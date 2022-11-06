4 loại thực phẩm thiên nhiên giúp sản sinh collagen. Nuôi dưỡng làn da từ bên trong

Làm đẹp 06/11/2022 10:00

Collagen là loại tinh chất siêu dưỡng của làn da. Ngoài việc sử dụng các loại mỹ phẩm có chứa collagen các chị em cũng nên bổ sung chúng từ bên trong để giúp cải thiện vấn đề lão hoá được hiểu quả hơn.

1. Collagen và tác dụng thần kỳ đối với cơ thể

Collagen là một loại protein chiếm khoảng 70% cấu trúc da và khoảng 23% lượng protein trong cơ thể. Chúng được phân bổ chủ yếu ở lớp hạ bì, có tác dụng liên kết các mô tế bào lại với nhau, kích thích quá trình trao đổi chất giúp da được săn chắc và mịn màng hơn. Vì vậy, collagen là rất cần thiết cho cơ thể nhất là đối với phái đẹp. 

Đối với da collagen chiếm hơn 60% thành phần cấu tạo nên nếu thiếu collagen da dễ rơi vào tình trạng lão hóa, mụn thâm, nám…Chính vì thế bổ sung collagen là việc làm cần thiết để chống lại sự lão hóa da.

4 loại thực phẩm thiên nhiên giúp sản sinh collagen. Nuôi dưỡng làn da từ bên trong - Ảnh 1

Collagen là một loại protein chiếm khoảng 70% cấu trúc da và khoảng 23% lượng protein trong cơ thể. Đối với da collagen chiếm hơn 60% thành phần cấu tạo nên nếu thiếu collagen da dễ rơi vào tình trạng lão hóa, mụn thâm, nám…

Ảnh minh họa: Internet

Collagen không chỉ có ích cho da mặt còn có tác dụng đối với các bộ phận khác như:

  • Collagen giúp cho mắt sáng hơn.
  • Collagen giúp chắc xương, khỏe sụn.
  • Collagen giúp ngăn ngừa tế bào ung thư.

2. Các loại trái cây chứa nhiều collagen tốt cho làn da

  • Quả cam – Trái cây chứa nhiều collagen tiêu diệt tế bào da chết
4 loại thực phẩm thiên nhiên giúp sản sinh collagen. Nuôi dưỡng làn da từ bên trong - Ảnh 2

Cam là loại trái cây giải khát rất tốt cho mùa hè, không những là loại trái cây ngon mà cam còn được ví như là thần dược tốt cho da vì nó cung cấp nhiều collagen tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Cam là loại trái cây giải khát rất tốt cho mùa hè, không những là loại trái cây ngon mà cam còn được ví như là thần dược tốt cho da vì nó cung cấp nhiều collagen tự nhiên. Trong thành của cam chứa rất nhiều vitamin C đây là loại vitamin có khả năng kháng khuẩn tiêu diệt tế bào chết cho da làm da sáng khỏe không những thế nó còn giúp tăng sản xuất và bảo vệ collagen. 

Bạn có thể kết hợp ăn cam tươi thường xuyên hoặc là kết hợp với sữa tươi làm sinh tố uống cũng rất tốt.

  • Quả chanh chứa nhiều Collagen làm trắng da hiệu quả
4 loại thực phẩm thiên nhiên giúp sản sinh collagen. Nuôi dưỡng làn da từ bên trong - Ảnh 3

Trong thành phần của quả chanh chứa nhiều vitamin C và một ít axit nhẹ giúp tẩy tế bào chết làm trắng da hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Chanh được biết đến như là một loại quả dùng để giải khát cho mùa hè nóng nực chứ ít ai biết đến công dụng tuyệt vời của quả chanh trong việc làm đẹp cho da mà nó còn cung cấp collagen rất dồi dào, chanh là một loại hoa quả đơn giản dễ tìm lại rẻ nên các bạn cứ yên tâm. Trong thành phần của quả chanh chứa nhiều vitamin C và một ít axit nhẹ giúp tẩy tế bào chết làm trắng da hiệu quả.

Sau khi bạn mua chanh về vắt chanh vào cái ly sau đó cho thêm mật ong vào khuấy điều. Trước khi thoa hỗn hợp này lên mặt bạn cần rửa mặt thật sạch với nước ấm sau đó thoa hỗn hợp này lên vùng mặt chờ trong 20 phút sau đó rửa mặt bằng nước sạch làm thường xuyên bạn sẽ thấy ngay hiệu quả.

