4 công thức trị trâm môi tại nhà với các nguyên liệu đơn giản dễ tìm

Làm đẹp 22/11/2022 07:41

Vùng môi là nơi vô cùng mỏng và thường bị các chị em quên chăm sóc, khiến da môi thường bong tróc mà nứt nẻ.

Nguyên nhân gì ra gây thâm môi?

Môi thâm có thể là kết quả của chứng tăng sắc tố trên môi. Đây là một tình trạng vô hại do mật độ melanin quá nhiều trong các lớp tế bào da. Các nguyên nhân gây tăng sắc tố môi có thể do:

  • Phơi nhiễm thường xuyên và với thời gian lâu dưới ánh nắng mặt trời.
  • Thiếu nước.
  • Hút thuốc lá.
  • Bị kích ứng với các sản phẩm dùng tại chỗ như kem đánh răng, son môi.
  • Dùng quá nhiều caffeine.
  • Tật mút môi.

May mắn là phần lớn những nguyên nhân này có thể được giải quyết bằng cách điều chỉnh lại thói quen và lối sống, chẳng hạn như sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài trời, giảm tiêu thụ thức uống có chứa caffeine hoặc sử dụng một nhãn hiệu kem đánh răng khác.

Ngoài ra, một số điều sau đây cũng có thể dẫn đến đôi môi sẫm màu:

  • Hóa trị liệu.
  • Thiếu máu.
  • Thiếu vitamin.
  • Sử dụng nước có chứa quá nhiều florua.

1. Cách làm hồng môi nhanh chóng với kem đánh răng

4 công thức trị trâm môi tại nhà với các nguyên liệu đơn giản dễ tìm - Ảnh 1

Trong kem đánh răng màu trắng có chứa flour và một số các thành phần tẩy trắng khác nhưng không gây hại cho sức khỏe cũng như làn da.

Ảnh minh họa: Internet

Trong kem đánh răng màu trắng có chứa flour và một số các thành phần tẩy trắng khác nhưng không gây hại cho sức khỏe cũng như làn da. Chính vì vậy, phương pháp làm hồng môi bằng kem đánh răng được khá nhiều chị em quan tâm thực hiện bởi sự đơn giản, tiện lợi và hiệu quả mang lại.

Cách thực hiện này cũng vô cùng đơn giản, tuy nhiên, trước hết bạn cần tẩy tế bào da chết trên môi để đạt được hiệu quả làm hồng môi tốt nhất.

  • Chuẩn bị kem đánh răng màu trắng cùng một chiếc bàn chải lông mềm để sẵn sàng cho phương pháp cải thiện màu môi độc đáo này.
  • Sau khi tẩy tế bào chết trên môi, bạn hãy nhúng đầu bàn chải vào trong nước ấm, thoa một chút kem đánh răng lên môi rồi dùng bàn chải chà nhẹ nhàng trên bề mặt môi. Hãy chú ý làm thật kỹ ở vùng viền môi vì đây chính là nơi tập trung nhiều hắc sắc tố gây thâm môi nhất.
  • Sau khoảng 5 – 10 phút thì rửa lại sạch với nước.

Với cách làm hồng môi tự nhiên sau 1 đêm này bạn chỉ nên thực hiện mỗi tuần một lần để không làm môi bị tổn thương do tác động quá nhiều.

2. Sử dụng chanh tươi làm hồng môi

4 công thức trị trâm môi tại nhà với các nguyên liệu đơn giản dễ tìm - Ảnh 2

Chanh là một trong những nguyên liệu vô cùng quen thuộc và đánh giá là vô cùng an toàn khi sử dụng để xóa mờ thâm và làm hồng môi hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Chanh là một trong những nguyên liệu vô cùng quen thuộc và đánh giá là vô cùng an toàn khi sử dụng để xóa mờ thâm và làm hồng môi hiệu quả. Bởi trong chanh có chứa hàm lượng vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa dồi dào, vừa giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, vừa kích thích sản sinh collagen. Từ đó, đem lại cho bạn đôi môi hết thâm, hồng hào và mịn màng lên trông thấy chỉ sau 1 đêm.

