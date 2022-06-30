4 kiểu tóc mái trẻ trung khiến chị em trẻ ra chục tuổi khi kết hợp cùng tóc ngang vai

Mái bay là lựa chọn an toán nhất trong các kiểu mái vì nó gần như phù hợp với mọi dáng mặt. Hơn nữa, với cấu trúc mỏng nhẹ, dài dần về phía mang tai, mái cũng sẽ dài ra nhanh. Do đó, chị em không nên quá lo ngại nếu lỡ kiểu mái có lỡ khong hợp hay bị cắt hỏng. Vì vậy, tóc mái bay là lựa chọn an toàn hàng đầu.

Tóc mái bay có khả năng che giấu nhược điểm cực hiệu quả, tạo góc nghiêng thanh thoát cho chị em. Kiểu mái này còn ghi điểm ở sự bay bổng, nữ tính, xen lẫn nét hiện đại nên chị em không sợ bị "quê" hay lỗi mốt. Khi kiểu mái này kết hợp cùng tóc nagng vai trông sẽ vô cùng phóng khoáng và thời thượng.

Mái thưa

Tóc mái ngang trước giờ vẫn nổi tiếng với công dụng hack tuổi. Dẫu vậy, kiểu tóc mái này lại có nhượng điểm là nóng, bết vào mùa hè và hơi có phần lỗi mốt. Vậy nên một phiên bản "cải tiến hơn" của mái ngang lá mái thưa sẽ khắc phục được nhược điểm "chí mạng" của mái ngang. Với độ mỏng nhẹ nhất định, tóc mái thưa rất ổn để áp dụng trong mùa hè, đồng thời cũng sẽ đảm bảo vẻ rạng rỡ, sáng mặt, vì cấu trúc không quá dày. Tóc mái thưa đặc biệt lý tưởng khi bạn cắt tóc ngang vai, layer. Như vậy, hiệu quả trẻ hóa nhan sắc sẽ được nhân đôi

Mái uốn

Mái uốn là một phiên bản sáng tạo hơn của mái bay khi mà phần mái được uốn sóng nhẹ sẽ mang đến cảm giác khác hẳn. Tóc mái uốn rất mềm mại, nữ tính, toát lên nét cổ điển xen lẫn vẻ sang trọng. Chính điều này đã biến tóc mái uốn trở thành lựa chọn hoàn hảo cho nàng 30+. Khi kết hợp kiểu mái này với tóc ngang vai sẽ mang lại cảm giác trẻ trung phóng khoáng chứ không hề bị "dừ" như những kiểu tóc uốn khác. Ngoài ra, chị em cần lưu ý, đó là mái uốn hợp nhất với phiên bản tóc ngang vai uốn cụp, hoặc tóc ngang vai sóng nhẹ.

Mái chữ S

Tóc mái chữ S là kiểu tóc có độ bồng bềnh nhất định. Đây chính là điểm mấu chốt giúp gương mặt của chị em trông nhỏ gọn, thanh thoát hơn. Kiểu tóc này hợp nhất với kiểu tóc ngang vai đuôi cá. Ngoài ra mái bay cũng hợp với các kiểu tóc dài. Sự kết hợp này vừa mang đến vẻ thanh lịch cho chính chủ, lại yêu kiều, sang trọng. Khi chị em để kiểu tóc này chỉ cần nhuộm những màu đơn giản như màu nâu là cũng đủ xinh ngất ngây rồi.