  • Đu đủ9 loại trái cây kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da mịn màng không còn nếp nhăn - BlogAnChoi. Theo thời gian, lượng collagen tự nhiên do cơ thể tự sản sinh giảm dần, làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, da bị sạm đi, xuất hiện thâm, nám. Để l. Đu đủĐu đủ rất giàu chất chống oxy hóa được chứng minh là có khả năng làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả. Các chất chống oxy hóa này sẽ chống lại tác động của các gốc tự do có hại cho làn da, cải thiện độ đàn hồi của làn da và giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn. https://spress.net/ giúp chậm quá trình lão hoá
4 loại thực phẩm thiên nhiên giúp sản sinh collagen. Nuôi dưỡng làn da từ bên trong - Ảnh 5

Hơn nữa, đu đủ cũng rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và lượng nước tự nhiên dồi dào. Ăn đu đủ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa khả năng bị mắc nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, ung thư,…9 loại trái cây kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da mịn màng không còn nếp nhăn - BlogAnChoi. Theo thời gian, lượng collagen tự nhiên do cơ thể tự sản sinh giảm dần, làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, da bị sạm đi, xuất hiện thâm, nám. Để l. Hơn nữa, đu đủ cũng rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và lượng nước tự nhiên dồi dào. Ăn đu đủ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa khả năng bị mắc nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, ung thư,…. https://bloganchoi.com/nhung-loai-trai-cay-giup-lam-dep-da/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 9 loại trái cây kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da mịn màng không còn nếp nhăn - BlogAnChoi. Theo thời gian, lượng collagen tự nhiên do cơ thể tự sản sinh giảm dần, làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, da bị sạm đi, xuất hiện thâm, nám. Để l. Hơn nữa, đu đủ cũng rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và lượng nước tự nhiên dồi dào. Ăn đu đủ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa khả năng bị mắc nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, ung thư,…. https://bloganchoi.com/nhung-loai-trai-cay-giup-lam-dep-da/

Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ rất giàu chất chống oxy hóa được chứng minh là có khả năng làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả9 loại trái cây kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da mịn màng không còn nếp nhăn - BlogAnChoi. Theo thời gian, lượng collagen tự nhiên do cơ thể tự sản sinh giảm dần, làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, da bị sạm đi, xuất hiện thâm, nám. Để l. Đu đủĐu đủ rất giàu chất chống oxy hóa được chứng minh là có khả năng làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả. Các chất chống oxy hóa này sẽ chống lại tác động của các gốc tự do có hại cho làn da, cải thiện độ đàn hồi của làn da và giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn. https://bloganchoi.com/nhung-loai-trai-cay-giup-lam-dep-da/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 9 loại trái cây kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da mịn màng không còn nếp nhăn - BlogAnChoi. Theo thời gian, lượng collagen tự nhiên do cơ thể tự sản sinh giảm dần, làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, da bị sạm đi, xuất hiện thâm, nám. Để l. Đu đủĐu đủ rất giàu chất chống oxy hóa được chứng minh là có khả năng làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả. Các chất chống oxy hóa này sẽ chống lại tác động của các gốc tự do có hại cho làn da, cải thiện độ đàn hồi của làn da và giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn. https://bloganchoi.com/nhung-loai-trai-cay-giup-lam-dep-da/. Các chất chống oxy hóa này sẽ chống lại tác động của các gốc tự do có hại cho làn da, cải thiện độ đàn hồi của làn da và giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Hơn nữa, đu đủ cũng rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và lượng nước tự nhiên dồi dào. Ăn đu đủ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa khả năng bị mắc nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, ung thư,…9 loại trái cây kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da mịn màng không còn nếp nhăn - BlogAnChoi. Theo thời gian, lượng collagen tự nhiên do cơ thể tự sản sinh giảm dần, làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, da bị sạm đi, xuất hiện thâm, nám. Để l. Hơn nữa, đu đủ cũng rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và lượng nước tự nhiên dồi dào. Ăn đu đủ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa khả năng bị mắc nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, ung thư,…. https://bloganchoi.com/nhung-loai-trai-cay-giup-lam-dep-da/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 9 loại trái cây kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da mịn màng không còn nếp nhăn - BlogAnChoi. Theo thời gian, lượng collagen tự nhiên do cơ thể tự sản sinh giảm dần, làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, da bị sạm đi, xuất hiện thâm, nám. Để l. Hơn nữa, đu đủ cũng rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và lượng nước tự nhiên dồi dào. Ăn đu đủ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa khả năng bị mắc nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, ung thư,…. https://bloganchoi.com/nhung-loai-trai-cay-giup-lam-dep-da/