Cách làm môi hồng tự nhiên sau 1 đêm này cũng khá đơn giản, bạn có thể thực hiện theo 3 cách sau đây:

  • Cách 1:Sử dụng nước cốt chanh nguyên chất để thoa lên môi trước khi đi ngủ và cần thực hiện liên tục mỗi ngày sau khoảng 1 đến 2 tháng.
  • Cách 2:Cắt chanh thành các lát mỏng, rắc đường lên đó rồi chà nhẹ lên bề mặt môi. Cách này vừa giúp tẩy tế bào chết cho môi, vừa thúc đẩy tái tạo tế bào mạnh mẽ hơn, đem lại cho bạn đôi môi mịn màng, hồng hào như ý.
  • Cách 3:Pha hỗn hợp nước cốt chanh, rượu glycerin, mật ong rồi thoa đều lên môi mỗi tối trước khi đi ngủ để cảm nhận đôi môi đang trở nên sáng dần và hồng hào hơn mỗi ngày.

3. Cách làm môi hết thâm bằng dầu dừa

4 công thức trị trâm môi tại nhà với các nguyên liệu đơn giản dễ tìm - Ảnh 3

Sự kết hợp giữa mật ong và dầu dừa sẽ đem lại cho bạn bờ môi mềm mại, căng mọng mọi lúc mọi nơi. Với tính dưỡng ẩm cao, cực kỳ lành tính của dầu dừa

Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp giữa mật ong và dầu dừa sẽ đem lại cho bạn bờ môi mềm mại, căng mọng mọi lúc mọi nơi. Với tính dưỡng ẩm cao, cực kỳ lành tính của dầu dừa, cách trị thâm môi này có khả năng giúp bạn cải thiện tình trạng nứt nẻ môi ở thời tiết lạnh nữa đấy.

Nguyên liệu:

  • 1 muỗng cà phê mật ong
  • ½ chén dầu dừa
  • Bơ làm từ dừa
  • Nước ép dâu tây hoặc cà chua
  • Lọ thủy tinh nhỏ sạch sẽ.

Công thức của cách trị thâm môi từ dầu dừa như sau:

  • Bước 1: Cho các loại bơ và dầu dừa vào một cái chảo đun nóng.
  • Bước 2: Đảo đều tay để bơ mau tan chảy hoàn toàn thành chất lỏng.
  • Bước 3: Sau đó, đổ nước ép dâu tây hoặc cà chua đã ép sẵn vào chảo đảo đều hỗn hợp.
  • Bước 4:Chờ vài phút để tất cả nguội rồi chắt vào từng lọ nhỏ để dùng dần cả tháng. Thật dễ làm phải không nào các nàng, bắt tay làm ngay nhé! 

4. Cách trị thâm môi bằng Vitamin E và mật ong

4 công thức trị trâm môi tại nhà với các nguyên liệu đơn giản dễ tìm - Ảnh 4

Vitamin E chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa một cách hiệu quả. Khi thiếu vitamin E có thể khiến môi thâm, khô, làn da nhăn nheo thiếu sức sống

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin E chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa một cách hiệu quả. Khi thiếu vitamin E có thể khiến môi thâm, khô, làn da nhăn nheo thiếu sức sống,… Ngoài ra Vitamin E còn là một trong các thành phần không thể thiếu trong sản phẩm chăm sóc môi, làn da và tóc. Việc sử dụng vitamin E sẽ giúp làm mờ vết thâm, trả lại đôi môi mềm ẩm và hồng hào cho bạn.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều hỗn hợp vitamin E và mật ong cùng vài giọt chanh để nâng cao hiệu quả tẩy tế bào chết.
  • Thoa đều hỗn hợp lên môi và massage vài phút.
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Nếu bạn đọc danh sách thành phần của bất kỳ chất dưỡng ẩm yêu thích nào của mình, có lẽ bạn có nhiều khả năng sẽ phát hiện ra vitamin E hoặc tocopherol. Tại sao lại như vậy? Đó là vì vimtamin E là một thành phần dưỡng ẩm tối ưu, thấm sâu vào da, không để lại tình trạng khô da mà còn giúp da căng mướt, trắng mịn.

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