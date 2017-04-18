4 bài tập đơn giản chỉ mất 10 phút mỗi ngày giúp làm thẳng cột sống, cải thiện tư thế

Làm đẹp 18/04/2017 13:21

Để có được một tư thế đẹp và chuẩn chỉ cần dành ra 10 phút mỗi ngày thực hiện theo 4 bài tập làm thẳng cột sống này.

Cột sống thẳng không chỉ giúp tư thế, dáng đi của bạn trở nên đẹp và sang trọng hơn, nó còn làm tăng tuần hoàn máu và tốt cho hệ hô hấp. Sau đây là 4 bài tập đơn giản, tốn ít thời gian bạn có thể dễ dàng thực hiện bất cứ lúc nào để làm thẳng cột sống.

1. Hít thở

Ngồi trên một tấm thảm, bắt chéo chân, giữ thẳng lưng, để dễ dàng hơn hãy tựa lưng vào bức tường. Khi đã ngồi đúng tư thế, thực hiện hít – thở đều đặn, trong lúc hít thở chỉ để các xương sườn di chuyển, cố gắng không cử động phần bụng. 

Bài tập hít thở chỉ đúng khi bạn cảm thấy ngực mở rộng khi hít và co vào khi thở ra.

Những bài tập giúp làm thẳng cột sống, có tư thế và dáng đi thẳng lưng
Hít - thở là một trong những bài tập làm thẳng cột sống vô cùng hiệu quả.  Ảnh: Internet

Ngoài bài tập thông thường này, bạn có thể áp dụng bài tập hít thở trong yoga, khi thở, bụng sẽ được thổi phồng. Sau đó, mở rộng xương sườn dưới, khi hít vào sẽ kéo xương sườn và xương đòn lên trên.

2. Bài tập dandasana:​

Ngồi trên một mặt phẳng, duỗi thẳng 2 chân về phía trước, khép kín 2 bàn chân. Điều chỉnh tư thế sao cho góc tạo thành giữa chân và thân là 90 độ. Dùng 2 tay để nâng phần thân lên xuống, bài tập này sẽ giúp làm thẳng cột sống và tăng kích thước vòng 1 vô cùng hiệu quả.

Những bài tập giúp làm thẳng cột sống, có tư thế và dáng đi thẳng lưng
Bài tập làm thẳng cột sống này giúp bạn tư thế của bạn trông đẹp hơn. Ảnh: Internet

3. Ngồi đúng tư thế

Khi bạn ngồi trên ghế, đầu  gối của bạn nên đặt thẳng hàng với mắt cá chân, tạo thành góc 90 tại vị trí đầu gối và lưng của bạn phải thẳng. Thật khó để giữ tư thế này trong một thời gian dài, vì vậy hãy tăng dần khoảng thời gian tập lên mỗi ngày, kiên trì thực hiện để tạo cho mình một thói quen ngồi đúng tư thế. 

Những bài tập giúp làm thẳng cột sống, có tư thế và dáng đi thẳng lưng
Ngồi đúng tư thế cũng là một bài tập làm thẳng cột sống hữu hiệu. Ảnh: Internet

4. Đứng thẳng

Mỗi ngày dành ra 3 – 5 phút đứng tựa người vào bức tường, sao cho chỉ có 4 điểm là đầu, vai, mông, bắp chân tiếp xúc với tường. Áp dụng bài tập này đều đặn mỗi ngày bạn sẽ sở hữu được đương cong hoàn hảo. 

Những bài tập giúp làm thẳng cột sống, có tư thế và dáng đi thẳng lưng
Đứng thẳng chính là bài tập làm thẳng cột sống hiệu quả nhất. Ảnh: Internet

(Nguồn Brightside)

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