làm da sáng khỏe không những thế nó còn giúp tăng sản xuất và bảo vệ collagen.

Bạn có thể kết hợp ăn cam tươi thường xuyên hoặc là kết hợp với sữa tươi làm sinh tố uống cũng rất tốt.

Quả chanh chứa nhiều Collagen làm trắng da hiệu quả

Trong thành phần của quả chanh chứa nhiều vitamin C và một ít axit nhẹ giúp tẩy tế bào chết làm trắng da hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

Chanh được biết đến như là một loại quả dùng để giải khát cho mùa hè nóng nực chứ ít ai biết đến công dụng tuyệt vời của quả chanh trong việc làm đẹp cho da mà nó còn cung cấp collagen rất dồi dào, chanh là một loại hoa quả đơn giản dễ tìm lại rẻ nên các bạn cứ yên tâm. Trong thành phần của quả chanh chứa nhiều vitamin C và một ít axit nhẹ giúp tẩy tế bào chết làm trắng da hiệu quả.

Sau khi bạn mua chanh về vắt chanh vào cái ly sau đó cho thêm mật ong vào khuấy điều. Trước khi thoa hỗn hợp này lên mặt bạn cần rửa mặt thật sạch với nước ấm sau đó thoa hỗn hợp này lên vùng mặt chờ trong 20 phút sau đó rửa mặt bằng nước sạch làm thường xuyên bạn sẽ thấy ngay hiệu quả.

Đu đủ giúp chậm quá trình lão hoá

Hơn nữa, đu đủ cũng rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và lượng nước tự nhiên dồi dào. Ăn đu đủ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa khả năng bị mắc nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, ung thư,… Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ rất giàu chất chống oxy hóa được chứng minh là có khả năng làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả . Các chất chống oxy hóa này sẽ chống lại tác động của các gốc tự do có hại cho làn da, cải thiện độ đàn hồi của làn da và giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Hơn nữa, đu đủ cũng rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và lượng nước tự nhiên dồi dào. Ăn đu đủ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa khả năng bị mắc nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, ung thư,…

Ớt chuông đỏ kích thích sản sinh collagen nuôi trẻ làn da

Các chất trong ớt chuông không chỉ bảo vệ da khỏi quá trình lão hóa mà còn kích thích sản sinh collagen cho làn da săn chắc, tươi trẻ hơn. Ảnh minh họa: Internet

Bêп cạпh vitamin C, ớt chuông đỏ còn chứa rất nhiều carotenoid – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các chất này không chỉ bảo vệ da khỏi quá trình lão hóa mà còn kích thích sản sinh collagen cho làn da săn chắc, tươi trẻ hơn.