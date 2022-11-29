4 kiểu phối croptop khiến chị em mê mệt

Làm đẹp 29/11/2022 07:58

Nếu là một tính đồ của những chiếc áo Croptop bạn không nên bỏ qua những kiểu phối cực chất này.

Áo croptop sơ mi + jeans rách

Kiểu áo croptop sơ mi này khá dễ chịu và không hề kén dáng tí nào. Với những cô nàng có bờ vai không thon gọn hoặc không có vòng 1 “nảy nở”, kiểu áo croptop này sẽ là “chân ái” cho bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, áo croptop sơ mi có cổ sẽ mang lại cho bạn cái nhìn thanh lịch mà vẫn gợi cảm. Dù bạn theo đuổi bất kỳ phong cách nào từ ngây thơ, nữ tính, cho đến cool ngầu,... bạn cũng nên đưa dạng áo này vào danh sách “best” của mình. Đặc biệt, những bạn gái đang băn khoăn chưa tìm được cách phối đồ với áo sơ mi nào khác thì hãy chọn kiểu áo này nhé!

Áo croptop + quần jogger

Với những cô nàng cá tính thì chắc chắn không nên bỏ qua set đồ này. Chiếc quần jogger sẽ tạo hiệu ứng giúp vòng eo của bạn trông thon gọn hơn. Tuy nhiên, lưu ý là nếu bạn có thân hình gầy gò thì không nên chọn quần jogger quá rộng vì nó sẽ khiến bạn trông luộm thuộm.

4 kiểu phối croptop khiến chị em mê mệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Áo crop top + quần ống suông

Công thức áo crop top + quần ống suông rất phổ biến. Đa phần các cô nàng sành điệu sẽ chọn quần ống suông có phần cạp cao, và điều này giúp người mặc dễ dàng ghi điểm thanh lịch, tinh tế. Combo áo crop top + quần ống suông cạp cao còn mang đến một công dụng tuyệt vời nữa, đó là kéo chân dài miên man.

4 kiểu phối croptop khiến chị em mê mệt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nàng có thể mix áo crop top với quần âu ống suông. Combo này vừa có sự phóng khoáng của crop top, lại vừa toát lên nét thanh lịch. Nếu đi dạo phố cuối tuần hoặc du lịch, chị em hãy kết hợp áo crop top với quần vải mát nhé! Đây là công thức sẽ đem đến sự thoải mái, bay bổng cho người diện.

Áo croptop + váy quần

4 kiểu phối croptop khiến chị em mê mệt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Item váy quần đang là xu hướng “hot hòn họt” trong thời gian gần đây. Loại váy quần này cũng mang thiết kế của kiểu quần short thông thường, nhưng được bổ sung thêm bên ngoài một hoặc hai vạt đắp chéo nhau tạo thành lớp váy “giả”. Đem mix cùng áo croptop ôm thì độc đáo rồi còn gì! Tuy nhiên vì là trang phục dành cho người đi làm nên Cleanipedia khuyên nàng hãy chọn màu cơ bản.

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Với 4 cách diện chân váy midi sau đây, chị em chắc chắn sẽ ghi điểm phong cách.

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