3 công thức trị gàu tại nhà siêu đơn giản lại tiết kiệm

Bên cạnh đó, muối còn có khả năng hút ẩm, sẽ giúp kiểm soát các tuyến bã nhờn – môi trường để sinh ra gàu, vi khuẩn, hạn chế sự hình thành của gàu, nấm và giảm ngứa da đầu.

Muối vốn nổi tiếng với khả năng làm sạch và kháng khuẩn nên việc sử dụng muối để tẩy tế bào chết, lớp vảy gàu trên da đầu là vô cùng lý tưởng.

Muối còn có khả năng hút ẩm, sẽ giúp kiểm soát các tuyến bã nhờn – môi trường để sinh ra gàu, vi khuẩn, hạn chế sự hình thành của gàu, nấm và giảm ngứa da đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Cách 1: Dùng muối hạt

Cho một nắm tay muối hạt vào cối, giã nhuyễn thành muối mịn (muối hạt nhiều khoáng chất hơn muối ăn đã tinh chế).

Làm ướt tóc, cho muối đã giã mịn lên da đầu.

Dùng các đầu ngón tay (không dùng móng cào) xoa và massage thật nhẹ nhàng đều khắp da đầu để làm sạch bã nhờn và vảy gàu.

Thực hiện trong 3 – 5 phút rồi xả lại với nước cho thật sạch.

Gội đầu, xả tóc với sản phẩm hàng ngày.

Cách 2: Dùng nước muối loãng

Cho 1 nắm tay muối hạt vào 1 lít nước sạch, đem đi nấu sôi.

Nước sôi muối tan hết thì lược qua túi vải để loại bỏ bụi bẩn có trong muối.

Để nguội và dùng nước đó làm ướt toàn bộ tóc và da đầu.

Massage nhẹ nhàng trong 5 – 7 phút, xả sạch lại với nước.

Gội lại đầu với dầu gội thường ngày.

2 cách dùng muối trị gàu này cũng chỉ áp dụng 1 – 2 lần/ tuần để tránh tình trạng tóc mất nước, khô và chẻ ngọn.

2. Cách trị gàu bằng dầu dừa

Dầu dừa vốn được biết đến là dầu dưỡng tóc nhanh dài, chắc khỏe an toàn từ thiên nhiên, nhưng không phải ai cũng biết loại dầu này còn có công dụng trị gàu hiệu quả.

Theo nguyên tắc dầu sẽ hòa tan trong dầu, dùng dầu dừa sẽ giúp lấy đi sạch các lớp dầu nhờn trên da dầu. Từ đó, loại bỏ môi trường ẩm ướt dễ sinh ra nấm và gàu trên tóc. Đặc biệt, dầu dừa sẽ không làm khô tóc như những nguyên liệu khác.

Dầu dừa sẽ giúp lấy đi sạch các lớp dầu nhờn trên da dầu. Từ đó, loại bỏ môi trường ẩm ướt dễ sinh ra nấm và gàu trên tóc. Ảnh minh họa: Internet

Các bước trị gàu bằng dầu dừa:

Gội sơ tóc với nước sạch.

Cho dầu dừa ra tay, áp lên tóc và massage nhẹ nhàng lên da đầu trong 10 – 15 phút.

Sau khi massage, dùng khăn dài quấn kín tóc và ủ trong 15 – 20 phút.

Xả nước sạch cho bớt lượng dầu trên tóc.

Gội lại đầu lần nữa với dầu gội thường dùng.

Vì dầu dừa có rất nhiều độ ẩm và dưỡng chất nên chỉ áp dụng 1 lần/ tuần để làm sạch gàu cho da đầu.

3. Cách trị gàu với chanh

Một trong những nguyên nhân khiến da đầu hình thành nhiều gàu trắng gây ngứa ngáy là vì tuyến bã nhờn tiết nhiều dầu thừa làm cho tóc bết dính. Ngoài ngứa da đầu, bạn còn gặp phải tình trạng tóc rụng thường xuyên hơn bình thường.

Để ngăn chặn tình trạng này, bạn có thể sử dụng quả chanh để điều trị gàu tại nhà. Trong quả chanh có chứa nhiều axit sẽ giúp bài tiết hiệu quả tuyến dầu trên da. Biện pháp này đã được nhiều người tin tưởng và truyền tai nhau áp dụng. Tác dụng trị gàu không thua kém gì với quả bồ kết.

Da đầu được làm sạch mà không phải sử dụng các sản phẩm dầu gội mắc tiền trên thị trường, giúp bạn tiết kiệm được chi phí mà hiệu quả cũng không khiến bạn phải thất vọng.

Có thể sử dụng quả chanh để điều trị gàu tại nhà. Trong quả chanh có chứa nhiều axit sẽ giúp bài tiết hiệu quả tuyến dầu trên da. Ảnh minh họa: Internet

Cách 1: Sử dụng chanh nguyên chất:

Dùng 5 – 7 quả chanh, rửa sạch, vắt lấy nước cốt.

Gội sơ tóc với nước sạch, sau đó thoa đều nước cốt chanh lên da đầu và tóc.

Massage nhẹ nhàng, lưu ý nên sử dụng đầu ngón tay, không nên sử dụng móng để cào trực tiếp khiến da đầu bị tổn thương.

Thực hiện trong khoảng 20 – 30 phút rồi gội lại với nước ấm.

Áp dụng mỗi ngày sẽ thấy tình trạng ngứa ngáy do gàu cải thiện đáng kể.

Cách 2: Kết hợp chanh và dầu dừa: