3 kiểu tóc ‘chiếm sóng’ mùa hè năm nay, chị em muốn vừa đẹp vừa mát nhất định phải thử

Đây là 3 kiểu tóc bạn nhất định phải thử trong mùa hè này để có vẻ ngoài thật xinh đẹp và nổi bật.

Layer ngang vai Tóc tỉa layer là kiểu “ngói” hot hit từ mùa này sang mùa khác. Nếu như năm ngoái kiểu tỉa layer nhẹ nhàng chiếm sóng thì sang đến hè năm nay, tỉa layer ngang với các lớp tóc đan xen chính thức lên ngôi. Đây là kiểu tóc cá tính, năng động, nhanh chóng tạo được ấn tượng nơi người đối diện.

Tóc tỉa layer ngang vai. Ảnh minh họa Diện layer ngang vai để trở có vẻ ngoài cá tính, ấn tượng. Ảnh minh họa Xoăn sóng nước Thời tiết mùa hè nóng bức khiến tóc trở thành “mớ rắc rối” mà chị em chỉ muốn buộc gọn lên cao. Xoăn sóng nước chính là kiểu tóc mà buộc lên rồi gương mặt vẫn nhỏ xinh, tóc trông vẫn dày và bóng khỏe. Với xoăn sóng nước, không buộc hay buộc cao, buộc nửa gì thì bạn cũng xinh lung linh đốn tim người nhìn.

Tóc xoăn sóng nước chưa bao giờ hết hot. Ảnh minh họa Với xoăn sóng nước, buộc cao cũng xinh như xõa. Ảnh minh họa Tóc bob xoăn kết hợp 2 mái Phù hợp với nhiều kiểu khuôn mặt lại không đòi hỏi quá trình chăm sóc cầu kỳ, bob xoăn là kiểu tóc mà các nàng phải thử một lần. Vì sở hữu độ dài khiêm tốn nên tóc bob rất thích hợp để diện vào mùa hè, vừa mát mẻ, vừa rẻ trung, năng động. Kết hợp với phần mái điệu đà hai bên, bạn dễ dàng có được vẻ ngoài nổi bật, hút mắt. Bob xoăn là kiểu tóc rất thích học cho mùa hè. Ảnh minh họa Tóc bob xoăn với phần mái điệu đà 2 bên mang lại cho bạn sự xinh đẹp vượt ngoài mong đợi. Ảnh minh họa

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