  • Ớt chuông đỏ9 loại trái cây kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da mịn màng không còn nếp nhăn - BlogAnChoi. Theo thời gian, lượng collagen tự nhiên do cơ thể tự sản sinh giảm dần, làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, da bị sạm đi, xuất hiện thâm, nám. Để l. Ớt chuông đỏ. https://bloganchoi.com/nhung-loai-trai-cay-giup-lam-dep-da/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 9 loại trái cây kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da mịn màng không còn nếp nhăn - BlogAnChoi. Theo thời gian, lượng collagen tự nhiên do cơ thể tự sản sinh giảm dần, làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, da bị sạm đi, xuất hiện thâm, nám. Để l. Ớt chuông đỏ. https://bloganchoi.com/nhung-loai-trai-cay-giup-lam-dep-da/ kích thích sản sinh collagen nuôi trẻ làn da
4 loại thực phẩm thiên nhiên giúp sản sinh collagen. Nuôi dưỡng làn da từ bên trong - Ảnh 14

Các chất trong ớt chuông không chỉ bảo vệ da khỏi quá trình lão hóa mà còn kích thích sản sinh collagen cho làn da săn chắc, tươi trẻ hơn.9 loại trái cây kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da mịn màng không còn nếp nhăn - BlogAnChoi. Theo thời gian, lượng collagen tự nhiên do cơ thể tự sản sinh giảm dần, làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, da bị sạm đi, xuất hiện thâm, nám. Để l. Bêп cạпh vitamin C, ớt chuông đỏ còn chứa rất nhiều carotenoid – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các chất này không chỉ bảo vệ da khỏi quá trình lão hóa mà còn kích thích sản sinh collagen cho làn da săn chắc, tươi trẻ hơn. https://bloganchoi.com/nhung-loai-trai-cay-giup-lam-dep-da/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 9 loại trái cây kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da mịn màng không còn nếp nhăn - BlogAnChoi. Theo thời gian, lượng collagen tự nhiên do cơ thể tự sản sinh giảm dần, làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, da bị sạm đi, xuất hiện thâm, nám. Để l. Bêп cạпh vitamin C, ớt chuông đỏ còn chứa rất nhiều carotenoid – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các chất này không chỉ bảo vệ da khỏi quá trình lão hóa mà còn kích thích sản sinh collagen cho làn da săn chắc, tươi trẻ hơn. https://bloganchoi.com/nhung-loai-trai-cay-giup-lam-dep-da/

Ảnh minh họa: Internet

Bêп cạпh vitamin C, ớt chuông đỏ còn chứa rất nhiều carotenoid – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các chất này không chỉ bảo vệ da khỏi quá trình lão hóa mà còn kích thích sản sinh collagen cho làn da săn chắc, tươi trẻ hơn.9 loại trái cây kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da mịn màng không còn nếp nhăn - BlogAnChoi. Theo thời gian, lượng collagen tự nhiên do cơ thể tự sản sinh giảm dần, làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, da bị sạm đi, xuất hiện thâm, nám. Để l. Bêп cạпh vitamin C, ớt chuông đỏ còn chứa rất nhiều carotenoid – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các chất này không chỉ bảo vệ da khỏi quá trình lão hóa mà còn kích thích sản sinh collagen cho làn da săn chắc, tươi trẻ hơn. https://bloganchoi.com/nhung-loai-trai-cay-giup-lam-dep-da/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 9 loại trái cây kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da mịn màng không còn nếp nhăn - BlogAnChoi. Theo thời gian, lượng collagen tự nhiên do cơ thể tự sản sinh giảm dần, làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, da bị sạm đi, xuất hiện thâm, nám. Để l. Bêп cạпh vitamin C, ớt chuông đỏ còn chứa rất nhiều carotenoid – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các chất này không chỉ bảo vệ da khỏi quá trình lão hóa mà còn kích thích sản sinh collagen cho làn da săn chắc, tươi trẻ hơn. https://bloganchoi.com/nhung-loai-trai-cay-giup-lam-dep-da/

Bí quyết dẹp sạch mụn cơ thể cho nàng tự tin khoe dáng

Bí quyết dẹp sạch mụn cơ thể cho nàng tự tin khoe dáng

Mụn cơ thể là một tình trạng da có thể xảy ra do mất cân bằng nội tiết tố hoặc có thể là kết quả của nhiều sai lầm trong quá trình chăm sóc da. Tuy nhiên, nó không phải là tình trạng dễ chịu để giải quyết.

Xem thêm
Từ khóa:   bổ sung collagen Kiến thức làm đẹp Collagen trong thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 0 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới