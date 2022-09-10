3 thói quen tẩy trang khiến các sản phẩm dưỡng da hoá "Công cốc"

Việc để bông tẩy trang trong các túi, hộp có sẵn khi mua về dễ khiến bông tẩy trang bị bám bụi, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Nếu tiếp tục sử dụng, bông tẩy trang tiếp xúc với bề mặt da khiến vi khuẩn có thể bám lại gây mụn hoặc nổi mẩn. Bạn tốt nhất nên sử dụng ống hoặc hộp đựng chuyên dụng để bảo quản bông tẩy trang một cách tốt nhất.

Bạn nên tẩy trang nhẹ nhàng lớp trang điểm, đối với vùng da nhạy cảm hoặc trang điểm đậm thì nên đặt miếng bông lên trong vòng 15 giây trước khi lau.

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Nhiều người thường có thói quan tẩy trang một cách vội vàng. Việc này khiến nước tẩy trang thấm trong miếng bông không kịp ngấm vào da. Những vùng trang điểm đậm như mắt, phấn mắt, mascara sẽ không được hoà tan hiệu quả khi tẩy trang quá nhanh.

Bạn nên tẩy trang nhẹ nhàng lớp trang điểm, đối với vùng da nhạy cảm hoặc trang điểm đậm thì nên đặt miếng bông lên trong vòng 15 giây trước khi lau.

Tẩy trang quá lâu

Tẩy trang không kỹ sẽ làm bít tắc lỗ chân lông, rửa mặt không sạch thì dù cho có dưỡng da 10 bước cũng là vô ích. Tuy nhiên, bạn đừng vì vậy mà nghĩ rằng tẩy trang càng lâu, rửa mặt càng nhiều lần trong ngày sẽ là giúp ích cho làn da. Bởi lẽ, việc làm sạch quá mức sẽ khiến lượng dầu tự nhiên trên da dần mất đi và khiến da bị khô, kích ứng, dễ nổi mụn hơn.

Thực chất, không có bất kì tiêu chuẩn nào cho việc bạn nên làm sạch da trong bao lâu. Điều duy nhất bạn cần nhớ đó là không nên tẩy trang mãi cho đến khi da trở nên ửng đỏ, đau rát thì mới dừng lại. Bạn có thể tham khảo thời gian lý tưởng được nhiều tín đồ yêu da áp dụng: 5 phút cho bước tẩy trang bao gồm cả thoa sản phẩm và massage trên da, 1-2 phút đối với bước làm sạch da bằng sữa rửa mặt.

Tẩy trang quá mạnh

Khi dùng bông tẩy trang thấm đẫm micellar water để xóa bỏ lớp makeup, nhiều nàng "kỳ cọ" khá mạnh tay với mong muốn nhanh chóng làm sạch lớp trang điểm cứng đầu và điều này rất dễ khiến da bị tổn thương, xước xát, lớp màng bảo vệ tự nhiên dễ bị bào mòn và làn da trở nên nhạy cảm hơn.

Thực tế bạn không cần thao tác mạnh mẽ đến vậy với mỗi vùng da, bạn để bông tẩy trang dừng lại vài giây rồi mới lau nhẹ và như thế, nước tẩy trang sẽ có thêm thời gian để nới lỏng cặn trang điểm, giải phóng lỗ chân lông, trả lại cho bạn làn da sạch sẽ, tinh khiết mà không hề gây tổn thương đến lớp màng bảo vệ da.