4 kiểu tóc mái trẻ trung khiến chị em trẻ ra chục tuổi khi kết hợp cùng tóc ngang vai

Mái bay

Mái bay là lựa chọn an toán nhất trong các kiểu mái vì nó gần như phù hợp với mọi dáng mặt. Hơn nữa, với cấu trúc mỏng nhẹ, dài dần về phía mang tai, mái cũng sẽ dài ra nhanh. Do đó, chị em không nên quá lo ngại nếu lỡ kiểu mái có lỡ khong hợp hay bị cắt hỏng. Vì vậy, tóc mái bay là lựa chọn an toàn hàng đầu.